Министр спорта Франции призвала запретить фанатам «ПСЖ», называвшим марсельцев «педиками», посещать матчи: «Немыслимо оставаться глухими к такому выражению ненависти и гомофобии»

Во Франции отреагировали на гомофобные кричалки со стороны фанатов «ПСЖ».

Напомним, во время матча против « » в 6-м туре Лиги 1 (4:0) фанаты парижской команды скандировали «марсельцы – педики».

Межведомственный делегат по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ Оливье Кляйн прокомментировал эту ситуацию.

«Крайне шокирован нестерпимыми гомофобными кричалками, звучавшими на «Парк де Пренс» во время матча «ПСЖ» – «Марсель». Я собираюсь связаться с клубом и Профессиональной футбольной лигой, чтобы можно было принять санкции. Также мы изучим возможности обращения в суд!» – написал Кляйн.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также высказалась об инциденте.

«Немыслимо оставаться глухими к такому выражению ненависти и гомофобии на наших трибунах. Какими бы серьезными ни были соперничество и ставки, с этим должны неустанно бороться болельщики, участники соревнований и органы государственной власти. Вчера эти кричалки испортили вечер на «Парк де Пренс». Необходимо срочно искоренить их с наших стадионов.

Вчера вечером я убедилась, что будет дан жесткий ответ. В настоящее время дело передано на рассмотрение дисциплинарной комиссии LFP. Я предлагаю « » подать жалобу с целью установления виновных и привлечения их к ответственности, чтобы им запретили посещать стадионы.

Благодаря системе, которую мы предложили и приняли в законе от 19 мая, запреты на посещение стадионов за такие серьезные нарушения станут систематическими. Наше послание ясно: абсолютная твердость в отношении неприемлемого поведения. И общая борьба всех заинтересованных сторон усилится», – заявила Удеа-Кастера.

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