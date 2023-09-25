Министр спорта Франции призвала запретить фанатам «ПСЖ», называвшим марсельцев «педиками», посещать матчи: «Немыслимо оставаться глухими к такому выражению ненависти и гомофобии»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция болельщики ЛГБТ дискриминация Амели Удеа-Кастера Футбол

Во Франции отреагировали на гомофобные кричалки со стороны фанатов «ПСЖ».

Напомним, во время матча против «Марселя» в 6-м туре Лиги 1 (4:0) фанаты парижской команды скандировали «марсельцы – педики». 

Межведомственный делегат по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ Оливье Кляйн прокомментировал эту ситуацию. 

«Крайне шокирован нестерпимыми гомофобными кричалками, звучавшими на «Парк де Пренс» во время матча «ПСЖ» – «Марсель». Я собираюсь связаться с клубом и Профессиональной футбольной лигой, чтобы можно было принять санкции. Также мы изучим возможности обращения в суд!» – написал Кляйн. 

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также высказалась об инциденте. 

«Немыслимо оставаться глухими к такому выражению ненависти и гомофобии на наших трибунах. Какими бы серьезными ни были соперничество и ставки, с этим должны неустанно бороться болельщики, участники соревнований и органы государственной власти. Вчера эти кричалки испортили вечер на «Парк де Пренс». Необходимо срочно искоренить их с наших стадионов.

Вчера вечером я убедилась, что будет дан жесткий ответ. В настоящее время дело передано на рассмотрение дисциплинарной комиссии LFP. Я предлагаю «ПСЖ» подать жалобу с целью установления виновных и привлечения их к ответственности, чтобы им запретили посещать стадионы. 

Благодаря системе, которую мы предложили и приняли в законе от 19 мая, запреты на посещение стадионов за такие серьезные нарушения станут систематическими. Наше послание ясно: абсолютная твердость в отношении неприемлемого поведения. И общая борьба всех заинтересованных сторон усилится», – заявила Удеа-Кастера.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПравдоРуб
ЛГБТ трогать конечно нельзя, а про то чтобы они имели своих матерей мы промолчим, это другое 🙈
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Ну тут только комиссар Жюбер сможет разрулить!!!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Да вы министр не просто педик , а настоящий #######
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Тут можно смело и сам клуб запретить)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
Разве во Франции это оскорбление?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
То есть во Франции допустимо оскорблять целые нации, государства и религии и всё это защищается "свободой слово" а вот за педика или чёрного сразу готовы морально гильотировать, когда тут же начинает работать принцип так называемой "политкорректности", заменяющей на западе реальную цензуру)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрюха с района
Макрон самый главный у них из этих) Мощно его в Нигере нагнули)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Лучше бы убили кого ей богу - добавила министр спорта ....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Гудков
А чернышам, которые на зарплате посещать или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимир
При этом хозяева мешка - это катарцы, где быть гомосексуалистом опасно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Согласен с баннером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Обиделись, как настоящие педики. Хотя обзывали совсем не их.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий