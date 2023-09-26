Экс-форвард Франции Руйе призвал лишать очков за гомофобные кричалки фанатов: «Властям пора отреагировать, такое поведение есть только в футболе»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция болельщики ЛГБТ Оливье Руйе дискриминация Футбол

Оливье Руйе высказался о гомофобии на французских стадионах.

Экс-форвард сборной Франции, совершивший каминг-аут по окончании карьеры, высказался после того, как во время матча против «Марселя» в 6-м туре Лиги 1 (4:0) фанаты «ПСЖ» скандировали «Марсельцы – педики».

«Я не вижу подобного в регби. Сейчас идет чемпионат мира, и атмосфера потрясающая. Я не вижу подобного в гандболе, волейболе, баскетболе. Только в футболе. И меня это сводит с ума, потому что я люблю этот вид спорта.

Нет смысла обсуждать какие-либо иные варианты, кроме лишения очков или присуждения технического поражения.

Я испытываю отвращение, потому что не понимаю, что происходит. Властям пора отреагировать, нужно взять ситуацию под контроль. Это невыносимо и должно прекратиться», – сказал Руйе.

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20 комментариев

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
А за оскорбление религии, национальности(белой францущской) что то будет?
Или права пока, что только у педиатров и лесопилок?
+18
-1
+17
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movvsar@icloud.com
Интересно про какие «очки» он говорит 🤦🏻‍♂️
+10
0
+10
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Дзмітрый Фарботка
На диверсиях тогда можно результат добыть
+8
0
+8
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Кокич
Даже за расизм на трибунах с команд очки не снимали.
+4
0
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eskerro
Клоун
+3
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Тиджани Бабангида
Может фанаты «ПСЖ» таким образом нахваливали марсельцев. В духе европейской толерантности и уважения к меньшинствам
+4
-1
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Люблю Марго Робби
Вот и спалился заднеприводный
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-1
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Геннадий Тёкин
Круто, и тогда победит тот кто больше наймет тех кто будет кричать гомофобные кричалки?
+2
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Да он, скорее всего, и сам не против лишения очка.
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Алексей Ненахов
Маразм крепчал,толирастическая Европа сходит с ума
+1
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василий иванов
"гениальное" предложение. И конечно фанатов соперника переодетых и специально подставляющих команду не будет. Бред.
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SaH4r.
Ответ movvsar@icloud.com
Интересно про какие «очки» он говорит 🤦🏻‍♂️
уже вижу новость "фанат Марселя лишил очка у фаната Лиона"
+1
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Владимир Самсонов
Ответ Кокич
Даже за расизм на трибунах с команд очки не снимали.
Это пока.
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Ызяя
Ответ Дзмітрый Фарботка
На диверсиях тогда можно результат добыть
то ж сразу подумал.
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Ызяя
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
А за оскорбление религии, национальности(белой францущской) что то будет? Или права пока, что только у педиатров и лесопилок?
... испытываю отвращение ..., как точно он передал отношение нормальных людей к демонстрирующим свои извращения индивидам.
И, если подумать, Руйе должен ликовать, болельщики псж пропагандировали ЛГБТ, утверждая что «Марсельцы – педики». На самом деле педиков намного меньше )))
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Andrey Ashhabadskiy
так в европке это же норма?.?))))
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jerry40
Памятка болельщику ПСЖ: вовремя промолчал - спас очко
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.ru
И меня это сводит с ума... Властям пора отреагировать...
по моему, власти и так уже сделали всё для того чтобы всякие ###### начали сходить с ума...
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Дима Берин
Хахах, от того, что у кого то отберут очки, ненависть к какой то прослойке не исчезнет. Она станет только сильне.
Да и в целом, гомофобные кричалки не имеют ничего общего с гомофобией. Это все равно, что воспринимать шутки про мамок, как желание оскорбить чью то мать.
Ну и на конец, какое дело геям до того, что кто то про них кричит(зачастую даже правду)?
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Антиглор17
А за оскорбление белых гетеросексуалов когда штрафовать начнут?!
Если челоовек гей - называть его геем ни разу не оскорбление, с цветом кожи/волос/весом и остальным точно так же.
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