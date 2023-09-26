Экс-форвард Франции Руйе призвал лишать очков за гомофобные кричалки фанатов: «Властям пора отреагировать, такое поведение есть только в футболе»
Оливье Руйе высказался о гомофобии на французских стадионах.
Экс-форвард сборной Франции, совершивший каминг-аут по окончании карьеры, высказался после того, как во время матча против «Марселя» в 6-м туре Лиги 1 (4:0) фанаты «ПСЖ» скандировали «Марсельцы – педики».
«Я не вижу подобного в регби. Сейчас идет чемпионат мира, и атмосфера потрясающая. Я не вижу подобного в гандболе, волейболе, баскетболе. Только в футболе. И меня это сводит с ума, потому что я люблю этот вид спорта.
Нет смысла обсуждать какие-либо иные варианты, кроме лишения очков или присуждения технического поражения.
Я испытываю отвращение, потому что не понимаю, что происходит. Властям пора отреагировать, нужно взять ситуацию под контроль. Это невыносимо и должно прекратиться», – сказал Руйе.
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Или права пока, что только у педиатров и лесопилок?
И, если подумать, Руйе должен ликовать, болельщики псж пропагандировали ЛГБТ, утверждая что «Марсельцы – педики». На самом деле педиков намного меньше )))
по моему, власти и так уже сделали всё для того чтобы всякие ###### начали сходить с ума...
Да и в целом, гомофобные кричалки не имеют ничего общего с гомофобией. Это все равно, что воспринимать шутки про мамок, как желание оскорбить чью то мать.
Ну и на конец, какое дело геям до того, что кто то про них кричит(зачастую даже правду)?
Если челоовек гей - называть его геем ни разу не оскорбление, с цветом кожи/волос/весом и остальным точно так же.