Экс-форвард Франции Руйе призвал лишать очков за гомофобные кричалки фанатов: «Властям пора отреагировать, такое поведение есть только в футболе»

Оливье Руйе высказался о гомофобии на французских стадионах.

Экс-форвард сборной Франции, совершивший каминг-аут по окончании карьеры, высказался после того, как во время матча против « » в 6-м туре Лиги 1 (4:0) фанаты « » скандировали «Марсельцы – педики».

«Я не вижу подобного в регби. Сейчас идет чемпионат мира, и атмосфера потрясающая. Я не вижу подобного в гандболе, волейболе, баскетболе. Только в футболе. И меня это сводит с ума, потому что я люблю этот вид спорта.

Нет смысла обсуждать какие-либо иные варианты, кроме лишения очков или присуждения технического поражения.

Я испытываю отвращение, потому что не понимаю, что происходит. Властям пора отреагировать, нужно взять ситуацию под контроль. Это невыносимо и должно прекратиться», – сказал Руйе.

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