Фанаты «ПСЖ» скандировали «марсельцы – педики» во время матча. Клуб их осудил: «Гомофобии нет места ни на стадионах, ни в обществе»

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Марсель ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Фанаты «ПСЖ» скандировали гомофобные кричалки на матче с «Марселем».

Матч между этими командами в 6-м туре Лиги 1 закончился победой парижан со счетом 4:0.

Во время игры болельщики «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки о соперниках – такие, как «марсельцы – педики» и «сукины дети». «ПСЖ» осудил поведение фанатов. 

«Клуб осуждает все формы дискриминации, в частности гомофобию, и хотел бы отметить, что им нет места ни на стадионах, ни в обществе», – говорится в пресс-релизе парижан. 

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49 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
А, вообще, если педику сказать, что он педик это гомофобия или нет?)
+44
-6
+38
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a2wai
А Даниэль говорил, что педики это парижцы (и не важно, что речь шла про полицейских), вот те на)
+35
-1
+34
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Александр Зубков
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А, вообще, если педику сказать, что он педик это гомофобия или нет?)
Да. Примерно как щенку сказать, что он сукин сын.
+20
-2
+18
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EnzoAmatera
Что футболисты,что клуб,что фанаты стоят друг-друга конечно)))
+12
-2
+10
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Александр Зубков
Ответ takehiko
и как спать теперь?
жопой к стенке.
+6
0
+6
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андрей кольцов
Ответ ДМ-1чемпион
У нас так про судей говорят!
Можно кричать, что судьи марсельцы и избежать всяких наказаний
+6
-1
+5
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Tilo Wolf
"Клуб осуждает все формы дискриминации, в частности гомофобию, и хотел бы отметить, что им нет места ни на стадионах, ни в обществе"

Кому нет места? Педикам?🤣
+5
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maxdk9
Ну так они наверное в хорошем смысле этого слова , в хвалебно -толерантом!
+4
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Overkiller
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А, вообще, если педику сказать, что он педик это гомофобия или нет?)
Да. Но, если при этом хитро подмигнуть...
))
+4
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d.xoxlov
Трибуну уже закрывают? Или только румынам так повезло?
+3
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Sergey Troshin
Клуб осудил гомофобию и предложил спеть про уважаемых мам марсельцев... там норм сказали
+3
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Overkiller
Ответ takehiko
и как спать теперь?
Чутко и осторожно.
+2
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Ответ d.xoxlov
Трибуну уже закрывают? Или только румынам так повезло?
Там ваще лютая ненависть была порой с кучей ножевых на обычной игре. Ультрас ездят по стране, примыкая к противникам "заклятых " ради своих целей.
+2
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Владислав Романов
А вот ввели бы fan- уйди, таких проблем не было бы😁
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Александр Зубков
Да. Примерно как щенку сказать, что он сукин сын.
🤣🤣🤣
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Kemal Gul
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Если бы меня назвали просто русней или москалем, мне было бы пофиг. ) Не оскорбился бы.
Да я тут полностью солидарен)
Тоже считаю, что на подобное просто не нужно реагировать. Но для многих было бы оскорблением, как и слово "педик" для некоторых геев
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Ilya Bobrin
т.е. клуб согласен, что педики, но афишировать не стоит?
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milya ololo
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Я давно ни на кого и не на что не обижаюсь, если это касается лично меня. И, вообще, конфликты с людьми в реале у меня были очень давно , совсем немного. Больше в юности.
И правильно делаете!)
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Фут.Боль
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А, вообще, если педику сказать, что он педик это гомофобия или нет?)
Смотря кто скажет) Если другой педик, то нет.
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Остужающий
Ответ Александр Зубков
Да. Примерно как щенку сказать, что он сукин сын.
Вообще вопрос не прояснил))
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Kemal Gul
Да я тут полностью солидарен) Тоже считаю, что на подобное просто не нужно реагировать. Но для многих было бы оскорблением, как и слово "педик" для некоторых геев
Фиг их знает этих геев. И спросить не у кого. 😁
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ДМ-1чемпион
Да в чемпионатах западной Европы так можно сказать про любую команду с их поддержкой ЛГБТ!
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Ansu Fati
Клуб их осудил: «На самом деле педики - мы»
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Владислав Романов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А, вообще, если педику сказать, что он педик это гомофобия или нет?)
смотря кто скажет😁
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ДМ-1чемпион
Ответ андрей кольцов
Можно кричать, что судьи марсельцы и избежать всяких наказаний
А что! Вариант!
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