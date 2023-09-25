Фанаты «ПСЖ» скандировали «марсельцы – педики» во время матча. Клуб их осудил: «Гомофобии нет места ни на стадионах, ни в обществе»

Фанаты «ПСЖ» скандировали гомофобные кричалки на матче с «Марселем».

Матч между этими командами в 6-м туре Лиги 1 закончился победой парижан со счетом 4:0.

Во время игры болельщики «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки о соперниках – такие, как «марсельцы – педики» и «сукины дети». «ПСЖ» осудил поведение фанатов.

«Клуб осуждает все формы дискриминации, в частности гомофобию, и хотел бы отметить, что им нет места ни на стадионах, ни в обществе», – говорится в пресс-релизе парижан.

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