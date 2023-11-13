Саудовские клубы заинтересованы в трансферах игроков АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, вингер «Манчестер Юнайтед» и нападающий « » стали главными целями саудовских клубов в преддверии зимнего трансферного окна.

Команды с Ближнего Востока были заинтересованы в подписании этих игроков еще летом, но тогда Санчо не выказал желания перейти в Саудовскую Аравию, а «Тоттенхэм» не захотел продавать Ришарлисона.

Еще неизвестно, изменится ли позиция сторон в этом плане, но саудовцы уже готовы предпринять новые попытки. Летом интерес к Санчо проявлял « », а Ришарлисон привлек внимание « ».

Отметим, что Джейдон не провел ни одного матча после конфликта с Эриком тен Хагом – « » отстранил футболиста от работы с первой командой два месяца назад.

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