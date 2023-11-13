Санчо и Ришарлисон – главные цели саудовцев на зимнее трансферное окно. Вингер «МЮ» был интересен «Аль-Иттифаку»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда Ришарлисон Джейдон Санчо Футбол

Саудовские клубы заинтересованы в трансферах игроков АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо и нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон стали главными целями саудовских клубов в преддверии зимнего трансферного окна. 

Команды с Ближнего Востока были заинтересованы в подписании этих игроков еще летом, но тогда Санчо не выказал желания перейти в Саудовскую Аравию, а «Тоттенхэм» не захотел продавать Ришарлисона. 

Еще неизвестно, изменится ли позиция сторон в этом плане, но саудовцы уже готовы предпринять новые попытки. Летом интерес к Санчо проявлял «Аль-Иттифак», а Ришарлисон привлек внимание «Аль-Иттихада». 

Отметим, что Джейдон не провел ни одного матча после конфликта с Эриком тен Хагом – «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от работы с первой командой два месяца назад. 

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10 комментариев

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Никита Самарин
Саудиты красавчики. Вычисляют слабое звено и начинают действовать.
+12
-2
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ОттоДракула
Ришарлисон это пародия на нападающего, а вот Санчу еще можно спасти.
+8
-3
+5
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Geronimo Good
Ответ Никита Самарин
Саудиты красавчики. Вычисляют слабое звено и начинают действовать.
Вычисляют ненужное звено
+4
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+4
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Диванный критик
Ответ ОттоДракула
Ришарлисон это пародия на нападающего, а вот Санчу еще можно спасти.
Ришарлисон просто не в своей лиге играет. У него проблемы большие с ментальным состоянием. Ему бы в Ла Лигу в условный Атлетико. В целом то он умеет играть в прессинг, умеет бежать-отдавать, на ЧМ был хорош в сборной. А в АПЛ у него вообще не идет последние годы
+1
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Футбол, хоккей итд
Если оба перейдут в чемпионат Саудовской Аравии, то никто не заметит. Главное, чтобы Салаха не увели в зимнее ТО.
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Михаил Родченков
как бы абсурдно не звучало, но ришарлисон сейчас действительно нам нужен
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Slavanya
Зная Леви, они за Ришарлисона отдадут как за Неймара
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a2wai
Кажется Юнайтед нашел лохов, которые раскошелятся на Санчо)
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red hikkikomori
Ответ Диванный критик
Ришарлисон просто не в своей лиге играет. У него проблемы большие с ментальным состоянием. Ему бы в Ла Лигу в условный Атлетико. В целом то он умеет играть в прессинг, умеет бежать-отдавать, на ЧМ был хорош в сборной. А в АПЛ у него вообще не идет последние годы
Ну в Эвертоне он забивал 10-11 голов за сезон, что вполне неплохо. В той же АПЛ можно остаться, просто в клуб попроще
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градус ненависти
Ответ Диванный критик
Ришарлисон просто не в своей лиге играет. У него проблемы большие с ментальным состоянием. Ему бы в Ла Лигу в условный Атлетико. В целом то он умеет играть в прессинг, умеет бежать-отдавать, на ЧМ был хорош в сборной. А в АПЛ у него вообще не идет последние годы
А Эвертон в котором он дорос до основного в сб Бразилии в какой-то другой лиге играет?
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