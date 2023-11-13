Санчо и Ришарлисон – главные цели саудовцев на зимнее трансферное окно. Вингер «МЮ» был интересен «Аль-Иттифаку»
Саудовские клубы заинтересованы в трансферах игроков АПЛ.
Как сообщает The Telegraph, вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо и нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон стали главными целями саудовских клубов в преддверии зимнего трансферного окна.
Команды с Ближнего Востока были заинтересованы в подписании этих игроков еще летом, но тогда Санчо не выказал желания перейти в Саудовскую Аравию, а «Тоттенхэм» не захотел продавать Ришарлисона.
Еще неизвестно, изменится ли позиция сторон в этом плане, но саудовцы уже готовы предпринять новые попытки. Летом интерес к Санчо проявлял «Аль-Иттифак», а Ришарлисон привлек внимание «Аль-Иттихада».
Отметим, что Джейдон не провел ни одного матча после конфликта с Эриком тен Хагом – «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от работы с первой командой два месяца назад.
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