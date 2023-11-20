«Бавария» следит за Вараном, но из-за его зарплаты считает трансфер нереалистичным. Покупка обошлась бы в 20-30 млн евро

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Рафаэль Варан деньги Футбол

Рафаэль Варан привлек внимание «Баварии».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, в мюнхенском клубе обсуждали возможность подписания защитника «Манчестер Юнайтед». Этот вариант считается интересным, но на данный момент нереалистичным из-за высокой зарплаты француза. Тем не менее чемпионы Германии продолжат следить за игроком в ближайшие недели.

Варан получает в Англии свыше 17 млн фунтов в год. Он оценивается в 20-30 млн евро, при этом аренда не рассматривается.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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#SharkTeam
не первый игрок, которого манЮ развратил деньгами
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Moffo
Теперь присмотрятся к Солдатенкову
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red hikkikomori
А зачем Баварии центральный защитник? Они ж вроде Павара продали потому что он хотел играть в центре, а ему не было там места и ставили на фланг
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Владимир Владимирович
Бавария с годами изменила своей стратегии, то сперва за Эрнандеса вывалив 80 лямов, весьма не за легенду защиты, потом почти за сто лямов с учётом бонусов купили Сане, дальше тридцатилетнего Мане подписали с самой большой личкой в Баварии, и не за бесплатно, и сейчас сдающего Варана подсматривают. Нету такого у мюнхенцев чтобы как Барса и Реал искать таланты в Бразилии или Аргентине. Чем не мешок )
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Чёрный тюльпан
С французской хрустальной вазой нужно прощаться если не зимой, то летом точно: хоть в Баварию, хоть в Аравию.
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Selters Classic
Ответ Владимир Владимирович
Бавария с годами изменила своей стратегии, то сперва за Эрнандеса вывалив 80 лямов, весьма не за легенду защиты, потом почти за сто лямов с учётом бонусов купили Сане, дальше тридцатилетнего Мане подписали с самой большой личкой в Баварии, и не за бесплатно, и сейчас сдающего Варана подсматривают. Нету такого у мюнхенцев чтобы как Барса и Реал искать таланты в Бразилии или Аргентине. Чем не мешок )
Зачем вы пишите эти глупости? Не за талантами ли Баварии стоят ваши барсы с реалами в очередь?)
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Tun
Такую зп сейчас ему никто не даст
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mistr
Зачем им 4й топовый защитник, при наличии Упамекано, Де Лигта и Корейца? Тухель играет в 2 центральных. Это перебор будет. Неоправданные расходы для Баварии. Такого не будет
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Isa Babaev
Варан уже списанный игрок
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Val Smith
Варан ушел от давления Реала и сборной чтоб спокойно играть в МЮ за большие деньги. Зачем ему в Баварию на меньшие, он скорее в МЛС или СА уедет, а может и в ПСЖ.
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Selters Classic
Ответ Владимир Владимирович
Кто кроме Мусиала и Дэвиса ? Свои таланты у всех есть Педри Гави
А Кроос с Алабой откуда в Реале взялись? А разве не Барса за Киммихом охотится? Факт остается фактом, вы пишите чушь.
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Алексей Гусев
Ответ corazón blanco
Варан слишком травматичен. Хотя когда действительно в форме, отличный защитник. Но ему нужен лидер рядом, такой как Рамос.
ему лидер? а на 2х последних ЧМ кто был лидер?
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