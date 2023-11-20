«Бавария» следит за Вараном, но из-за его зарплаты считает трансфер нереалистичным. Покупка обошлась бы в 20-30 млн евро

Рафаэль Варан привлек внимание «Баварии».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, в мюнхенском клубе обсуждали возможность подписания защитника « ». Этот вариант считается интересным, но на данный момент нереалистичным из-за высокой зарплаты француза. Тем не менее чемпионы Германии продолжат следить за игроком в ближайшие недели.

получает в Англии свыше 17 млн фунтов в год. Он оценивается в 20-30 млн евро, при этом аренда не рассматривается.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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