Бруну включен в список трансферных целей Саудовской Аравии на лето. Представители клубов свяжутся с капитаном «МЮ» и его окружением

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Бруну Фернандеш Футбол

Лига Саудовской Аравии заинтересована в привлечении Бруну Фернандеша.

По данным журналиста Руди Галетти, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) включил Фернандеша в список потенциальных целей на летнее трансферное окно. Представители ряда клубов намерены связаться с игроком и его окружением, чтобы оценить перспективы возможных переговоров.

Контракт Бруну с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2026 года. В АПЛ-2023/24 на счету португальца 3 гола и 2 ассиста в 11 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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14 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Абдула Магомедсаидов
Уверен, что он сам не захочет переходить
Он ещё прошлым летом отклонил несколько предложений. МЮ не следует его продавать даже за 150+. Такого игрока сейчас на рынке нет. Фернандеш является ключевым игроком у всех тренеров МЮ и сборной Португалии
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Абдула Магомедсаидов
Уверен, что он сам не захочет переходить
+12
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Red
Да ладно это даже не смешно
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red hikkikomori
Продано, и Рашфорда, Каземиро, Варана туда же заверните
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damondiamond
Головина и Вирца на замену надо купить
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Роман Сорокин
Пошлёт их...
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Elik1989
Бруно туда ещё рано, у МЮ есть ряд других игроков для продажи, начал бы с Антони, пока он ещё хоть чего-то стоит.
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Иван Булкин
На Роналду закидывать будет )
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Любезный Коссутий
учитывая его незаменимость, ценник должен быть в районе 200
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Игорь Климов
Естественно Бруну в СА не пойдёт в ближайшие годы, и даже за огромные деньги.
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Иванов Сергей
единственный более менее креативный игрок у мю
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Lavinka
МЮ согласится только на Варана и Каземиро .
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Rus83
Санчо заберите с Решфордом
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