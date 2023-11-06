Бруну включен в список трансферных целей Саудовской Аравии на лето. Представители клубов свяжутся с капитаном «МЮ» и его окружением
Лига Саудовской Аравии заинтересована в привлечении Бруну Фернандеша.
По данным журналиста Руди Галетти, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) включил Фернандеша в список потенциальных целей на летнее трансферное окно. Представители ряда клубов намерены связаться с игроком и его окружением, чтобы оценить перспективы возможных переговоров.
Контракт Бруну с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2026 года. В АПЛ-2023/24 на счету португальца 3 гола и 2 ассиста в 11 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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