«Интер» и Барелла могут продлить контракт до 2028-го. Зарплата хавбека вырастет до 6 млн евро

Николо Барелла и «Интер» могут продлить контракт до 2028 года.

Миланский клуб уже начал переговоры о продлении контракта с 26-летним хавбеком сборной Италии до лета 2028 года.

Действующее соглашение рассчитано до 2026-го. Новое соглашение с « » может быть подписано в начале 2024 года.

Ожидается, что зарплата футболиста вырастет с 5 до 6 миллионов евро в год.

Николо отдал 1 голевой пас в 16 матчах за клуб в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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