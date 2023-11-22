«Интер» и Барелла могут продлить контракт до 2028-го. Зарплата хавбека вырастет до 6 млн евро

Теги Интер серия А Италия Николо Барелла деньги Футбол

Николо Барелла и «Интер» могут продлить контракт до 2028 года.

Миланский клуб уже начал переговоры о продлении контракта с 26-летним хавбеком сборной Италии до лета 2028 года.

Действующее соглашение рассчитано до 2026-го. Новое соглашение Бареллы с «Интером» может быть подписано в начале 2024 года.

Ожидается, что зарплата футболиста вырастет с 5 до 6 миллионов евро в год.

Николо отдал 1 голевой пас в 16 матчах за клуб в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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8 комментариев

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Vlados 86
Лучший полузащитник в серии А.
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Vlados 86
Ответ Андрей
с 1 ассистом?
Я же не написал "лучший ассистент" или "лучший бомбардир". Просто лучший полузащитник. Причем дважды - 2021 и 2023 годах получал награду.
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Трент Резнор
Великолепная новость. Барелла наше всё.
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frumkin78
Я как фанат Милана считаю, что Барелла достоин 10млн.
минимум и если Милан даст 15млн. зарплату и подпишет его , я скажу вау, лучшее вложение.
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Е.Р.
Если у Какана 6.5, то Бареле нельзя меньше давать.
Как минимум надо повторить Какановы 6+0,5.
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Joey Ramone
Барелла как по мне перемариновался в клубе. Уже давно играет без огонька. Возможно нужен новый вызов в виде нового клуба, а может у него и вообще интерес к футболу в целом пропадает. Фраттези скорее всего покупался чтобы у Бареллы доп мотивация появилась.
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