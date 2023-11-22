«Интер» и Барелла могут продлить контракт до 2028-го. Зарплата хавбека вырастет до 6 млн евро
Николо Барелла и «Интер» могут продлить контракт до 2028 года.
Миланский клуб уже начал переговоры о продлении контракта с 26-летним хавбеком сборной Италии до лета 2028 года.
Действующее соглашение рассчитано до 2026-го. Новое соглашение Бареллы с «Интером» может быть подписано в начале 2024 года.
Ожидается, что зарплата футболиста вырастет с 5 до 6 миллионов евро в год.
Николо отдал 1 голевой пас в 16 матчах за клуб в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
минимум и если Милан даст 15млн. зарплату и подпишет его , я скажу вау, лучшее вложение.
Как минимум надо повторить Какановы 6+0,5.