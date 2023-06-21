«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» хотят Бареллу и готовы удвоить его зарплату. «Интер» требует 80 млн евро

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Николо Барелла деньги Футбол

Топ-клубы АПЛ заинтересованы в приобретении Николо Бареллы.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, наибольшую активность проявляет «Ливерпуль», но запросы поступали также от «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Они готовы платить полузащитнику 10 млн евро в год – вдвое больше, чем сейчас он получает в «Интере».

«Нерадзурри» не хотят продавать хавбека и оценивают его как минимум в 80 млн евро.

За 35 игр в Серии А в сезоне-2022/23 Барелла забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Спартак Уокер
Барелла и Мак Алистер в Ливерпуле это будет топ связка
+28
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+24
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rigobersong
Если Тонали стоит 80, Барелла минимум 120:)
+37
-14
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Давид Agabekyan
Ответ DolJun
шанс для лукаку, пусть уговаривает интер) обмен 1 к 1 устроил бы всех)
Интер так и горит желанием отдавать лучшего игрока взамен на Лукаку. Хватит мечтать
+13
-2
+11
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alexandresong
Барелла надежда итальянского футбола, хотелось бы, чтобы такие игроки оставались в Италии, но для профессионального и медийного прогресса уход в Англию может быть лучше:)
+10
-1
+9
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*MVP*
Ответ Спартак Уокер
Барелла и Мак Алистер в Ливерпуле это будет топ связка
будет?
+7
0
+7
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Andrey Yaroslavtsev
МЮ всех хочет.
+1
0
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<~Inter~>
Ответ DolJun
а почему не помечтать? интер для лукаку как семья, так пусть докажут это ромелу))
Так Интер так не считает. Клуб уже всё объяснил Ромелу и ему придется договариваться с Челси
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зак
Барелла это игрок Клопа, он его сделает супер топом..
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1CEMAN
Ответ Альф Третий
Действительно, Барелла – один из ярких представителей итальянского футбола, и конечно, хотелось бы, чтобы он остался в рядах «Интера». Но в то же время, переезд в Англию может стать большим вызовом и возможностью для профессионального и медийного прогресса. Не секрет, что английский футбол обладает высоким уровнем и конкуренцией, что может помочь Барелле развиваться как игроку и поднять свои карьерные показатели на новый уровень. Конечно, это все зависит от личных предпочтений Бареллы, и мы можем только ждать, какое решение он примет.
по сути, ты написал то же самое, что и Alexandersong
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Александр Белов
Ответ Акира_1
Чтоб его купить придётся очередной трансферный рекорд побить, а стоит ли это того?
Из Италии в Ливерпуле неплохо приживаются, Алиссон, Салах, Коутиньо
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НРИ
Ответ Спартак Уокер
Барелла и Мак Алистер в Ливерпуле это будет топ связка
Почему ?
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Давид Agabekyan
Ответ DolJun
а почему не помечтать? интер для лукаку как семья, так пусть докажут это ромелу))
Будет братом, уехавшим на заработки
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Appa
Ответ Альф Третий
Действительно, Барелла – один из ярких представителей итальянского футбола, и конечно, хотелось бы, чтобы он остался в рядах «Интера». Но в то же время, переезд в Англию может стать большим вызовом и возможностью для профессионального и медийного прогресса. Не секрет, что английский футбол обладает высоким уровнем и конкуренцией, что может помочь Барелле развиваться как игроку и поднять свои карьерные показатели на новый уровень. Конечно, это все зависит от личных предпочтений Бареллы, и мы можем только ждать, какое решение он примет.
Текст будто от чатгпт
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Альф Третий
Ответ alexandresong
Барелла надежда итальянского футбола, хотелось бы, чтобы такие игроки оставались в Италии, но для профессионального и медийного прогресса уход в Англию может быть лучше:)
Действительно, Барелла – один из ярких представителей итальянского футбола, и конечно, хотелось бы, чтобы он остался в рядах «Интера». Но в то же время, переезд в Англию может стать большим вызовом и возможностью для профессионального и медийного прогресса. Не секрет, что английский футбол обладает высоким уровнем и конкуренцией, что может помочь Барелле развиваться как игроку и поднять свои карьерные показатели на новый уровень. Конечно, это все зависит от личных предпочтений Бареллы, и мы можем только ждать, какое решение он примет.
+1
-1
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whereissuso
Там Тоналли за 70 уходит, Барелла тогда 140 должен стоить
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Манковский
Итальяшки плохо приживаются в АПЛ.
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NottinghamForest79
100 лям его цена
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Ноно Гомес
Гоу в Челси)
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oddnoise
Топ игрок, 80 нормально
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deadjoker
Если продадут Маунта, то надо брать 100%
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Albert Sarkisov
Если продовать ключевого игрока, зачем тогда строить команду... Скупите за один евро всех ветеранов доигрывающих и вперёд.... Китайские у... Роды
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Акира_1
Чтоб его купить придётся очередной трансферный рекорд побить, а стоит ли это того?
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