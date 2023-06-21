«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» хотят Бареллу и готовы удвоить его зарплату. «Интер» требует 80 млн евро

Топ-клубы АПЛ заинтересованы в приобретении Николо Бареллы.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, наибольшую активность проявляет « », но запросы поступали также от « » и « ». Они готовы платить полузащитнику 10 млн евро в год – вдвое больше, чем сейчас он получает в « ».

«Нерадзурри» не хотят продавать хавбека и оценивают его как минимум в 80 млн евро.

За 35 игр в Серии А в сезоне-2022/23 забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.