«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» хотят Бареллу и готовы удвоить его зарплату. «Интер» требует 80 млн евро
Топ-клубы АПЛ заинтересованы в приобретении Николо Бареллы.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, наибольшую активность проявляет «Ливерпуль», но запросы поступали также от «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Они готовы платить полузащитнику 10 млн евро в год – вдвое больше, чем сейчас он получает в «Интере».
«Нерадзурри» не хотят продавать хавбека и оценивают его как минимум в 80 млн евро.
За 35 игр в Серии А в сезоне-2022/23 Барелла забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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