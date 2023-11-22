Лукаку, Влахович, Рабьо – самые высокооплачиваемые игроки Серии А с 7 млн евро в год, у Шченсны – 6,5 млн, у Чалханоглу, Лаутаро, Тюрама, Сандро – по 6

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Названы самые высокооплачиваемые футболисты Серии А.

По данным TuttoMercatoWeb, первое место делят форвард «Ромы» Ромелу Лукаку, нападающий «Ювентуса» Душан Влахович и его партнер по команде хавбек Адриен Рабьо – они получают по 7 миллионов евро чистыми.

Четвертую строчку занимает вратарь туринцев Войчех Шченсны, зарабатывающий 6,5 млн евро.

Далее идут Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все – «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») – их оклады оцениваются в 6 млн в год.

9-м идет защитник Алессандро Бастони («Интер») получающий 5,5 млн евро чистыми.

В топ-10 также попали Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба – «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба – «Ювентус») и Рафаэл Леау («Милан») – им платят по 5 млн евро в год. В случае с Леау эта сумма достигается с учетом бонусов.

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24 комментария

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Dvin
Бастони топ, но немного странно, что Барелла получает меньше. Барелла уже готовый мастер, который усилит любой клуб.

P.S. Кьеза - лучший
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Kubinec_
Ответ Cristiano Ronaldo
У Леау очень маленькая зарплата, должен не меньше десяти получать.
в рублях разве что
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Серегей Юдин
Ответ error505
За что рабьо столько платят по меркам Серии А...
Он пришел бесплатно. На этом трансфере Юве съекономил около 30 лямов. Потому вложил половину в зарплату ему. К тому же он не самых плохой игрок. один из лучших в Юве сейчас. А вот почему Влахович, который пришел за космические 85 лямов, столько получает - это вопрос. В Фиорентине у него явно раза в 3-4 меньше была зарплата.
+4
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+4
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KMR
Ответ error505
За что рабьо столько платят по меркам Серии А...
Так он как св агент перешёл
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Kubinec_
Ответ alexmixer9
Не переживай, когда будет очередное очищение серией Б тогда заберём
у вас к тому времени китайцы в музее откроют завод и местные фанаты интера будут там айфоны собирать
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Альварес 9
У Ювентуса самая большая зарплатная ведомость а состав по стоимости только на 4 месте
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Тухель
Ответ FINT\REDONDO
Или агент Рабьо - просто гений, или руководство Юве - полные олухи, или это откровенный распил клубных денег
Это не смешной бред. Я был главным хейтером Рабьо и защитником Дешама на спортсе в 2018 году, когда Рабьо не взяли на ЧМ, но с того времени очень многое изменилось. Рабьо сейчас лидер Ювентуса и лидер сборной Франции и он пришел в Ювентус свободным агентом. Он заслуживает этих денег. И в отличие от трансфера Влаховича это 100% успешное приобретение
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Альварес 9
Раньше Ювентус подписывал бесплатных игроков, теперь Интер
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Дмитрий Кожевин
Сандро - дорогая безделушка
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Step_up
Фигасе у Харламова зарплата!
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Альварес 9
У Чахана с Тюрамом аж по 6 млн зп, неудивительно что они перешли в Интер
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Мексиканская песня
Какие маленькие зарплаты.
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KMR
Ответ Серегей Юдин
Он пришел бесплатно. На этом трансфере Юве съекономил около 30 лямов. Потому вложил половину в зарплату ему. К тому же он не самых плохой игрок. один из лучших в Юве сейчас. А вот почему Влахович, который пришел за космические 85 лямов, столько получает - это вопрос. В Фиорентине у него явно раза в 3-4 меньше была зарплата.
А некоторые источники кричат,что он интересен Реалу 😂
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Серегей Юдин
Ответ KMR
А некоторые источники кричат,что он интересен Реалу 😂
Сейчас да - после того как Камавинга выпал. Но через 2 месяца он уже восстановится и на фига он там нужен будет))) Да еще с такой зарплатой. А меньше он не хочет. Вернее его мама
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svetqa
Ответ Серегей Юдин
Сейчас да - после того как Камавинга выпал. Но через 2 месяца он уже восстановится и на фига он там нужен будет))) Да еще с такой зарплатой. А меньше он не хочет. Вернее его мама
речь о Влаховиче, а не Рабьо
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Kubinec_
Бремер должен получать 7кк вместо Влаховича. красиво увели у картона такого топаря
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Тухель
Ответ Альварес 9
У Чахана с Тюрамом аж по 6 млн зп, неудивительно что они перешли в Интер
Если бы Лукаку пришел в Рому свободным агентом, то ему бы дали и больше 10 млн.
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Альварес 9
Ответ Тухель
Если бы Лукаку пришел в Рому свободным агентом, то ему бы дали и больше 10 млн.
Да ну брось, откуда у бедной Ромы такие деньги
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