Лукаку, Влахович, Рабьо – самые высокооплачиваемые игроки Серии А с 7 млн евро в год, у Шченсны – 6,5 млн, у Чалханоглу, Лаутаро, Тюрама, Сандро – по 6
Названы самые высокооплачиваемые футболисты Серии А.
По данным TuttoMercatoWeb, первое место делят форвард «Ромы» Ромелу Лукаку, нападающий «Ювентуса» Душан Влахович и его партнер по команде хавбек Адриен Рабьо – они получают по 7 миллионов евро чистыми.
Четвертую строчку занимает вратарь туринцев Войчех Шченсны, зарабатывающий 6,5 млн евро.
Далее идут Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все – «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») – их оклады оцениваются в 6 млн в год.
9-м идет защитник Алессандро Бастони («Интер») получающий 5,5 млн евро чистыми.
В топ-10 также попали Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба – «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба – «Ювентус») и Рафаэл Леау («Милан») – им платят по 5 млн евро в год. В случае с Леау эта сумма достигается с учетом бонусов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
P.S. Кьеза - лучший