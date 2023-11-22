Лукаку, Влахович, Рабьо – самые высокооплачиваемые игроки Серии А с 7 млн евро в год, у Шченсны – 6,5 млн, у Чалханоглу, Лаутаро, Тюрама, Сандро – по 6

Названы самые высокооплачиваемые футболисты Серии А.

По данным TuttoMercatoWeb, первое место делят форвард «Ромы» , нападающий « » и его партнер по команде хавбек – они получают по 7 миллионов евро чистыми.

Четвертую строчку занимает вратарь туринцев , зарабатывающий 6,5 млн евро.

Далее идут , , (все – «Интер») и («Ювентус») – их оклады оцениваются в 6 млн в год.

9-м идет защитник («Интер») получающий 5,5 млн евро чистыми.

В топ-10 также попали , (оба – « »), , (оба – «Ювентус») и Рафаэл Леау («Милан») – им платят по 5 млн евро в год. В случае с Леау эта сумма достигается с учетом бонусов.

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