  • Гаджиев о 0:1 с ЦСКА: «Есть возмущение. Мяч забили с нарушением правил. На ВАР сидели личности, которые не первый раз доставляют «Махачкале» неприятности»
8

Гаджиев о 0:1 с ЦСКА: «Есть возмущение. Мяч забили с нарушением правил. На ВАР сидели личности, которые не первый раз доставляют «Махачкале» неприятности»

Гаджи Гаджиев недоволен судейством в матче «Динамо» Махачкала – ЦСКА (0:1).

Гаджи Гаджиев выразил недовольство судейством в матче Мир РПЛ «Динамо» МахачкалаЦСКА (0:1).

Игру обслуживал арбитр Кирилл Левников.

— Что не получилось на контрасте с кубковой игрой?

— Нормально все было. Забивать надо было. Играли не хуже, чем в том матче. Шансов у соперника не было. 

А этот мяч тоже забили с нарушением правил. Но трактовки у нас такие… Вилка там слишком большая. Они позволяют в одном случае так свистеть, в другом случае — иначе. Тем более на ВАР сидели личности, которые не первый раз нам доставляют массу неприятностей.

— В общем, недовольство судейством есть, если вкратце?

— Недовольство — это не то слово. Возмущение есть.

— В ЭСК будете обращаться?

— Туда обращаться бесполезно, потому что они всегда объясняют одно и то же. Это касается не только наших высказываний. Можно посмотреть на отзывы многих команд — они все примерно в одной интонации. Потому что уже устали говорить. А эксперты совершенно спокойно черное белым называют, — сказал президент махачкалинского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
