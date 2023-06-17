«Челси» предложил «Интеру» обмен Лукаку на Бареллу. «Нерадзурри» интересна только аренда Ромелу

«Челси» заинтересован в подписании Николо Бареллы.

По данным Corriere dello Sport, во время встречи со спортивным директором «Интера» «синие» предложили обмен полузащитника на форварда . Менеджер миланцев ответа не дал и договорился продолжить переговоры в другой день.

«Интер» интересует только аренда Лукаку, и в клубе уверены, что добьются своего, учитывая желание самого бельгийца вернуться.

При этом продажу Бареллы исключать нельзя, но речи насчет обмена не идет. Заплатить за него придется свыше 70 млн евро.

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