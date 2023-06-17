«Челси» предложил «Интеру» обмен Лукаку на Бареллу. «Нерадзурри» интересна только аренда Ромелу

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Пьеро Аузилио Николо Барелла Футбол

«Челси» заинтересован в подписании Николо Бареллы.

По данным Corriere dello Sport, во время встречи со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио «синие» предложили обмен полузащитника на форварда Ромелу Лукаку. Менеджер миланцев ответа не дал и договорился продолжить переговоры в другой день.

«Интер» интересует только аренда Лукаку, и в клубе уверены, что добьются своего, учитывая желание самого бельгийца вернуться.

При этом продажу Бареллы исключать нельзя, но речи насчет обмена не идет. Заплатить за него придется свыше 70 млн евро.

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21 комментарий

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rigobersong
Ахахах....Барелла стоит 150, а они хотят 30 летнего форварда на спаде на одного из лучших цп мира поменять:)) 🤣🤣🤣
+41
-18
+23
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Акира_1
Ответ rigobersong
Ахахах....Барелла стоит 150, а они хотят 30 летнего форварда на спаде на одного из лучших цп мира поменять:)) 🤣🤣🤣
Ой да, а Интер сами не мастера таких предложений? Недавно предложили Челси взять в аренду Лукаку и Кулибали вместе. Вот и Челси решил над ними прикольнуться.
+27
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+21
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Анхолик
Ну добавить придется мин 80
+5
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+5
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Александр Белов
С таким же успехом могут предложить ПСЖ Маунта обменять на Мбаппе
+5
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Тюменец
Бггг… Там, походу, окончательно поехали ))
+4
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AsperChelsea
Ответ rigobersong
Ахахах....Барелла стоит 150, а они хотят 30 летнего форварда на спаде на одного из лучших цп мира поменять:)) 🤣🤣🤣
Не зря за тобой спортс следит (как ты говорил) ты реально болеешь, вроде адекватные коменты идут идут а потом раз и трындык)), сказочный ....... ты конечно))
+5
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munchen_fest
Ответ Акира_1
Ой да, а Интер сами не мастера таких предложений? Недавно предложили Челси взять в аренду Лукаку и Кулибали вместе. Вот и Челси решил над ними прикольнуться.
Ну прикольнуться-то можно попытаться, но ведь мы все здесь понимаем что Интер скорее всего заполучит в аренду Кулибали с Лукаку, а вот Челси Бареллу - нет))) Ибо это лондонцам нужно 15 человек продать, а не Интеру)
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BZB
С Лукаку Интеру пора уже точно завязывать.
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Б81
Дешевят челси что-то,надо еще ди марко и Онана в слот обмена добавить)))))))
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pztpzhmx66
Челси боги трансферного рынка
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Curry30
Барелла лидер Интера, тут если только с доплатой порядка 50млн. Да и вообще, Челси не тот клуб, который подойдет Николе, я бы его в Баварию отправил, там заиграет.
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DolJun
справедливый обмен. пусть лукаку продавливает
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AsperChelsea
Ответ rigobersong
Никто не следит, просто болельщики реала письма пишут благодарности:))😀
Ты сам мне писал про слежку, историю посмотри, чо переобуваешься сразу? Взял мяч-хренач!
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Ринат Шундиков
Ответ rigobersong
Ахахах....Барелла стоит 150, а они хотят 30 летнего форварда на спаде на одного из лучших цп мира поменять:)) 🤣🤣🤣
Какой "на спаде" ??? Ты видел , как он в защите играет?
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Акира_1
Ответ munchen_fest
Ну прикольнуться-то можно попытаться, но ведь мы все здесь понимаем что Интер скорее всего заполучит в аренду Кулибали с Лукаку, а вот Челси Бареллу - нет))) Ибо это лондонцам нужно 15 человек продать, а не Интеру)
А могут не получить никого. Кулибали точно также могут отправить и в Аравию, там им интересуются. Лукаку вернуть в Челси, что, конечно, не хотелось бы, но все же. А продавать Челси должен шлак слить ( Зиеш, Пуля, Чик), ещё Кова уходит и Хаверц, так что не переживайте вы так. Все продадут и причём выгодно, учитывая наличие Аравии. )
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The Best
Ответ AsperChelsea
Не зря за тобой спортс следит (как ты говорил) ты реально болеешь, вроде адекватные коменты идут идут а потом раз и трындык)), сказочный ....... ты конечно))
Рычагберка такой тип что от него адекватный комментарий про Челси или тот же Реал не увидишь,ненавидит он эти клубы поэтому и строчит фиг пойми что.Но на счёт Бареллы я с ним согласен,кого там Боули пытался развести таким образом непонятно.
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