«Челси» предложил «Интеру» обмен Лукаку на Бареллу. «Нерадзурри» интересна только аренда Ромелу
«Челси» заинтересован в подписании Николо Бареллы.
По данным Corriere dello Sport, во время встречи со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио «синие» предложили обмен полузащитника на форварда Ромелу Лукаку. Менеджер миланцев ответа не дал и договорился продолжить переговоры в другой день.
«Интер» интересует только аренда Лукаку, и в клубе уверены, что добьются своего, учитывая желание самого бельгийца вернуться.
При этом продажу Бареллы исключать нельзя, но речи насчет обмена не идет. Заплатить за него придется свыше 70 млн евро.
Барелла – сердце «Интера». Везде успевает и быстро адаптируется под любую задачу Индзаги
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