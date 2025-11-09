«Хуже «Динамо» не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ». Гришин о 10-м месте команды Карпина

Александр Гришин: хуже «Динамо» не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ.

Александр Гришин оценил выступление «Динамо» в сезоне РПЛ.

После 15 матчей бело-голубые занимают в таблице 10-е место.

— Как работать Карпину в «Динамо», и что делать руководству клуба? Есть ли перспектива?

— Это больной вопрос. При такой игре, мне кажется, эмоциональный фон в «Динамо» уже неважный. Если мы ругаем Станковича в «Спартаке», то почему не можем Карпина в «Динамо»?

Мы созванивались с ребятами, которые играли за бело‑голубых. Они говорят, что хуже «Динамо» пока не было, кроме того, которое вылетело в ФНЛ. Для меня все однозначно, — сказал бывший футболист «Динамо».