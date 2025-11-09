Аршавин о 10-м месте «Динамо»: «Нет стройности вообще, особенно в обороне. Очень много моментов возникает у ворот»
Андрей Аршавин: у «Динамо» нет стройности вообще, особенно в обороне.
Андрей Аршавин считает, что «Динамо» не хватает стройности в игре.
После 15 матчей бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.
«У «Динамо» нет стройности вообще, особенно в обороне. Очень много вариантов [моментов] возникает у ворот «Динамо». Это, конечно, влияет на результат», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
