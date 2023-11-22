Валуев о матче Россия – Куба (8:0): «Такие события помогают поднять спортивный дух»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума сборная Кубы Волгоград-Арена товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Николай Валуев объяснил, в чем польза матча Россия – Куба (8:0).

«К сожалению, не удалось посмотреть матч сборной России против Кубы, но рад победе нашей команды.

Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух. Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России», – сказал депутат Госдумы Валуев.

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8 комментариев

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Заборостроитель
Маленькая лошадка доехала до каменной башки🤔
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Stanislav Cherchesov
Такие игры вгоняют лишь в ещё большую грусть.
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red hikkikomori
Что такое спортивный дух? Как он измеряется? И что он даёт человеку?
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Sinister Kid
Главное же победа. И не важно, что над людьми без бутс.
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pogbadrogba
🤦🤦🤦🤦🤦
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Иван Прошкин
Валуев знает толк в избиении ноунеймов...
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Dinamik1
Главное что Спортмастер наварился.
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Фут.Боль
Ответ Stanislav Cherchesov
Такие игры вгоняют лишь в ещё большую грусть.
Саламыч, 0-5 от Сербии, вот это грусть. А тут товарняк обычный, вернее, контрольняк.
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