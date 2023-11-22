Валуев о матче Россия – Куба (8:0): «Такие события помогают поднять спортивный дух»

Николай Валуев объяснил, в чем польза матча Россия – Куба (8:0).

«К сожалению, не удалось посмотреть матч сборной России против Кубы, но рад победе нашей команды.

Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух. Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России», – сказал депутат Госдумы Валуев.

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