Валерий Карпин: «А зачем мне 8:0? Кения примерно того же уровня, а было 2:2. Многое зависит от нас, сегодня играли – 8:0»
Валерий Карпин не расстроен из-за того, что Россия не забила Кубе 9-й гол.
– Какая любимая песня в творчестве Афродиты?
– Не знаю других песен у Афродиты. Если напоете, может, узнаю.
– Что сказали Пиняеву за нереализованный пенальти?
– Пиняеву ничего не сказал, не забил – и не забил, ничего страшного.
– Нет никакого расстройства, что нет рекорда?
– Нет.
– Не кажется ли вам, что матч против команды Медиалиги имел бы больше спортивной составляющей? Не изменили свое мнение, что не стоит играть с медиакомандами?
– Не изменил. А зачем мне 8:0? Кения примерно того же уровня, а было 2:2. Многое зависит от нас, сегодня играли – 8:0. Можно и сборную Кубы не обыграть с таким счетом.
Были опасения по газону, но поле выдержало. Никаких нареканий быть не может, – сказал главный тренер сборной России.
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Для чего весь этот разгром?
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В этом смысла ноль, если с Кенией победы нет.