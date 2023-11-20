Валерий Карпин: «А зачем мне 8:0? Кения примерно того же уровня, а было 2:2. Многое зависит от нас, сегодня играли – 8:0»

Валерий Карпин не расстроен из-за того, что Россия не забила Кубе 9-й гол.

– Какая любимая песня в творчестве Афродиты?

– Не знаю других песен у Афродиты. Если напоете, может, узнаю.

– Что сказали Пиняеву за нереализованный пенальти?

– Пиняеву ничего не сказал, не забил – и не забил, ничего страшного.

– Нет никакого расстройства, что нет рекорда?

– Нет.

– Не кажется ли вам, что матч против команды Медиалиги имел бы больше спортивной составляющей? Не изменили свое мнение, что не стоит играть с медиакомандами?

– Не изменил. А зачем мне 8:0? Кения примерно того же уровня, а было 2:2. Многое зависит от нас, сегодня играли – 8:0. Можно и сборную Кубы не обыграть с таким счетом.

Были опасения по газону, но поле выдержало. Никаких нареканий быть не может, – сказал главный тренер сборной России.

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