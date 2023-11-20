Валерий Карпин: «А зачем мне 8:0? Кения примерно того же уровня, а было 2:2. Многое зависит от нас, сегодня играли – 8:0»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Winline Медиалига Футбол

Валерий Карпин не расстроен из-за того, что Россия не забила Кубе 9-й гол.

– Какая любимая песня в творчестве Афродиты?

– Не знаю других песен у Афродиты. Если напоете, может, узнаю.

– Что сказали Пиняеву за нереализованный пенальти?

– Пиняеву ничего не сказал, не забил – и не забил, ничего страшного.

– Нет никакого расстройства, что нет рекорда?

– Нет.

– Не кажется ли вам, что матч против команды Медиалиги имел бы больше спортивной составляющей? Не изменили свое мнение, что не стоит играть с медиакомандами?

– Не изменил. А зачем мне 8:0? Кения примерно того же уровня, а было 2:2. Многое зависит от нас, сегодня играли – 8:0. Можно и сборную Кубы не обыграть с таким счетом.

Были опасения по газону, но поле выдержало. Никаких нареканий быть не может, – сказал главный тренер сборной России.

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15 комментариев

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xamer 9
Ответ Aleksey Yashin
По мне 3 из 4 вопросов журналиста - не самые умные. На них только в Валерином стиле и отвечать.
То есть к вопросу про Афродиту у вас нет претензий?))
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+24
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Aleksey Yashin
По мне 3 из 4 вопросов журналиста - не самые умные. На них только в Валерином стиле и отвечать.
+16
-2
+14
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Lindeman
С вопросами всё понятно. Их задавал корреспондент матч тв.
+7
0
+7
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Олег Олег
кубинцы привезли весьма сомнительный состав. В заявку на игру попали семь футболистов, для которых матч с россиянами должен был стать дебютным в сборной. Кроме того, 10 игроков провели за команду не более 6 матчей!
+5
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fussballer
Ответ Олег Олег
кубинцы привезли весьма сомнительный состав. В заявку на игру попали семь футболистов, для которых матч с россиянами должен был стать дебютным в сборной. Кроме того, 10 игроков провели за команду не более 6 матчей!
Так и у нас почти так же.
+5
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Максим Столбов
Зачем мне 8:0 над Кубой?
Для чего весь этот разгром?
Когда турецкое солнце светит ярко
В этом смысла ноль, если с Кенией победы нет.
+3
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sfilatov13
Валера, при всём уважении, но против Кении давали 1.8 на победу, а против Кубы 1.05, понятное дело, что тут домашний матч, а там нейтральное поле, но судя по коэффициентам это сборные совершенно разного уровня
+3
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Спартакус Москвакус
Ответ #SharkTeam
ыдлан не меньше Стаса
какие вопросы ,такие ответы ,что Карпин должен был ответить на этот идиотизм ,?
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Cruel Snake
Афродита про Валеру... Кто вообще эти шедевры слушает
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Машина Мощная
типа случайно палка выстрелила ? )
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korysh
уровень журналиста просто зашкаливает
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Evgeniy Nesterov
Ответ Aleksey Yashin
По мне 3 из 4 вопросов журналиста - не самые умные. На них только в Валерином стиле и отвечать.
а какие умные вопросы в футболе? и почему каприн ответил бы на них не так же?
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FNT
Матч не смотрел, посмотрел голы. Блин, жаль, что родился так рано. Было бы мне лет 20, мы с пацанами из тогдашней компании тоже могли бы против России поиграть. Сильно хуже бы не было.
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xomamb
Ответ #SharkTeam
ыдлан не меньше Стаса
но как тренер помельче будет
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