Глебов о 8:0 с Кубой: «Уровень сопротивления с Камеруном был выше. И матч был поинтереснее»

Даниил Глебов оценил победу над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Не стал бы называть этот матч лучшим после отстранения сборной России. Матч с был лучше, там был соперник другого уровня.

Если брать счет и атмосферу — этот матч лучший. А если брать уровень сопротивления, то в матче с Камеруном [1:0] он был выше. И матч был поинтереснее», — сказал полузащитник сборной России.

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