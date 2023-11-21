«Россия могла бы успешно играть с такими командами, как Словения или Грузия, в отборе». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о сборной

Борис Рапопорт считает, что Россия не уступала бы Грузии и Словении.

– Думаю, у нас нет выбора относительно соперников для сборной, хотя уверен, что в РФС ведется большая работа. У нас были Кыргызстан, Узбекистан, удачный Камерун. Но, видимо, не найти никого.

Но такие игры с крупным счетом в одни ворота тоже имеют положительные моменты: есть возможность что-то наиграть в тактическом плане. Хотя, конечно, игра [с Кубой] была смешная.

Но, мне кажется, это лучше, чем не играть вообще. Да и в этот раз собрал почти оптимальный, близкий к такому состав. Приехал Головин, ... В этом матче с Кубой важно еще и то, что наша команда играла до конца, не останавливалась.

– Азарт такой? Довести до двузначного счета?

– Да, азарт. Я вот работаю с молодежью, и у нас бывают игры со слабыми соперниками, в которых мои ребята забьют два-три мяча – и начинают валять дурака. А с Кубой играли до конца и забивали максимально много.

Зрелище получилось хорошее для полного стадиона в Волгограде, где любят футбол. Да и целая группа ребят в нашей сборной мне очень понравилась даже на фоне такого «никакого» соперника: очень рад, что прилично играет, , который сразу нашел с Головиным общий язык, тот же...

Пиняев, правда, «растворился», что-то у него не идет, хотя и в «Локомотиве» у него сейчас тоже не идет, не складывается. Сильянов мне понравился.

Жаль, конечно, что мы сейчас не можем выступать официально. Думаю, в нынешнем отборе к Евро с такими командами, как Словения или Грузия, мы могли бы спокойно успешно играть, – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Словения напрямую вышла на Евро-2024, Грузия сыграет в плей-офф отбора.

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