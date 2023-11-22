УЕФА оштрафовал «ПСЖ» на 98 000 евро за поведение фанатов на матче с «Миланом», итальянцев – на 23 000

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Парк де Пренс деньги Футбол

УЕФА оштрафовал «Пари Сен-Жермен» после матча с «Миланом».

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решения по матчу группового этапа Лиги чемпионов, сыгранному 25 октября.

«ПСЖ» по итогам домашнего матча с «Миланом» (3:0) оштрафован на 98 000 евро в сумме – за использование фанатами пиротехники, блокирование проходов на стадионе, что противоречит нормам безопасности, а также за появление на поле посторонних лиц.

Кроме того, стадион парижан «Парк де Пренс» частично закрыт на один матч ЛЧ условно, испытательный срок – два года.

Миланцы по итогам того же матча должны выплатить 23 000 евро – за инциденты с участием болельщиков и файеры.

Ранее стало известно, что «Селтик» был оштрафован за флаги Палестины на трибунах во время матча с «Атлетико».

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14 комментариев

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SQem
Киньте линк на прайс, кто в теме. Чтоб понимать почему 98, а не 99, 23, а не 22
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GuruFutbola
С каждого фаната ПСЖ по штуке евро)
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Имя Фамилия
Ответ SQem
Киньте линк на прайс, кто в теме. Чтоб понимать почему 98, а не 99, 23, а не 22
Ну смотри в матче 25-го октября, про который говорится в релизе, фаны Милана кидали в Доннарумму деньгами. УЕФА по всей видимости посчитала сколько там было бумажек и решила присвоить их себе.
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Имя Фамилия
Погодите 25-го октября это где фаны Милана оскали Доннарумму и швыряли на поле купюры, за это ПСЖ дадут испытательный срок на 2 года? Очередной пример крепкой «дружбы» с УЕФА.
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Альварес 9
Нормально так нажгли файеров 🔥🔥🔥
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MigraTjk
А вы не задумывались что эти болельщики тайные наемники самого УЕФА?)
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Эльф из ФБК
А фанатов Лудогорца на 150000
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QWertY
А ПСЖ причем, если фаны Меланы дикари?
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Cruel Snake
Отлично 👌 И их не только за это нужно наказывать

И в связи с этим несколько нулей не хватает.
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Альварес 9
Это был первый матч ПСЖ с Миланом а не ответный где в Долларуму кидали доллары
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Golfimbyl
Ответ GuruFutbola
С каждого фаната ПСЖ по штуке евро)
Шейхи зарешают!! Для это копейки
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Альварес 9
Ответ SQem
Киньте линк на прайс, кто в теме. Чтоб понимать почему 98, а не 99, 23, а не 22
Да от балды наверное
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Алексей Гусев
Ответ Эльф из ФБК
А фанатов Лудогорца на 150000
из них 30К условно
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