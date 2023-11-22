УЕФА оштрафовал «ПСЖ» на 98 000 евро за поведение фанатов на матче с «Миланом», итальянцев – на 23 000

УЕФА оштрафовал «Пари Сен-Жермен» после матча с «Миланом».

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решения по матчу группового этапа , сыгранному 25 октября.

« » по итогам домашнего матча с « » (3:0) оштрафован на 98 000 евро в сумме – за использование фанатами пиротехники, блокирование проходов на стадионе, что противоречит нормам безопасности, а также за появление на поле посторонних лиц.

Кроме того, стадион парижан « » частично закрыт на один матч ЛЧ условно, испытательный срок – два года.

Миланцы по итогам того же матча должны выплатить 23 000 евро – за инциденты с участием болельщиков и файеры.

Ранее стало известно, что «Селтик» был оштрафован за флаги Палестины на трибунах во время матча с «Атлетико».

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