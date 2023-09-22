«ПСЖ» заработает больше всех на групповом этапе ЛЧ, «Бавария», «Ман Сити», «Барса» и «Реал» – в топ-5

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА деньги Футбол

«ПСЖ» заработает больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на независимые прогнозы распределения доходов в этом сезоне, «ПСЖ», скорее всего, заработает 75 млн евро (без учета призовых) по итогам группового этапа, что на 8,5 млн больше, чем у занимающей второе место «Баварии» (66,5 млн евро).

На 3-м месте по ожидаемому фиксированному доходу «Ман Сити» (64,5 млн), затем идут «Барселона» (63,1 млн) и «Реал» (62,7 млн).

По прогнозам бухгалтера и аналитика по спортивным финансам Криса Уэтерспуна, «ПСЖ» заработает больше всех во многом благодаря доле в «маркетинговом пуле». 

В рамках маркетингового пула деньги распределяются согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов, а затем делятся между клубами, представляющими данную ассоциацию.

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8 комментариев

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wadwill13
Ответ Vladislav Sopikov
0 кубков и типо больше всего бабла… вот что значит дружить
это все от продаж телеправ. с учётом состава прошлого года. так как контракты делают на 2-3 года. и они не знали что не будет ни месси ни неймара которые привлекали спонсоров.
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Сергей Перевалов
1. ПСЖ - 65 млн фунтов стерлингов. 2. «Бавария» - 57,6 млн фунтов. 3. «Ман Сити» - 64,5 млн фунто), и т.д. Это как?
+1
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Gravdaar Iyaad
редакторы, тяжело что ли проверять то, что пишете? тест же небольшой
еще и получают уйму денег за это
+1
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