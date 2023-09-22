«ПСЖ» заработает больше всех на групповом этапе ЛЧ, «Бавария», «Ман Сити», «Барса» и «Реал» – в топ-5

«ПСЖ» заработает больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на независимые прогнозы распределения доходов в этом сезоне, «ПСЖ», скорее всего, заработает 75 млн евро (без учета призовых) по итогам группового этапа, что на 8,5 млн больше, чем у занимающей второе место «Баварии» (66,5 млн евро).

На 3-м месте по ожидаемому фиксированному доходу «Ман Сити» (64,5 млн), затем идут «Барселона» (63,1 млн) и «Реал» (62,7 млн).

По прогнозам бухгалтера и аналитика по спортивным финансам Криса Уэтерспуна, «ПСЖ» заработает больше всех во многом благодаря доле в «маркетинговом пуле».

В рамках маркетингового пула деньги распределяются согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов, а затем делятся между клубами, представляющими данную ассоциацию.

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