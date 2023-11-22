«Селтик» оштрафован за флаги Палестины на трибунах во время матча с «Атлетико» в ЛЧ. УЕФА оштрафовал клуб на 75,9 тысячи евро в сумме с начала сезона

Теги Лацио высшая лига Шотландия Селтик Фейеноорд Атлетико Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Политика деньги Футбол

УЕФА оштрафовал «Селтик» за флаги Палестины на трибунах в матче с «Атлетико».

Напомним, группа фанатов «Селтика» Green Brigade, проводящая акции в поддержку Палестины с 2012 года, анонсировала акцию с флагами на матче Лиги чемпионов и призвала остальных болельщиков поддержать ее.

Перед домашним матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов (2:2) на секторе Green Brigade был вывешен большой флаг Палестины. Еще несколько флагов разместили на дальней трибуне. Сообщалось, что делегат УЕФА отметил акцию в протоколе – отметим, что правила организации запрещают акции политического характера во время матчей.

По итогам октября УЕФА оштрафовал «Селтик» в общей сложности на 29 тысяч евро. Согласно отчетам, штраф на сумму 17,5 тысячи евро последовал за «провокационные сообщения оскорбительного характера». Еще два штрафа – на 8 тысячи евро и на 3,5 тысячи евро – назначены «Селтику» за блокирование проходов на стадионе и использование пиротехники.

Как отмечает Mirror, с начала сезона УЕФА штрафовал «Селтик» трижды. Ранее клуб получал штрафы на сумму 23,5 тысячи евро за оскорбительный баннер во время матча с «Лацио» и на 23,4 тысячи евро – за использование пиротехники во время матча с «Фейеноордом». Общая сумма взысканий с шотландского клуба в сезоне-2023/24 составляет 75,9 тысячи евро.

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10 комментариев

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ArnoNeputevy
А за израильские флаги на сколько штрафуют?
+11
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HK Traktor
Ответ ArnoNeputevy
А за израильские флаги на сколько штрафуют?
За них тебе еще и доплатят.
+5
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+5
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Штаны Габора Кирая
А за флаги Израиля не оштрафовали бы. Думайте.
+5
-4
+1
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Российский пользователь
Интересно сколько флаг России будет стоить
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mootoo
отличная свобода слова там у них в европе, не то что у нас тоталитаризм
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Ростов-на-Дону
Да, политика в футболе "запрещена" уефовцами точечно.
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