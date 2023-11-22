«Селтик» оштрафован за флаги Палестины на трибунах во время матча с «Атлетико» в ЛЧ. УЕФА оштрафовал клуб на 75,9 тысячи евро в сумме с начала сезона

УЕФА оштрафовал «Селтик» за флаги Палестины на трибунах в матче с «Атлетико».

Напомним, группа фанатов « » Green Brigade, проводящая акции в поддержку Палестины с 2012 года, анонсировала акцию с флагами на матче чемпионов и призвала остальных болельщиков поддержать ее.

Перед домашним матчем с « » в Лиге чемпионов (2:2) на секторе Green Brigade был вывешен большой флаг Палестины. Еще несколько флагов разместили на дальней трибуне. Сообщалось, что делегат УЕФА отметил акцию в протоколе – отметим, что правила организации запрещают акции политического характера во время матчей.

По итогам октября УЕФА оштрафовал «Селтик» в общей сложности на 29 тысяч евро. Согласно отчетам, штраф на сумму 17,5 тысячи евро последовал за «провокационные сообщения оскорбительного характера». Еще два штрафа – на 8 тысячи евро и на 3,5 тысячи евро – назначены «Селтику» за блокирование проходов на стадионе и использование пиротехники.

Как отмечает Mirror, с начала сезона УЕФА штрафовал «Селтик» трижды. Ранее клуб получал штрафы на сумму 23,5 тысячи евро за оскорбительный баннер во время матча с « » и на 23,4 тысячи евро – за использование пиротехники во время матча с « ». Общая сумма взысканий с шотландского клуба в сезоне-2023/24 составляет 75,9 тысячи евро.

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