УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков «ПСЖ» в Катар, если сочтет, что сделки совершены связанными сторонами
УЕФА изучит трансферы игроков «ПСЖ» в Катар.
Сегодня катарский «Аль-Ахли» объявил о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Сообщалось, что клуб из Дохи заплатит более 20 миллионов евро за игрока. Ранее из «ПСЖ» в Катар перешли Абду Диалло и Марко Верратти (в «Аль-Араби» за 15 и 45 млн евро соответственно).
По информации L’Equipe, эксперты по финансовому фэйр-плей могут не учитывать суммы от этих трансферов в отчетностях клуба, если сочтут, что сделки совершены между связанными сторонами, а завышенные суммы используются для обхода обязательств по балансировке счетов клуба.
В ближайшие недели эти три трансфера в катарские клубы будут тщательно изучены органом финансового контроля клубов УЕФА (ICFC). Ранее УЕФА уже оштрафовал «ПСЖ» на 65 миллионов евро (55 млн – условно) за финансовые нарушения.
«ПСЖ» принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments. Она не владеет ни «Аль-Ахли», ни «Аль-Араби».
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Тогда уж просто стоит не учитывать любые суммы по трансферам ,проходящие между связанными структурами ( если докажут), а так непонятно на что ориентироваться в оценке адекватности сумм, которые выплачивают арабы
При таких переходах/обменах растет только общий оборот [ валовый] , а не чистая прибыль. А за счет амортизации трансферов на вход( уплаченная сумма размазывается равными кусками на длительность всего срока контракта игрока), текущая сумма доступная на траты ( зарплаты+ покупки новых игроков) искусственно увеличивалась.
В отношении ПСЖ же , они ( УЕФА) считают, что клуб, таким образом, искусственно увеличивает чистую прибыль, рисуя неадекватные сумма на трансферы на выход