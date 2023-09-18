УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков «ПСЖ» в Катар, если сочтет, что сделки совершены связанными сторонами

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА высшая лига Катар Аль-Араби Доха Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер Марко Верратти финансовый фэйр-плей Абду Диалло деньги Футбол

УЕФА изучит трансферы игроков «ПСЖ» в Катар.

Сегодня катарский «Аль-Ахли» объявил о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Сообщалось, что клуб из Дохи заплатит более 20 миллионов евро за игрока. Ранее из «ПСЖ» в Катар перешли Абду Диалло и Марко Верратти (в «Аль-Араби» за 15 и 45 млн евро соответственно). 

По информации L’Equipe, эксперты по финансовому фэйр-плей могут не учитывать суммы от этих трансферов в отчетностях клуба, если сочтут, что сделки совершены между связанными сторонами, а завышенные суммы используются для обхода обязательств по балансировке счетов клуба.

В ближайшие недели эти три трансфера в катарские клубы будут тщательно изучены органом финансового контроля клубов УЕФА (ICFC). Ранее УЕФА уже оштрафовал «ПСЖ» на 65 миллионов евро (55 млн – условно) за финансовые нарушения. 

«ПСЖ» принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments. Она не владеет ни «Аль-Ахли», ни «Аль-Араби». 

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18 комментариев

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Леван Мкртчян
Как доказать-то ,что 20 млн за трансфер Дракслера и 45 за Вератти -- это завышенная сумма, если арабы платят за того же Малкома из РПЛ -- 60 млн?
Тогда уж просто стоит не учитывать любые суммы по трансферам ,проходящие между связанными структурами ( если докажут), а так непонятно на что ориентироваться в оценке адекватности сумм, которые выплачивают арабы
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Алекс Мелкумян
Ответ Леван Мкртчян
Как доказать-то ,что 20 млн за трансфер Дракслера и 45 за Вератти -- это завышенная сумма, если арабы платят за того же Малкома из РПЛ -- 60 млн? Тогда уж просто стоит не учитывать любые суммы по трансферам ,проходящие между связанными структурами ( если докажут), а так непонятно на что ориентироваться в оценке адекватности сумм, которые выплачивают арабы
Если очень надо, то просто признают завышенными, как с Ювентусом
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Егор Тюшляев
ПСЖ проклятый клуб
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Нефанатик
Но оно не сочтет. Так как президент УЕФА ручной пес владельца ПСЖ. Уже проходили.
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Тухель
А может просто отменить полностью неработающий ФФП и тогда деньги можно будет вкладывать в развитие футбола в небогатых регионах Европы или в повышение призовых в Еврокубках, а не тратить деньги на бессмысленные расследования.
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ArnoNeputevy
Понятно: если переложить деньги из своего левого кармана в свой же правый - это не платёж.
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che kaif
Вератти трансфермаркт цена 40 млн. Что тут нереального
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Борис Энгельгардт
Ответ Леван Мкртчян
Как доказать-то ,что 20 млн за трансфер Дракслера и 45 за Вератти -- это завышенная сумма, если арабы платят за того же Малкома из РПЛ -- 60 млн? Тогда уж просто стоит не учитывать любые суммы по трансферам ,проходящие между связанными структурами ( если докажут), а так непонятно на что ориентироваться в оценке адекватности сумм, которые выплачивают арабы
дело не в завышенности, а в том, что катарцы туда-сюда деньги гоняют
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Леван Мкртчян
Ответ Алекс Мелкумян
Если очень надо, то просто признают завышенными, как с Ювентусом
С Юве чуть по-другому было, там им инкриминировали искусственное увеличение собственного капитала по смежным трансферам ( или обменам с доплатой/без. Пьянич/Артур например и тд).
При таких переходах/обменах растет только общий оборот [ валовый] , а не чистая прибыль. А за счет амортизации трансферов на вход( уплаченная сумма размазывается равными кусками на длительность всего срока контракта игрока), текущая сумма доступная на траты ( зарплаты+ покупки новых игроков) искусственно увеличивалась.
В отношении ПСЖ же , они ( УЕФА) считают, что клуб, таким образом, искусственно увеличивает чистую прибыль, рисуя неадекватные сумма на трансферы на выход
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Natsunoss
Ответ ArnoNeputevy
Понятно: если переложить деньги из своего левого кармана в свой же правый - это не платёж.
Но если это покупка в своем магазине- уже не так однозначно
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