УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков «ПСЖ» в Катар, если сочтет, что сделки совершены связанными сторонами

УЕФА изучит трансферы игроков «ПСЖ» в Катар.

Сегодня катарский «Аль-Ахли» объявил о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Сообщалось, что клуб из Дохи заплатит более 20 миллионов евро за игрока. Ранее из «ПСЖ» в Катар перешли Абду Диалло и Марко Верратти (в «Аль-Араби» за 15 и 45 млн евро соответственно).

По информации L’Equipe, эксперты по финансовому фэйр-плей могут не учитывать суммы от этих трансферов в отчетностях клуба, если сочтут, что сделки совершены между связанными сторонами, а завышенные суммы используются для обхода обязательств по балансировке счетов клуба.

В ближайшие недели эти три трансфера в катарские клубы будут тщательно изучены органом финансового контроля клубов УЕФА (ICFC). Ранее УЕФА уже оштрафовал «ПСЖ» на 65 миллионов евро (55 млн – условно) за финансовые нарушения.

«ПСЖ» принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments. Она не владеет ни «Аль-Ахли», ни «Аль-Араби».

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