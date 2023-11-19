Около трети клубов ЛЧ превышают лимит УЕФА по расходам на зарплаты в 70% от годового дохода, вступающий в силу с сезона-2025/26. В АПЛ лишь «Арсенал» норме соответствует

Несколько команд Лиги чемпионов могут нарушить будущий лимит УЕФА по зарплатам.

С сезона-2025/26, согласно правилу контроля расходов , траты клубов на зарплаты игрокам и тренерскому штабу, трансферы и агентские возгаграждения не должны будут превышать 70% годового дохода. В текущем сезоне лимит составляет 90%, а в следующем снизится до 80%.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Economista, по состоянию на текущий момент около трети клубов, участвующих в текущем розыгрыше , превысили бы лимит в 70% от дохода. Они должны исправить ситуацию до начала сезона-2025/26.

Так, « » при условии, что доходы клуба сохранятся на уровне 377 млн евро в год, в следующем сезоне должен будет сократить расходы на зарплаты с 320 до 301 млн евро, в сезоне-2025/26 – до 264 млн евро.

Среди клубов, рискующих превысить лимит, также названы « », « », « », « » и « ». Также отмечается, что единственной командой , соответствующей указанному стандарту на данный момент, является « ».

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