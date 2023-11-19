Около трети клубов ЛЧ превышают лимит УЕФА по расходам на зарплаты в 70% от годового дохода, вступающий в силу с сезона-2025/26. В АПЛ лишь «Арсенал» норме соответствует

Теги Ланс ПСЖ Лацио премьер-лига Англия Атлетико Реал Сосьедад лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Арсенал Наполи финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Несколько команд Лиги чемпионов могут нарушить будущий лимит УЕФА по зарплатам.

С сезона-2025/26, согласно правилу контроля расходов УЕФА, траты клубов на зарплаты игрокам и тренерскому штабу, трансферы и агентские возгаграждения не должны будут превышать 70% годового дохода. В текущем сезоне лимит составляет 90%, а в следующем снизится до 80%.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Economista, по состоянию на текущий момент около трети клубов, участвующих в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, превысили бы лимит в 70% от дохода. Они должны исправить ситуацию до начала сезона-2025/26.

Так, «Атлетико» при условии, что доходы клуба сохранятся на уровне 377 млн евро в год, в следующем сезоне должен будет сократить расходы на зарплаты с 320 до 301 млн евро, в сезоне-2025/26 – до 264 млн евро.

Среди клубов, рискующих превысить лимит, также названы «Реал Сосьедад», «Лацио», «Наполи», «Ланс» и «ПСЖ». Также отмечается, что единственной командой АПЛ, соответствующей  указанному стандарту на данный момент, является «Арсенал».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovec23
Наконец то накажут эти обнаглевшие денежные мешки , Лудогорец и Партизан
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
" В АПЛ лишь «Арсенал» норме соответствует"
А соответствует ли нормам русского языка такой заголовок?
Или магистр Йода устроился на сайт новостным редактором ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
это тебас виноват или тут такое не работает?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ lovec23
Наконец то накажут эти обнаглевшие денежные мешки , Лудогорец и Партизан
Больше всех напрягся Эвертон. Так пойдет и они к концу чемпионат из минуса по очкам не выйдут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий