Тренер «Шеффилда» о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Это будет оправданно, если других накажут. Нельзя наказать только одну команду»

Тренер «Шеффилд Юнайтед» призвал снимать очки не только с «Эвертона».

С клуба из Ливерпуля сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице .

«Я думаю, что этим делом открыли дверь для других санкций. Мы не можем просто взять и наказать одну команду, надо и других, если были нарушения.

Мы пострадали из-за этого в прошлом сезоне, и я думаю, даже как футбольный болельщик, что это правильно. Правила существуют не просто так, и их следует выполнять, иначе какой в этом смысл?

« », конечно, будет тяжело, потому что они первые [получили такое наказание], и это самое большое наказание, которое было в Премьер-лиге.

И это будет оправданно только в том случае, если другие будут наказаны и потенциально могут получить даже более серьезные санкции», – сказал Пол Хекингботтом в эфире Sky Sports.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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