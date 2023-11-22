Тренер «Шеффилда» о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Это будет оправданно, если других накажут. Нельзя наказать только одну команду»

Теги Шеффилд Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Пол Хекингботтом Футбол

Тренер «Шеффилд Юнайтед» призвал снимать очки не только с «Эвертона».

С клуба из Ливерпуля сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

«Я думаю, что этим делом открыли дверь для других санкций. Мы не можем просто взять и наказать одну команду, надо и других, если были нарушения.

Мы пострадали из-за этого в прошлом сезоне, и я думаю, даже как футбольный болельщик, что это правильно. Правила существуют не просто так, и их следует выполнять, иначе какой в этом смысл?

«Эвертону», конечно, будет тяжело, потому что они первые [получили такое наказание], и это самое большое наказание, которое было в Премьер-лиге.

И это будет оправданно только в том случае, если другие будут наказаны и потенциально могут получить даже более серьезные санкции», – сказал Пол Хекингботтом в эфире Sky Sports.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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4 комментария

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Красный чай
Сити конечно тоже заслужил эдак -100 но отдуваться придется одному эвертону
+6
-2
+4
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S. A.
Сити: «Можно, ещё как можно»
+1
-1
0
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доктор Ливси
АПЛ: Ну, раз вы просите. (Наказывают Шеффилд)
0
0
0
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Bayern Munich
Сити никогда не накажут, я помню прошлый раз, так подняли шумиху говорили дисквалифицируют Сити от еврокубков на несколько лет, а в итоге наказали Лудогорец и Загреб)
0
0
0
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