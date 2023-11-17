Каррагер о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Чрезмерное наказание. Шесть топ-клубов угрожали выйти из АПЛ из-за Суперлиги и получили штраф 22 млн фунтов на всех»
Джейми Каррагер сравнил наказание «Эвертона» со штрафом топ-клубов за Суперлигу.
С клуба из Ливерпуля сегодня сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.
«Снятие 10 очков с «Эвертона» – это чрезмерное наказание, это неправильно, учитывая, что клуб сотрудничал с АПЛ по этому делу последние несколько лет. Или, может быть, им было бы лучше уклоняться и пытаться затянуть дело, как сделали другие клубы?
Несомненно, клубы, вылетевшие из Премьер-лиги, окажут большое давление на АПЛ, чтобы разобраться с «Эвертоном». Но если учесть, что 6 клубов пытались выйти из Премьер-лиги, и не было вообще никаких санкций, все это кажется неправильным.
Пока другие клубы не будут наказаны, «Эвертон» будет чувствовать, что их клуб используют, чтобы показать, что нет необходимости в независимом регуляторе, И они правы», – написал бывший защитник «Ливерпуля».
«Это очень суровое наказание. Подобное наказание должно быть последней мерой.
Вспомните, что было с «Большой шестеркой» АПЛ («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» – Sports.ru), когда несколько лет назад в связи с проектом Суперлиги они угрожали выйти из состава АПЛ. Был выписан штраф (со стороны УЕФА – Sports.ru) 22 миллиона фунтов – на все шесть клубов в сумме.
Сравните ту историю и дело «Эвертона», который теперь опустился почти на дно турнирной таблицы. Да, я считаю, что наказание чрезмерное», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.
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