Каррагер о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Чрезмерное наказание. Шесть топ-клубов угрожали выйти из АПЛ из-за Суперлиги и получили штраф 22 млн фунтов на всех»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Джейми Каррагер Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм финансовый фэйр-плей деньги Суперлига Европы Футбол

Джейми Каррагер сравнил наказание «Эвертона» со штрафом топ-клубов за Суперлигу.

С клуба из Ливерпуля сегодня сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

«Снятие 10 очков с «Эвертона» – это чрезмерное наказание, это неправильно, учитывая, что клуб сотрудничал с АПЛ по этому делу последние несколько лет. Или, может быть, им было бы лучше уклоняться и пытаться затянуть дело, как сделали другие клубы?

Несомненно, клубы, вылетевшие из Премьер-лиги, окажут большое давление на АПЛ, чтобы разобраться с «Эвертоном». Но если учесть, что 6 клубов пытались выйти из Премьер-лиги, и не было вообще никаких санкций, все это кажется неправильным.

Пока другие клубы не будут наказаны, «Эвертон» будет чувствовать, что их клуб используют, чтобы показать, что нет необходимости в независимом регуляторе, И они правы», – написал бывший защитник «Ливерпуля».

«Это очень суровое наказание. Подобное наказание должно быть последней мерой.

Вспомните, что было с «Большой шестеркой» АПЛ («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» – Sports.ru), когда несколько лет назад в связи с проектом Суперлиги они угрожали выйти из состава АПЛ. Был выписан штраф (со стороны УЕФА – Sports.ru) 22 миллиона фунтов – на все шесть клубов в сумме.

Сравните ту историю и дело «Эвертона», который теперь опустился почти на дно турнирной таблицы. Да, я считаю, что наказание чрезмерное», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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21 комментарий

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Стахович
АПЛ и УЕФА в чужом глазу соломину видят,а в своём Сити и ПСЖ не замечают
+52
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Дияр Анетов
Хм, а разве были разговоры о выходе из АПЛ, Суперлига же была как конкурент ЛЧ, да и вообще причем тут эти две ситуации, пусть снимают очки также с Сити и может быть Челси за нарушение ффп. Каррагер иногда выдает такую дичь
+21
-4
+17
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Кашшай Чакырович
Ффп это убийство футбола в таком виде, какой он сейчас ! Уберите его и футбол будет нормально развиваться ! А наказывать аутсайдеров и маленькие клубы ну это вообще дичь ! АПЛ прекрасно знала , что Челси существует на преступные деньги , хоть раз наказали нормально их ?вон вардрид уже даже с вар покупает себе блестяшки , им защитывают голы из км офсайдов и весь мир это видит, фифа хоть раз наказала это судейское шапито или ручных судеек вардрида , нет конечно. !
+9
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+6
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Зверёк
Что-то новенькое,скаузер жалеет ирисок.На самом деле суровое наказание,лучше бы у Лудогорца очки сняли
+7
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Michael_the_creator
Ответ Стахович
АПЛ и УЕФА в чужом глазу соломину видят,а в своём Сити и ПСЖ не замечают
+ барса с с судьями
+17
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Erkin Makenov
Ответ Michael_the_creator
Скаузер защищает Ирисок … Мы ещё мало что знаем о Мультивселенных
Ирисы тоже скаузеры. Население Мерси сплошь скаузеры. Карра как житель Ливерпуля всегда реагирует на городские новости, каких бы сквозерс они не касались- красных или синих
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Redmi Note9
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Позорище!!!
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Любезный Коссутий
голубой мешок, с 115-ю финансовыми нарушениями никто не трогает, естественно - проще отыграться на еле дышащем Эвертоне.
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Mesut Ozil
Эвертон очень жаль, команда только, только начинала хорошо играть.
Это может сильно повлиять на их игру
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Mario Lee
Ответ Michael_the_creator
+ барса с с судьями
Фанат Криштиану
Как это мило
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Kappa Pride
Ответ Дияр Анетов
Хм, а разве были разговоры о выходе из АПЛ, Суперлига же была как конкурент ЛЧ, да и вообще причем тут эти две ситуации, пусть снимают очки также с Сити и может быть Челси за нарушение ффп. Каррагер иногда выдает такую дичь
а зачем клубам был бы чемпионат, если у них вечный слот в суперлиге?
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And-Rover
Бюрократия в этой федерации ФА и клубах АПЛ зашкаливает.
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Michael_the_creator
Скаузер защищает Ирисок …
Мы ещё мало что знаем о Мультивселенных
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a2wai
Надо было все-таки уходить в Суперлигу))
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alim_liver_kz
Эвертон уже как 4-5 лет идет ко дну со своим руководством. Теперь эти -10 очков только подтверждение что клуб жду перемены, либо скатятся в Чемпионшип и дальше исчезнут как Портсмут или вернуться в АПЛ чтоб наверстать упущенное
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гилберт
А зачем из за Суперлиги выходить из АПЛ???
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Кот под ногами майора
Ответ Зверёк
Что-то новенькое,скаузер жалеет ирисок.На самом деле суровое наказание,лучше бы у Лудогорца очки сняли
Перефразируя классику, "Эвертон" мне ириска, но истина дороже
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anshef
Ответ Зверёк
Что-то новенькое,скаузер жалеет ирисок.На самом деле суровое наказание,лучше бы у Лудогорца очки сняли
Эвертон, это тоже скаузеры.
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