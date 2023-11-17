Каррагер о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Чрезмерное наказание. Шесть топ-клубов угрожали выйти из АПЛ из-за Суперлиги и получили штраф 22 млн фунтов на всех»

Джейми Каррагер сравнил наказание «Эвертона» со штрафом топ-клубов за Суперлигу.

С клуба из Ливерпуля сегодня сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

«Снятие 10 очков с «Эвертона» – это чрезмерное наказание, это неправильно, учитывая, что клуб сотрудничал с АПЛ по этому делу последние несколько лет. Или, может быть, им было бы лучше уклоняться и пытаться затянуть дело, как сделали другие клубы?

Несомненно, клубы, вылетевшие из Премьер-лиги, окажут большое давление на , чтобы разобраться с « ». Но если учесть, что 6 клубов пытались выйти из Премьер-лиги, и не было вообще никаких санкций, все это кажется неправильным.

Пока другие клубы не будут наказаны, «Эвертон» будет чувствовать, что их клуб используют, чтобы показать, что нет необходимости в независимом регуляторе, И они правы», – написал бывший защитник « ».

«Это очень суровое наказание. Подобное наказание должно быть последней мерой.

Вспомните, что было с «Большой шестеркой» АПЛ (« », «Ливерпуль», « », « », « » и « » – Sports.ru), когда несколько лет назад в связи с проектом они угрожали выйти из состава АПЛ. Был выписан штраф (со стороны УЕФА – Sports.ru) 22 миллиона фунтов – на все шесть клубов в сумме.

Сравните ту историю и дело «Эвертона», который теперь опустился почти на дно турнирной таблицы. Да, я считаю, что наказание чрезмерное», – сказал в эфире Sky Sports.

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