С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, если иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 млн фунтов удовлетворят. У клуба нет таких денег (Daily Mail)

Теги Эвертон премьер-лига Англия Лидс Лестер Бернли чемпионшип деньги Футбол

«Эвертону» может грозить дополнительное лишение очков.

Вчера с ливерпульского клуба сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

После этого стало известно, что «Бернли», «Лидс» и «Лестер» планируют подать в суд на «Эвертон» – они хотят взыскать 300 млн фунтов из-за того, что санкции не применили раньше.

По информации Daily Mail, нынешнему руководству «Эвертона» не хватает средств, чтобы выплатить компенсацию этим клубам, если их иск будет удовлетворен.

Компания 777Partners, которая ведет переговоры о приобретении ливерпульского клуба, может выделять около 20 миллионов фунтов в месяц, чтобы помочь с текущими расходами клуба, но не готова покрывать сумму компенсации. 

Неспособность «Эвертона» выполнить финансовые требования истцов приведет к автоматическому снятию с клуба 9 очков. Кроме того, в клубе введут внешнее управление.

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40 комментариев

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Саша Пушкин
Когда в Серии А начали стричь очки с клубов, это стало началом заката и деградации чемпионата.
АПЛ играет с огнем. Лиха беда начало.
Как можно объективно рассчитать количество очков, которые необходимо снять за финансовые манипуляции?
Это же абсурд какой-то и простор для спекуляций!
+59
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JohnnyMulka
Ответ DonaldBrashear 2.0
отлично, давно пора Эвертон в чемпионшип отправить, явно живут не по средствам, надеюсь, что и для других клубов АПЛ это станет уроком, а то странно, когда, какой-нибудь клуб с 13 места АПЛ спокойно мог бы заплатить больше, чем Бавария например
Если отправлять ирисок в Чемпионшип
То тот же МанСити должен играть в о второй северной региональной лиге графства Манчестер
+55
-6
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Алексей Иванов
ой не там ищут англичане...
+32
-1
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Александр Рабонов
Ответ Саша Пушкин
Когда в Серии А начали стричь очки с клубов, это стало началом заката и деградации чемпионата. АПЛ играет с огнем. Лиха беда начало. Как можно объективно рассчитать количество очков, которые необходимо снять за финансовые манипуляции? Это же абсурд какой-то и простор для спекуляций!
Ну в серии а снимали очки с гегемонов а тут с эвертона который уже лет 20 ни на что не претендует)) Если состригут челси или сити (а возможно двоих сразу) то тут уже будет интересно)
+22
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Thomas Thomas
Как же это смешно
Есть клуб который нарушает ВСЕ правила футбола
но штрафуют тот у которого одно нарушение ухахахахаха
+10
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Любезный Коссутий
АПЛ топит синих, но совсем не тех, каких от них ждут...
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Александр Абхалимов
Ответ JohnnyMulka
Если отправлять ирисок в Чемпионшип То тот же МанСити должен играть в о второй северной региональной лиге графства Манчестер
Так же как и Челси и тот же Манчестер Юнайтед
+10
-3
+7
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Thomas Thomas
Ответ Алексей Иванов
ой не там ищут англичане...
А что им сказали синий клуб нарушает правила
Так они и штрафуют синий клуб
Им же плевать что не тот
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Kubinec_
щас справедливый английский суд отыграется на бедном Эвертоне ) когда под боком главный злодей, но который знает кому правильно башлять
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Милдронат Бромантанов
А на закуску не забудьте по Лудогорцу и Работничкам мочкануть, а то они что-то многое себе позволяют!
+5
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Montenegro Serbian
Ответ dyarkov1
Напомните когда там Лудогорец мочили? Или бромантана перепили?
Так это же фольклор, прикол)
По типу "болгары восхитились")
+4
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Антон Фалафель
Эвертон как Иисус несёт наказание за грехи всех.
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BZB
Вылетят в шип, получат от лиги парашютную компенсацию и через год опять в премьер лигу. Не самый плохой сценарий.
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Ненавидящий2.0
Клуб из Ливерпуля. Почему я не удивлён? Дело Тэтчер до сих пор живёт
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Саша Пушкин
Ответ sema mixajlov
И что у них будет -5 очков?)
Должен будешь. Ирисками отдашь потом.
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xQcoW
Жаль, что топят такие нормальные клубы как Эвертон, а не арабские мешки вроде мешок сити
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Валерий Рзянин
Ответ Юлия Закаблукова
топят клуб
Откуда у тебя такой рейтинг? Что за...?))) И Юлия ли ты Юлия?)
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Олег Овчинников
Ответ BZB
Вылетят в шип, получат от лиги парашютную компенсацию и через год опять в премьер лигу. Не самый плохой сценарий.
"Портсмут" до сих пор возвращается. В сезоне 2009/10 с них тоже снимали очки за финансовые проблемы, что закончилось закономерным вылетом в шип, где их ждал запрет на трансферы. Через 2 года "Помпи" упали еще ниже, а потом провалились в 4 дивизион. С тех пор ходят в середняках Первой лиги (Д3) без особых перспектив.
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avolida
Отличная новость для тройки - Бернли, Шеффилд, Лутон. Кто-то из них сможет выжить
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QWertY
Ответ sema mixajlov
И что у них будет -5 очков?)
Ну да, как было у Дерби в позапрошлом сезоне
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Thomas Thomas
Завтра еще новость-Пикфорд переходит в Манчестер Сити будет вот увидите
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Мукунку хороший
Понятно.. с Эвертоном в АПЛ можно прощаться..
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sema mixajlov
И что у них будет -5 очков?)
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Ola BP
Ответ Alexander Zubkov
Просто уничтожают Эвертон. Зато оба Манчестерских клуба живут, как ни в чём не бывало, хотя тратятся в разы больше, раскидывают сотнями миллионов за ноунеймов по сути, игроков без толковой репутаций и ничего, никого даже ЛЧ не лишили ради приличия, не говоря уже о нормальном снятий очков, чтобы те одумались. Типичные лицемерие от англичашек.
А при чём тут Юнайтед?
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MURA
Если это начало... то МС возможно ждёт судьба Ювентуса.
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Husly
Все так слюнями тут брызгают, только если поковырять всю лигу, то не будет кристально чистого клуба! И так во всех лигах, с учетом выплат и агентам, и подъемных игрокам, и прочее. Мутят все и это современные реалии футбола.
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a2wai
Какой цирк.
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Alexander Zubkov
Просто уничтожают Эвертон. Зато оба Манчестерских клуба живут, как ни в чём не бывало, хотя тратятся в разы больше, раскидывают сотнями миллионов за ноунеймов по сути, игроков без толковой репутаций и ничего, никого даже ЛЧ не лишили ради приличия, не говоря уже о нормальном снятий очков, чтобы те одумались. Типичные лицемерие от англичашек.
+3
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Johnie
Лежачих не бьют, но это не про англичан.
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Thomas Thomas
Эвертон станет первым клубом в истории АПЛ который закончит сезон с МИНУС сколько-то баллов
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Егор Ковалёв
В минус уйдут чтоле?
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deadjoker
АПЛ клоуны. Бездарной селекцией они себя сами наказали. Оштрафуйте и запретите новичков регать. Очки то снимать зачем.
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Юлия Закаблукова
топят клуб
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Утя Ваткин
Минус бабло. Минус очки. Шип близок. Пахнет безызбежностью.
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