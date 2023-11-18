С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, если иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 млн фунтов удовлетворят. У клуба нет таких денег (Daily Mail)
«Эвертону» может грозить дополнительное лишение очков.
Вчера с ливерпульского клуба сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.
После этого стало известно, что «Бернли», «Лидс» и «Лестер» планируют подать в суд на «Эвертон» – они хотят взыскать 300 млн фунтов из-за того, что санкции не применили раньше.
По информации Daily Mail, нынешнему руководству «Эвертона» не хватает средств, чтобы выплатить компенсацию этим клубам, если их иск будет удовлетворен.
Компания 777Partners, которая ведет переговоры о приобретении ливерпульского клуба, может выделять около 20 миллионов фунтов в месяц, чтобы помочь с текущими расходами клуба, но не готова покрывать сумму компенсации.
Неспособность «Эвертона» выполнить финансовые требования истцов приведет к автоматическому снятию с клуба 9 очков. Кроме того, в клубе введут внешнее управление.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
АПЛ играет с огнем. Лиха беда начало.
Как можно объективно рассчитать количество очков, которые необходимо снять за финансовые манипуляции?
Это же абсурд какой-то и простор для спекуляций!
То тот же МанСити должен играть в о второй северной региональной лиге графства Манчестер
Есть клуб который нарушает ВСЕ правила футбола
но штрафуют тот у которого одно нарушение ухахахахаха
Так они и штрафуют синий клуб
Им же плевать что не тот
По типу "болгары восхитились")