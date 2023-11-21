Саттон о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Нельзя относиться к ним иначе, чем к «Сити» – какой прецедент это создаст? Болельщики и все в клубе будут следить за 115 нарушениями «горожан»

Крис Саттон высказался о снятии с «Эвертона» 10 очков в АПЛ.

Напомним, санкции на «Эвертон» были наложены из-за убытка в размере 124,5 миллиона фунтов, что превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с правилами о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Клуб заявил о намерении обжаловать решение АПЛ, так как считает, что наказание несоразмерно нарушениям.

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«Хотите сказать, что лига будет относиться к «Эвертону» иначе, чем к « »? Болельщики «Эвертона» и все в клубе будут следить за этими 115 обвинениями, предъявленными «Манчестер Сити», и за тем, что из этого выйдет. К «Эвертону» нельзя относиться по-другому. Какой прецедент это создаст? Премьер-лига никогда не оправится от этого, если будет относиться к кому-то иначе, чем к другим.

Пока расследование не завершится, мы не выясним, за что были предъявлены обвинения, но «Сити» собирается защищаться. Думаю, болельщики «Эвертона» в первую очередь смотрели именно на это: «Что ж, нам предъявили обвинения, но у «Манчестер Сити» их 115 – должно быть, у них большие проблемы». Вот откуда гнев, и я могу это понять – но давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет с «Манчестер Сити».

На поле в последнее время «Эвертон» смотрелся довольно прилично. проделал хорошую работу. По тому, как они играли в последнее время, казалось, что они могли бы пробиться в верхнюю половину таблицы. Теперь этого не произойдет, но я думаю, что у них теперь есть то, за что действительно стоит бороться. Поэтому снятие 10 очков, конечно, не очень хорошо, но это дает им возможность по-настоящему бороться и склонить болельщиков на свою сторону», – сказал экс-форвард «Челси».

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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