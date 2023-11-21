Саттон о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Нельзя относиться к ним иначе, чем к «Сити» – какой прецедент это создаст? Болельщики и все в клубе будут следить за 115 нарушениями «горожан»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Крис Саттон Шон Дайч Футбол

Крис Саттон высказался о снятии с «Эвертона» 10 очков в АПЛ.

Напомним, санкции на «Эвертон» были наложены из-за убытка в размере 124,5 миллиона фунтов, что превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с правилами о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Клуб заявил о намерении обжаловать решение АПЛ, так как считает, что наказание несоразмерно нарушениям.

После снятия 10 очков  «Эвертон» опустился на 19-е место в АПЛ.

«Хотите сказать, что лига будет относиться к «Эвертону» иначе, чем к «Манчестер Сити»? Болельщики «Эвертона» и все в клубе будут следить за этими 115 обвинениями, предъявленными «Манчестер Сити», и за тем, что из этого выйдет. К «Эвертону» нельзя относиться по-другому. Какой прецедент это создаст? Премьер-лига никогда не оправится от этого, если будет относиться к кому-то иначе, чем к другим.

Пока расследование не завершится, мы не выясним, за что были предъявлены обвинения, но «Сити» собирается защищаться. Думаю, болельщики «Эвертона» в первую очередь смотрели именно на это: «Что ж, нам предъявили обвинения, но у «Манчестер Сити» их 115 – должно быть, у них большие проблемы». Вот откуда гнев, и я могу это понять – но давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет с «Манчестер Сити».

На поле в последнее время «Эвертон» смотрелся довольно прилично. Шон Дайч проделал хорошую работу. По тому, как они играли в последнее время, казалось, что они могли бы пробиться в верхнюю половину таблицы. Теперь этого не произойдет, но я думаю, что у них теперь есть то, за что действительно стоит бороться. Поэтому снятие 10 очков, конечно, не очень хорошо, но это дает им возможность по-настоящему бороться и склонить болельщиков на свою сторону», – сказал экс-форвард «Челси».

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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12 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ Filipp Gorski
Им не выгодно избавляться от Сити к сожалению и закрывают на это глаза Без Сити АПЛ станет слабее но будет ожесточенная борьба за чемпионство
до 2010 года апл как то и без сити сушествовал и далше обойдётся
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+9
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VictorVallecano
Пора снять с Сити по 1 очку за каждое нарушение.
+8
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+7
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igls54
Никто же не мешает отправить Сити в Чемпионшип
+7
-1
+6
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Krauvec Cool
Так с Эвертона специально сняли очки чтобы подобраться к шейхам. Так Абрамовича задавили за деньги из России, хотя 20 лет ими пользовались. Просто из Сити шейхи намного влиятельней, но их попытаются прижать, потом и шейхов Ньюкасла. Позорные англичашки.
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Стас Саркисов
Ответ VictorVallecano
Пора снять с Сити по 1 очку за каждое нарушение.
В каждои году с 2000го))))
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Стасян Максимов
Вы не понимаете, это - другое.
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Michael_Scofield
А Челси на сколько накупило на последние пару сезонов?)
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Filipp Gorski
Ответ Wekil Halylow
до 2010 года апл как то и без сити сушествовал и далше обойдётся
Сити 2010 был слабее нынешнего
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#SharkTeam
Ответ Wekil Halylow
до 2010 года апл как то и без сити сушествовал и далше обойдётся
а когда то и без Арсенала
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