Мэр Ливерпуля о снятии с «Эвертона» 10 очков: «Абсолютно несоразмерное наказание. Есть смягчающие факторы геополитического характера, на которые клуб не влияет»

Мэр Ливерпуля недоволен решением АПЛ снять очки с «Эвертона».

Напомним, с «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытка в размере 124,5 миллиона фунтов, что превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с правилами о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Клуб заявил о намерении обжаловать решение АПЛ, так как считает, что наказание несоразмерно нарушениям.

После снятия 10 очков «Эвертон» опустился на 19-е место в АПЛ.

Мэр Ливерпуля Стив Ротерэм обратился к генеральному директору АПЛ Ричарду Мастерсу, выразив несогласие с принятым решением.

«Я пишу, чтобы выразить глубокую озабоченность и несогласие с решением АПЛ о снятии 10 очков с «Эвертона». Введенные санкции не только беспрецедентны, но и совершенно несоразмерны.

Хотя я понимаю важность поддержания дисциплины и сохранения целостности спорта, крайне важно обеспечить, чтобы любые наказания были соразмерными и справедливыми. Я не верю, что это наказание соответствует нарушению. Решение о снятии 10 очков с «Эвертона» является чрезмерным, учитывая готовность клуба сотрудничать с АПЛ, чтобы гарантировать соответствие всех сделок требованиям финансового фэйр-плей, когда стало ясно, что они близки к нарушению правил. Существует ряд смягчающих факторов в нарушении «Эвертоном» лимита задолженности, которые, по сути, носят геополитический характер и находятся вне их контроля.

Я полностью поддерживаю апелляцию клуба и призываю проявить более сбалансированный подход и рассмотреть альтернативные формы наказания, которые не будут несправедливы по отношению к игрокам и болельщикам клуба. Будучи одним из основателей как Футбольной лиги, так и Премьер-лиги, «Эвертон» является важной частью структуры английского футбола. Они заслуживают того, чтобы к ним относились справедливо и уважительно», – говорится в письме Ротерэма.

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