Юрист Форшоу допустила, что «Челси» и «Ман Сити» понизят в классе: «Нарушения «Эвертона», скорее всего, менее серьезны»

Английский юрист допустила, что «Челси» и «Манчестер Сити» будут понижены в классе.

Вчера с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

«На месте юристов этих клубов [«Ман Сити» и «Челси»] я бы занервничала. Теперь есть прецедент.

И, по сравнению с «Челси» и «Манчестер Сити», нарушения «Эвертона», скорее всего, находится на более низком уровне с точки зрения серьезности. Так что я думаю, что вылет [этих клубов] не исключен», – сказала Кэтрин Форшоу.

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