Юрист Форшоу допустила, что «Челси» и «Ман Сити» понизят в классе: «Нарушения «Эвертона», скорее всего, менее серьезны»

Теги Челси Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Английский юрист допустила, что «Челси» и «Манчестер Сити» будут понижены в классе.

Вчера с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

«На месте юристов этих клубов [«Ман Сити» и «Челси»] я бы занервничала. Теперь есть прецедент. 

И, по сравнению с «Челси» и «Манчестер Сити», нарушения «Эвертона», скорее всего, находится на более низком уровне с точки зрения серьезности. Так что я думаю, что вылет [этих клубов] не исключен», – сказала Кэтрин Форшоу. 

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18 комментариев

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pogbadrogba
Да это она для хайпа сказанула, так сказать Фор Шоу
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igls54
Таким образом, перед Холандом открывается возможность набить фантастическую стату в Чемпионшипе🤣
+11
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Семён Жуйло
Ответ igls54
Таким образом, перед Холандом открывается возможность набить фантастическую стату в Чемпионшипе🤣
100500 клубов будут стоять в очереди, чтобы взять его в аренду на год.
+8
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Eddie_Otto
Привет, суперлига. Ща донаказывают суперклубы, и они создадут то, что давно нужно было сделать. Барса, Реал, Юве, Мансити, Челси. Да, зрелищный контентный футбол - это про большие деньги.
+5
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Dauren Ussenov
Ей бы комменты писать на спортсе. Кто ж похоронит корпорацию АПЛ?
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Amalfitano
Конечно никто их не понизит в классе. Иначе все контракты АПЛ полетят к епеням. А Эвертон мальчик для битья. Чтобы намекнуть грандам, что так больше нельзя и остановить их хоть как-то. Как говорили в СССР - показательный процесс.
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Альварес 9
Гордость Манчестера Сити лишить ЛЧ?, да ну бросьте
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Waititi
Сити сам всех понизит как до сих пор понижал.
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kunaguero
Бурная фантазия у Кэтрин
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rusichi
И тогда...До свидания АПЛ и...да здравствует Суперлига!
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Семён Жуйло
100500 клубов будут стоять в очереди, чтобы взять его в аренду на год.
Перейдет в Жирону
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Николай Кузнецов
Ответ pogbadrogba
Да это она для хайпа сказанула, так сказать Фор Шоу
Отлично сказано!
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Waititi
Ответ Сикарио
Сите выгнать в шип, лишить ЛЧ.
хнык хнык.
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