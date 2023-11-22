Двум фанатам «Юве», наказанным за расизм в адрес Лукаку, разрешили тренироваться и играть на стадионах. Остальным 169 запрет не смягчили

Теги Интер Рома Ювентус серия А Италия болельщики любительский футбол Ромелу Лукаку стадионы Джанлука Ди Марцио дискриминация Футбол

Двум фанатам «Ювентуса» смягчили наказание за расизм в адрес Ромелу Лукаку.

Лукаку, играя в прошлом сезоне за «Интер», получил красную карточку после гола «Ювентусу» с пенальти на 95-й (1:1) в апрельском полуфинале Кубка Италии. Фанаты «Юве» оскорбляли Ромелу на расовой почве и ухали во время его удара, поэтому бельгиец жестом призвал их замолчать после гола.

Правоохранительным органам удалось вычислить виновных в дискриминации нападающего сборной Бельгии, после чего 171 фанату «Ювентуса» запретили посещать стадионы.

Два болельщика «бьянконери», 23 и 29 лет, через адвокатов подали в Главное управление полиции Турина запрос на смягчение наказания. Дело в том, что оба – футболисты, играющие в любительских и низших лигах. Полный запрет посещения стадионов фактически означает, что они не могут тренироваться и участвовать в играх.

Просьба двух фанатов была удовлетворена – они смогут посещать спортивные объекты, но исключительно с целью проведения тренировок и официальных матчей. Для остальных нарушителей санкции не  были смягчены.

Статистику Лукаку, играющего в этом сезоне за «Рому», смотрите здесь.

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4 комментария

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igls54
Остальным досталась третья нога Лукаку
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Дмитрий Кожевин
Фаджоли и Тонали ?
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LaffyTaffy
Из-за одного страдают 170 человек. Це Европа
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Murat B.
Уважуха правоохранительным органам, что еще тут сказать...
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