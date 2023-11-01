«Интер» оштрафовали на 5 тысяч евро за оскорбления Лукаку на матче с «Ромой»

«Интер» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Ромелу Лукаку.

Болельщики выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес форварда во время домашнего матча против «Ромы» в прошедшее воскресенье (1:0). Кроме того, как сообщает Football Italia, среди фанатов были распространены свистки, несмотря на запрет полиции.

За поведение болельщиков на матче с «Ромой» «Интер» выплатит штраф в размере 5 тысяч евро. При этом наказание касается только оскорбительных выкриков – за акцию со свистом никаких санкций не предусмотрено.

Фанаты «Интера» после запрета на свистки для встречи Лукаку хотят использовать приложение, воспроизводящее свист: «Дадим понять, что ему здесь не рады»

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