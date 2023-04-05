«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Ромелу Лукаку брань дискриминация контент Футбол

Ромелу Лукаку высказался о проявлениях расизма в свой адрес

Вчера нападающий «Интера» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ювентуса» во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1). Когда Лукаку готовился пробить пенальти, фанаты туринского клуба использовали расистские оскорбления и имитировали звуки, издаваемые обезьянами. 

«История повторяется. Я прошел через это в 2019 году, и 2023-м – снова... Я надеюсь, что на этот раз лига действительно предпримет реальные действия, потому что этой прекрасной игрой должны наслаждаться все…

Спасибо за сообщения с поддержкой.

На ### (к черту) расизм», – написал Лукаку. 

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54 комментария

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Иван Рыбаков
Ответ Алексей Ненахов
Там человек просто дурак был
И как это отменяет факт расизма? Вроде же наоборот это является причиной.
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Алексей Ненахов
Ответ Иван Рыбаков
Расизм есть везде, даже у нас. Хоть и не очень распространëнный, но есть, как пример недавний случай с Венделом. Просто тут проблема в том, что даже среди миллиона адекватных людей, может найтись неадекват.
Там человек просто дурак был
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gustavo1097
Ответ Фрэнк Канистра
Странно что ты не видишь разницы когда друзья подкатывают друг друга или когда тебя толпой оскорбляет непонятное быдло?
Когда у нас в последний раз толпой на стадионах негров оскорбляли? Был недавно уникум, который в Вендела банан запульнул, да. А чтобы толпой прям?
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Игорь
Ответ gustavo1097
Какие темнокожие все нежные стали в последние годы. У меня есть друг темнокожий с института, из Африки приехал. Так мы в компании шутим по черному, и он не обижается от слова совсем. Он парень остроумный, даже в ответ про белых периодически неплохо накидывает
Одно дело с друзьями в одной компании , или со стадиона доносится от людей которых ты не знаешь оскорбления. Нашёл, что сравнивать.
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Buharoid
Ответ Пирс Морган
Даешь Лукаку и Винисиуса в одной команде
Еще бы Туре тренером.
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petro42z
Ответ Алексей Ненахов
Потому что у нас нет расизма , даже если и кто-то шутит , не для оскорбление , многие африканцы которые живут в России это понимают
У нас нет "Сдаю квартиру только для славян"?
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Maratik1982
На 3ю ногу расизм!!!
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PolarBear
Лучше бы ты ,Лукака, обос...ся, как Линекер
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Adeen
Ответ Fox_Mulder_12
Н###й? Где мой приз?
" Где мой приз?"
"Ваша жалоба успешно отправлена"
_______________________
Ща, погодь немного
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FSBYES
расплакался максимка...
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Pb-SE
Ответ Fox_Mulder_12
Н###й? Где мой приз?
Нехай? Нет, неправильно.
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Фрэнк Канистра
Ответ gustavo1097
Какие темнокожие все нежные стали в последние годы. У меня есть друг темнокожий с института, из Африки приехал. Так мы в компании шутим по черному, и он не обижается от слова совсем. Он парень остроумный, даже в ответ про белых периодически неплохо накидывает
Странно что ты не видишь разницы когда друзья подкатывают друг друга или когда тебя толпой оскорбляет непонятное быдло?
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Только Крылья
Ответ Barcelona For Life83
Убил😂👍
и стерлинга
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Иван Рыбаков
Ответ Алексей Ненахов
Потому что у нас нет расизма , даже если и кто-то шутит , не для оскорбление , многие африканцы которые живут в России это понимают
Расизм есть везде, даже у нас. Хоть и не очень распространëнный, но есть, как пример недавний случай с Венделом. Просто тут проблема в том, что даже среди миллиона адекватных людей, может найтись неадекват.
+2
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Under
Ответ Jack & Daniels
Не пойму, а что сделать то должны? Повесить? Расстрелять? Ну можно ввести fan Id и сидеть при пустых трибунах, тоже выход
зачем?
найти конкретного чела по камерам и забанить персонально на пару лет
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gustavo1097
Ответ Dexter Dallas
У меня так же. Он в ответ говорит пошли ### мерятся))) ### в духе спортс
Ну, мы нашего хоуми в баню не зовем, чтоб не комплексовать потом до конца жизни😂
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Водяра
Ромелу Винисиус.
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gustavo1097
Ответ Алексей Ненахов
Потому что у нас нет расизма , даже если и кто-то шутит , не для оскорбление , многие африканцы которые живут в России это понимают
А ведь многие до сих пор в Европе считаются, что у нас расистская страна. До них не доходит, что для многих россиян, особенно из регионов и глубинок, просто в новинку видеть темных людей, поэтому все смотрят на темнокожих. В институте когда учился, на медицинском факультете было очень много ребят из Африки, Индии, Египта и тд, в общем, не белых ребят. И они прекрасно интегрировались в наше общество, в наши компании, мы им помогали с изучением русского языка, старались знакомиться с ними побольше. Они в свою очередь помогали нам в изучении английского и французского, было очень полезно практиковать разговорный язык с иностранцами. Но нас продолжают считать расистами. Да и хрен с ними)
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Under
Ответ Алексей Ненахов
Потому что у нас нет расизма , даже если и кто-то шутит , не для оскорбление , многие африканцы которые живут в России это понимают
так расизм и прочие -измы это не только про оскорбления
это в целом любая оценка человека по его расе/другому признаку, в том числе в шутках без цели оскорбления
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Direct free kick
По факту Лукаку без пенальти в больших матчах пустое место
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Фут.Боль
Удобно, кстати. Всегда можно на расизм спихнуть свою неуравновешенность.
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Barcelona For Life83
Ответ Пирс Морган
Даешь Лукаку и Винисиуса в одной команде
Убил😂👍
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Николай Корягин
Ответ Милан 19
Как будто у Ювентуса в составе своих нет Куадрадо, Погба и Кина 🤦‍♂️ ...
Ну фанатье никогда и нигде не отличалось наличием ума.

Вот пример из жизни. В 12 году я был на матче ЦСКА - Реал. Был я вместе со своим другом из Бразилии, который был цвета кожи примерно как у Роналдинью. Так вот, в какой-то момент времени фанатье ЦСКА начало бычить на него из-за его цвета кожи. Обзывали обезьяной и тп. На аргумент что лучший игрок в истории ЦСКА Вагенер Лав тоже далеко не светлокожий у них нашелся ответ только в виде дополнительной агрессии. Такие вот дела.
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Greenwhite
На мой взгляд, забивая полностью левый пенальти, нужно вести себя скромнее. А расизм - это, конечно, очень плохо.
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Алексей Тарасюк
Кстати, а чего это УЕФА не ставит на матчи темнокожих арбитров?!
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