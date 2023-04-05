«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»
Ромелу Лукаку высказался о проявлениях расизма в свой адрес
Вчера нападающий «Интера» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ювентуса» во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1). Когда Лукаку готовился пробить пенальти, фанаты туринского клуба использовали расистские оскорбления и имитировали звуки, издаваемые обезьянами.
«История повторяется. Я прошел через это в 2019 году, и 2023-м – снова... Я надеюсь, что на этот раз лига действительно предпримет реальные действия, потому что этой прекрасной игрой должны наслаждаться все…
Спасибо за сообщения с поддержкой.
На ### (к черту) расизм», – написал Лукаку.
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Ща, погодь немного
найти конкретного чела по камерам и забанить персонально на пару лет
это в целом любая оценка человека по его расе/другому признаку, в том числе в шутках без цели оскорбления
Вот пример из жизни. В 12 году я был на матче ЦСКА - Реал. Был я вместе со своим другом из Бразилии, который был цвета кожи примерно как у Роналдинью. Так вот, в какой-то момент времени фанатье ЦСКА начало бычить на него из-за его цвета кожи. Обзывали обезьяной и тп. На аргумент что лучший игрок в истории ЦСКА Вагенер Лав тоже далеко не светлокожий у них нашелся ответ только в виде дополнительной агрессии. Такие вот дела.