«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»

Ромелу Лукаку высказался о проявлениях расизма в свой адрес

Вчера нападающий « » подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков « » во время первого полуфинала Кубка Италии (1:1). Когда Лукаку готовился пробить пенальти, фанаты туринского клуба использовали расистские оскорбления и имитировали звуки, издаваемые обезьянами.

«История повторяется. Я прошел через это в 2019 году, и 2023-м – снова... Я надеюсь, что на этот раз лига действительно предпримет реальные действия, потому что этой прекрасной игрой должны наслаждаться все…

Спасибо за сообщения с поддержкой.

На ### (к черту) расизм», – написал Лукаку.