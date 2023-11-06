Акинфеев о ЧМ-2018: «Патриотами не рождаются, а становятся, каждый в России должен быть хоть немножко патриотом. Вся страна объединилась с командой – лучший праздник в истории спорта»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2014 ЧМ-2018 FIFA ТАСС Футбол

Игорь Акинфеев назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории.

«Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, а становятся, и каждый, кто живет в России, должен быть хоть немножко патриотом.

Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю», – сказал экс-голкипер сборной России.

Акинфеев также вспомнил выступление сборной на ЧМ-2014 в Бразилии.

Команда вылетела из турнира на групповом этапе, заняв 3-е место в группе с Алжиром, Бельгией и Южной Кореей.

«В Бразилии жили в таких отелях, как в бразильских сериалах 90-х годов. Когда пропускаешь какой-то нелепый гол, особенно за сборную, то понимаешь, что подводишь миллионную армию болельщиков.

Если честно, я ощутил это колоссальное напряжение, когда я пропустил тот гол (в матче с Южной Кореей  – Sports.ru). Десять секунд после гола я лежал в воротах, и в этот момент пролетела моя жизнь», – сказал Акинфеев

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

119 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
а пока все объединялись, Васильевич, под шумок, повысил всем пенсионный возраст.
+147
-16
+131
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthurino
Чет Акинфеев все больше напоминает «умных» ветеранов своими речами, у него спрашивают про отъезд из страны и теоретическую игру за зарубежный клуб, он про березки и грибочки, у него спрашивают про ЧМ 2018, который был прекрасен, он про патриотизм и что каждый что-то опять должен. Боюсь представить его речи лет через 20. Для спортса это будет золотая жила
+137
-20
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
umnik3
Многие не отдупляют, что быть патриотом страны не равняется быть патриотом власти.
+66
-7
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
terskiycoast
2018: принимаем Чемпионат мира по футболу
2023: принимаем Хамас и Талибан
+51
-11
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
В порывах эмоций во время этого праздника не все заметили, что пенсия теперь наступает на 5 лет позже
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Я готов быть патриотом технологически развитой страны, где достойный уровень жизни, достойные пенсии, социалка, конкурентное образование, развитая промышленность.
А не вот это все, что предлагает ВВП - отсталость, коррупцию, кумовство, фашизм, терроризм, средняя оплата труда 450 евро, пенсии 200 евро.
+32
-6
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krauvec Cool
Не знаю. Лично у меня не было никакого праздника.
+44
-21
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seppblatter@mail.ru
Ответ Tun
Таким и должен быть патриотизм - праздничным, объединяющим, мирным, за народ и страну, а не за верхушку власти
Патриотизм должен быть в чистых дворах, сохраненной природе, хорошей еде для детей в школе и тд. Праздничные патриоты обычно теряют свою страну.
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DeltaForce
Никто никому ничего не должен)
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Стёпин
в 2008-м как будто посильнее объединились.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dllllb
Ответ Любезный Коссутий
а пока все объединялись, Васильевич, под шумок, повысил всем пенсионный возраст.
И НДС накинул)
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Таким и должен быть патриотизм - праздничным, объединяющим, мирным, за народ и страну, а не за верхушку власти
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
Ответ Arthurino
Чет Акинфеев все больше напоминает «умных» ветеранов своими речами, у него спрашивают про отъезд из страны и теоретическую игру за зарубежный клуб, он про березки и грибочки, у него спрашивают про ЧМ 2018, который был прекрасен, он про патриотизм и что каждый что-то опять должен. Боюсь представить его речи лет через 20. Для спортса это будет золотая жила
в Думу готовится,речи репетирует )))
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
Есть здоровый патриотизм - любить свою страну и попытаться сделать ее лучше, не стесняясь отмечать недостатки. А есть нездоровый - ненавидеть другие страны и всех людей, которые говорят о проблемах на родине.
Помнится еще 10 лет назад все смеялись над фразой «Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют…», а спустя совсем короткий срок (после Крыма) большинство в это поверило
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Domian
Я готов быть патриотом технологически развитой страны, где достойный уровень жизни, достойные пенсии, социалка, конкурентное образование, развитая промышленность. А не вот это все, что предлагает ВВП - отсталость, коррупцию, кумовство, фашизм, терроризм, средняя оплата труда 450 евро, пенсии 200 евро.
Это не у нас пенсии 200 евро, а у них пенсии 250 тысяч рублей!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
От патриотизма до идиотизма один шаг, увы…
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Сейчас быть патриотом, это быть ватным.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
праздник нам подарила не страна. ФИФА - да, зарубежные болельщики? (которых теперь не скоро увидим в России) - да. Сборная России своим результатом? - да. Но страна то тут причем?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей100+
Не помню кто из классиков сказал:
"Как только начинают вопить о патриотизме значит проворовались."
И ещё на эту тему:
"Патриотизм последнее прибежище негодяев".
Игорюне бы не плохо мат.часть подучить.Впрочем, чего ещё ждать от доверенного лица Путина.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bozman1954@gmail.com
Ответ Arthurino
Чет Акинфеев все больше напоминает «умных» ветеранов своими речами, у него спрашивают про отъезд из страны и теоретическую игру за зарубежный клуб, он про березки и грибочки, у него спрашивают про ЧМ 2018, который был прекрасен, он про патриотизм и что каждый что-то опять должен. Боюсь представить его речи лет через 20. Для спортса это будет золотая жила
видно в госдуру нацелился после карьеры
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Ответ Седесим Куиндесимов
Не думаю что без ЧМ повышение не прошло бы. Вот не понимаю, с чего все в этом так уверенны
Скорее вопрос в том, что не было сказано истинных причин повышения - а именно то, что Россия не съехала с нефтегазовой иглы, как нефть 50 и газ пару сотен - стране сразу становится душновато, ну а всю жизнь отчислять на пенсию, когда до нее большинство не доживает - некрасиво
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вера Алексеевна
Ответ Arthurino
Чет Акинфеев все больше напоминает «умных» ветеранов своими речами, у него спрашивают про отъезд из страны и теоретическую игру за зарубежный клуб, он про березки и грибочки, у него спрашивают про ЧМ 2018, который был прекрасен, он про патриотизм и что каждый что-то опять должен. Боюсь представить его речи лет через 20. Для спортса это будет золотая жила
У него есть своё мнение и позиция. Его право. Так же как и Ваше с ним не соглашаться.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мистер бин
Мне больше 2008 год на Евро зашел, чем 2018.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Легенда 43 заговорил смотрю в последнее время. Видимо в депутаты засобирался.

А когда пробивал все «рекорды» ЛЧ, то молчал в тряпочку, говорил «я не люблю давать интервью».
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old folk
Патриотами как раз рождаются. А вот лизоблюдами, восхваляющими власть, какой бы отвратительной она ни была - становятся
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий