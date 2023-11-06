Акинфеев о ЧМ-2018: «Патриотами не рождаются, а становятся, каждый в России должен быть хоть немножко патриотом. Вся страна объединилась с командой – лучший праздник в истории спорта»
Игорь Акинфеев назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории.
«Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, а становятся, и каждый, кто живет в России, должен быть хоть немножко патриотом.
Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю», – сказал экс-голкипер сборной России.
Акинфеев также вспомнил выступление сборной на ЧМ-2014 в Бразилии.
Команда вылетела из турнира на групповом этапе, заняв 3-е место в группе с Алжиром, Бельгией и Южной Кореей.
«В Бразилии жили в таких отелях, как в бразильских сериалах 90-х годов. Когда пропускаешь какой-то нелепый гол, особенно за сборную, то понимаешь, что подводишь миллионную армию болельщиков.
Если честно, я ощутил это колоссальное напряжение, когда я пропустил тот гол (в матче с Южной Кореей – Sports.ru). Десять секунд после гола я лежал в воротах, и в этот момент пролетела моя жизнь», – сказал Акинфеев.
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А не вот это все, что предлагает ВВП - отсталость, коррупцию, кумовство, фашизм, терроризм, средняя оплата труда 450 евро, пенсии 200 евро.
Помнится еще 10 лет назад все смеялись над фразой «Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют…», а спустя совсем короткий срок (после Крыма) большинство в это поверило
"Как только начинают вопить о патриотизме значит проворовались."
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"Патриотизм последнее прибежище негодяев".
Игорюне бы не плохо мат.часть подучить.Впрочем, чего ещё ждать от доверенного лица Путина.
А когда пробивал все «рекорды» ЛЧ, то молчал в тряпочку, говорил «я не люблю давать интервью».