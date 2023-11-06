Акинфеев о ЧМ-2018: «Патриотами не рождаются, а становятся, каждый в России должен быть хоть немножко патриотом. Вся страна объединилась с командой – лучший праздник в истории спорта»

Игорь Акинфеев назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории.

«Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, а становятся, и каждый, кто живет в России, должен быть хоть немножко патриотом.

Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю», – сказал экс-голкипер сборной России.

Акинфеев также вспомнил выступление сборной на в Бразилии.

Команда вылетела из турнира на групповом этапе, заняв 3-е место в группе с Алжиром, Бельгией и Южной Кореей.

«В Бразилии жили в таких отелях, как в бразильских сериалах 90-х годов. Когда пропускаешь какой-то нелепый гол, особенно за сборную, то понимаешь, что подводишь миллионную армию болельщиков.

Если честно, я ощутил это колоссальное напряжение, когда я пропустил тот гол (в матче с Южной Кореей – Sports.ru). Десять секунд после гола я лежал в воротах, и в этот момент пролетела моя жизнь», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!