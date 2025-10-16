Златан Ибрагимович: «Мне не хватает адреналина на поле, я боялся уйти. Теперь я понял, что для этого нужно работать, тогда все придет – в жизни ничто не дается даром»

Златан Ибрагимович рассказал, что скучает по адреналину на поле.

Экс-нападающий закончил игровую карьеру в 2023 году. Сейчас он занимает пост советника владельца «Милана ».

«Мне не хватает адреналина на поле, но, как только ты это принял, ты пытаешься найти новый кайф, даже если он уже не тот.

Прежде чем решиться уйти, я боялся, потому что всю жизнь играл в футбол, а потом в какой-то момент принял это.

Теперь я понял, что для этого нужно работать: в жизни ничто не дается даром, и если ты работаешь, все придет само собой», – сказал Ибрагимович .

