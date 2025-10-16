  • Спортс
  Лукин об игре с «Локо»: «Задача ЦСКА – победить и никому не отдавать 1-е место. Легких матчей не бывает, у них быстрая и дерзкая команда с качественными исполнителями»
Лукин об игре с «Локо»: «Задача ЦСКА – победить и никому не отдавать 1-е место. Легких матчей не бывает, у них быстрая и дерзкая команда с качественными исполнителями»

Матвей Лукин заявил, что ЦСКА не намерен отдавать лидерство в Мир РПЛ.

После 11 туров армейцы с 24 очками лидируют в турнирной таблице. За ними располагаются «Локомотив» и «Краснодар», набравшие по 23 очка. В субботу ЦСКА сыграет на выезде с железнодорожниками.

– Все в прекрасном состоянии. Мы на первой строчке, задача – победить и никому не отдавать первое место. Приехали сейчас [из сборной], соскучились друг по другу. С Бариновым, Батраковым, Воробьевым в сборной обсуждали наши дела. Были шуточки, что скоро увидимся, сильно не напрягались.

Увидим, кто из нас выйдет победителем. Впереди еще много работы. Легких матчей не бывает. У «Локо» квалифицированная команда, быстрая, дерзкая, с качественными исполнителями.

– Многие говорят про вашу конкуренцию на поле с Виктором Мозесом.

– Я оцениваю эту конкуренцию положительно. Это только хорошо.

– Как оцениваешь назначения в «Спартак» тех, кто раньше был связан с ЦСКА? Только что объявили Мовсесьяна.

– Не мое дело оценивать действия других людей. Мне надо следить за своими поступками. А это пусть оценивают фанаты, люди. Не знаю, какие у них причины. Я готовлюсь к игре с «Локомотивом», – заявил защитник ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
