  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньиго об уходе в «Аль-Наср»: «Я не решился сказать Флику сразу, он считал меня константой в «Барсе». Я думал: «Позже, не сейчас» – сказал в самолете, это застало его врасплох»
0

Иньиго об уходе в «Аль-Наср»: «Я не решился сказать Флику сразу, он считал меня константой в «Барсе». Я думал: «Позже, не сейчас» – сказал в самолете, это застало его врасплох»

Иньиго Мартинес признался, что боялся сказать Ханси Флику про уход из «Барсы».

Бывший защитник каталонцев перешел в «Аль-Наср» в летнее трансферное окно.

«Ханси Флик, правда, очень ко мне привязался, он также прекрасно понимал, какой вклад я вношу в команду не только на поле, но и за его пределами. Он видел во мне ключевую фигуру, центральный элемент своих планов, поэтому, когда в последний момент, внезапно и неожиданно, какая-то часть этой головоломки разваливалась, для него было естественным испытывать сомнения или замешательство.

Он считал меня константой в команде, поэтому изменения удивили его, что нормально – это футбол. Думаю, неожиданность была вызван прежде всего тем, что он узнал об этом, когда мы были в самолете.

Честно говоря, я не решился сказать ему сразу. Бывали моменты, когда я говорил себе: «Завтра, я расскажу ему завтра». Потом наступало завтра, и я думал: «Позже, не сейчас». После последнего матча была долгая дорога: несколько часов в автобусе, остановки на заправках, затем в аэропорт, и там, по пути, я поговорил с его помощником Маркусом Зоргом и сказал, что хочу поговорить с тренером, потому что у меня есть кое-что, о чем мне нужно ему рассказать.

В конце концов, я решил поговорить с ним в самолете. И действительно, новость застала его врасплох – для него это, конечно, стало сюрпризом.

Быть ​​тренером «Бары» сложно. Флик – человек четкий, требовательный, он сразу наказывает тех, кто опаздывает. Но в этом году он, возможно, замечает, что что-то идет не так, и нервничает из-за давления, как любой болельщик «Барсы». Тем не менее, я не сомневаюсь, что «Барса» будет бороться и завоевывать титулы», – рассказал Мартинес в интервью Cadena COPE.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЛа Лига
logoИньиго Мартинес
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иньиго о «Барсе» и «Реале» в прошлом сезоне: «Были матчи, в которых чувствовалось превосходство, а соперник был подавлен. Тактически мы их превзошли»
627 сентября, 11:59
Иньиго об уходе в «Аль-Наср»: «Сказал Флику, что это предложение, от которого невозможно отказаться. Тренер был в шоке»
202 сентября, 19:53
Иньиго об уходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится. Мне 34 года, карьера футболиста коротка, и когда этот поезд приходит, трудно сказать нет»
8013 августа, 13:57
Флик об уходе Иньиго в «Аль-Наср»: «Он заслужил. Это возможность для других игроков. Подписывать центрального защитника «Барса» не планирует»
2311 августа, 07:15
Главные новости
Дюков о поведении Станковича: «Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста. Тренер должен быть эмоциональным, но иногда он перебирает»
238 минут назад
Экс-директор ЦСКА Мовсесьян о назначении в «Спартак»: «Рад присоединиться к великому клубу. Рассчитываю, что опыт с других мест работы сделает красно-белых сильнее»
2949 минут назад
Александр Кокорин: «Мы с Мамаевым подрались с Лил Уэйном в Майами в 2013-м. Рэперу не понравилось, как белые гуляют на темнокожей вечеринке. Паша ему «наварил». Классная история!»
44сегодня, 10:00
Тихонов не согласился бы тренировать ЦСКА: «Это не антагонизм, это внутри, как заповедь»
14сегодня, 09:48
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
44сегодня, 09:21
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
66сегодня, 09:18
Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»
13сегодня, 09:08
«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
34сегодня, 08:47
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
133сегодня, 08:34
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
66сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» встретится с «Балтикой». Казанцы, ждем всех на домашней игре против калининградцев!
24 секунды назадРеклама
Куртуа о Беллингеме на ЧМ: «Не думаю, что мы можем представить Англию без Джуда. Он должен играть, это один из лучших футболистов «Реала»
15 минут назад
Первак об отношении к Станковичу в России: «Его правильно наказывают. Вести себя надо нормально и уважать страну, в которую приехал»
122 минуты назад
Глава FIGC хочет перенести 30-й тур Серии А для помощи Италии в подготовке к плей-офф отбора ЧМ. Иначе игры сборной пройдут через 4 дня после матчей лиги
335 минут назад
Лукин об игре с «Локо»: «Задача ЦСКА – победить и никому не отдавать 1-е место. Легких матчей не бывает, у них быстрая и дерзкая команда с качественными исполнителями»
547 минут назад
Златан Ибрагимович: «Мне не хватает адреналина на поле, я боялся уйти. Теперь я понял, что для этого нужно работать, тогда все придет – в жизни ничто не дается даром»
157 минут назад
Романцев о судьях: «Они стали главными действующими лицами на поле, начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. Арбитр должен быть незаметным, меньше светиться»
3сегодня, 09:48
Шмейхель о Мактоминее: «Что он делает в «Наполи»? Он игрок для «МЮ». Проблема была в его универсальности, тренеры не строили команду вокруг него»
9сегодня, 09:37
Иньиго о Роналду: «Дружелюбный, целеустремленный парень, живет футболом. Внешность часто бывает обманчива»
2сегодня, 09:34
Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
30сегодня, 09:10