Иньиго об уходе в «Аль-Наср»: «Я не решился сказать Флику сразу, он считал меня константой в «Барсе». Я думал: «Позже, не сейчас» – сказал в самолете, это застало его врасплох»

Иньиго Мартинес признался, что боялся сказать Ханси Флику про уход из «Барсы».

Бывший защитник каталонцев перешел в «Аль-Наср » в летнее трансферное окно.

«Ханси Флик , правда, очень ко мне привязался, он также прекрасно понимал, какой вклад я вношу в команду не только на поле, но и за его пределами. Он видел во мне ключевую фигуру, центральный элемент своих планов, поэтому, когда в последний момент, внезапно и неожиданно, какая-то часть этой головоломки разваливалась, для него было естественным испытывать сомнения или замешательство.

Он считал меня константой в команде, поэтому изменения удивили его, что нормально – это футбол. Думаю, неожиданность была вызван прежде всего тем, что он узнал об этом, когда мы были в самолете.

Честно говоря, я не решился сказать ему сразу. Бывали моменты, когда я говорил себе: «Завтра, я расскажу ему завтра». Потом наступало завтра, и я думал: «Позже, не сейчас». После последнего матча была долгая дорога: несколько часов в автобусе, остановки на заправках, затем в аэропорт, и там, по пути, я поговорил с его помощником Маркусом Зоргом и сказал, что хочу поговорить с тренером, потому что у меня есть кое-что, о чем мне нужно ему рассказать.

В конце концов, я решил поговорить с ним в самолете. И действительно, новость застала его врасплох – для него это, конечно, стало сюрпризом.

Быть ​​тренером «Бары» сложно. Флик – человек четкий, требовательный, он сразу наказывает тех, кто опаздывает. Но в этом году он, возможно, замечает, что что-то идет не так, и нервничает из-за давления, как любой болельщик «Барсы». Тем не менее, я не сомневаюсь, что «Барса» будет бороться и завоевывать титулы», – рассказал Мартинес в интервью Cadena COPE.