Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»

Сергей Семак спокойно отнесся к словам Михаила Дегтярева о нем.

Министр спорта России Дегтярев ранее высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма». Позже человек из окружения чиновника заявил, что тот пошутил.

– Спокойно отнесся к этому. Абсолютно точно не имею представления, что он хотел сказать, и это точно вопрос не ко мне.

– Нет желания встретиться таким же тренерским составом, как на конференции, с министром и объяснить свою позицию по лимиту?

– Знаю, что на уровне клубов такая встреча планировалась. Есть руководство, которое представляет интересы клуба. Есть профсоюзы, которые представляют интересы футболистов. У тренеров есть свои вопросы. Все заинтересованы в том, чтобы все было проще, понятнее и яснее в том плане, куда мы двигаемся и зачем, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
