  • «Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
15

«Реал» может заплатить Дайо Упамекано 20 миллионов евро за подписание контракта.

Летом 2026 года у защитника истекает контракт с «Баварией». Француз требует 20 млн евро за подписание нового контракта, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля. 

Мюнхенцы не готовы платить 26-летнему игроку эту сумму, но столько потенциальному свободному агенту готовы заплатить другие клубы, среди которых – «Реал».

«Бавария» по-прежнему сдержанно оптимистична в вопросе продления Упамекано, но клубу придется принять решение о финансовых запросах Дайо.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Bayern&Germany в X
