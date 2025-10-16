  • Спортс
  • Романцев о судьях: «Они стали главными действующими лицами на поле, начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. Арбитр должен быть незаметным, меньше светиться»
3

Романцев о судьях: «Они стали главными действующими лицами на поле, начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. Арбитр должен быть незаметным, меньше светиться»

Олег Романцев критически высказался о работе арбитров в Мир РПЛ.

«Я полностью согласен со словами Семака про судейство, потому что у нас ни с того ни с сего судьи стали главными действующими лицами на поле. Всегда было и должно быть так: чем судья незаметнее, тем лучше. Здесь же еще матч не начался, а арбитр уже первый.

Вот эти рукопожатия с тренерами – это все не обязательно. Так принято во всем мире или наши придумали? Неважно. Может, и в мире. А там что, умные люди сидят? Раз нас убрали из международных соревнований, не думаю, что там такие уж умные люди.

Начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. ВАР этот смотреть… О пенальти я уже не говорю. Пусть такие моменты будут на усмотрение судьи: отсюда так, с другого ракурса – так. Но видите, в каждой игре: человек не видит, ему мяч попадает в руку – ну какой это пенальти? Разве это повлияло на игру как-то? А на счет повлияло. И человек может вообще несчастным от этого стать. От одного гола можно испортить карьеру – и футболиста, и тренера, и команде может одного очка не хватить.

Полностью согласен с Сергеем Богдановичем: судья должен быть незаметным! Как можно меньше свистков, как можно меньше светиться. Если мы будем не замечать судью, а игра будет продолжаться – это будет здорово», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Сергей Семак: «Зениту» не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе»

Семак о судействе: «В хоккее через час извинились по матчу СКА – от нашего судейского комитета я такого не слышал. Многие решения непонятны, меня удалили за «выход в конфронтационной манере»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
