Первак об отношении к Станковичу в России: «Его правильно наказывают. Вести себя надо нормально и уважать страну, в которую приехал»

Юрий Первак заявил, что тренер «Спартака» Станкович должен уважать Россию.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».

«При чем здесь его национальность? Он просто себя ведет вызывающе по отношению к судьям, болельщикам.

Я считаю, что к нему относятся правильно. И наказывают его правильно. Вести себя надо нормально. И уважать страну, в которую ты приехал. А кто он по национальности – вообще по барабану», – заявил бывший генеральный директор «Спартака».

Готов к отставке, весь негатив – потому что иностранец. Что наговорил Станкович в Сербии о «Спартаке»

