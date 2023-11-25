ЦСКА — Динамо: прогноз на матч 25.11.2023, РПЛ

В самом начале второго круга в российской Премьер-лиге болельщиков ждет московское дерби. В центральном матче 16 тура московские армейцы будут принимать динамовцев. От результата во многом будет зависеть, кто станет главным преследователем «Краснодара» и «Зенита», которые уже прилично оторвались в турнирной таблице. У обоих московских команд сейчас по 25 очков и от лидера они отстают на семь, от действующего чемпиона на пять. Тут еще и плотность в таблице такая, что третье место от девятого отделяет всего четыре очка. В общем, перед тем как нашему футболу уйти на зимнюю спячку, болельщиков ожидает еще несколько интересных событий. Дерби всегда само по себе вызывает ажиотаж, а тут еще и двухсотый матч этих команд между собой за всю историю выступлений в советских и российских футбольных турнирах с учетом товарищеских матчей.

Одинаково в этом году команды продвигаются по турниру. В первом туре и те, и другие потерпели поражения, затем постепенно начали исправлять ситуацию. Армейцы поднимались на третью строчку, динамовцы и того больше, забирались на вторую, потом вновь синхронно последовали неудачи, и теперь оба московских клуба идут на равных. У обоих на протяжении сезона были в чем-то схожие проблемы как по составу, так и по игре. В итоге ЦСКА последний раз проиграл ах в августе и обидчиками команды Владимира Федотова как раз стали бело-голубые. «Динамо» в последний раз уступило в конце сентября в другом московском дерби «Спартаку». У обеих команд лишь два поражения в сезоне, меньше только у «Краснодара». Матч состоится на стадионе ВЭБ Арена, начало в 17:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Х, Ф1 (-0,5), ТМ 2,5

ЦСКА

Вот если бы еще побед побольше, а так и у ЦСКА, и у «Динамо» их по шесть, меньше только у команд идущих внизу турнирной таблицы и ни на что не претендующих. Но такой разброс в результатах говорит не только о каких-то внутрикомандных проблемах, но и возросшему среднему уровню нашего чемпионата. Внешне сравнивать российскую Премьер-лигу с кем-то еще можно только заочно, участвовать в международных турнирах нас, скорее всего, позовут не скоро, но любой андердог в отдельно взятом матче может навязать борьбу фавориту.

Возьмем ЦСКА. Команда наносит первое поражение в сезоне «Краснодару», выигрывает у крепкого «Нижнего Новгорода», но затем не может удержать победу в Воронеже. Семь ничьих в 14 матчах. И сколько было таких случаев, когда не хватало совсем чуть-чуть, чтобы сыграть на удержание счета и закрыть вопрос о победителе. Чуть более месяца назад возникла аналогичная ситуация в матче со «Спартаком», которому тоже удалось отыграться на 90-й плюс минуте. Да, были моменты, когда и красно-синие проявляли характер и переворачивали ход поединков в свою пользу. Но все же болельщикам хочется хоть немного стабильности, хотя бы какой-то продолжительной серии из побед.

До перерыва в чемпионате у ЦСКА календарь очень сложный. После дерби принимать «Ростов», а затем выезд в Краснодар на матч второго круга. Еще и встреча с тем же «Ростовом» в Кубке. Если армейцы не провалятся и удержат беспроигрышную серию, то в весну можно будет смотреть с оптимизмом. Там и лазарет должен опустеть, и трансферная кампания состояться. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием армейского коллектива.

Премьер-лига. 11.11.2023, «Факел» — ЦСКА — 1 : 1

Премьер-лига. 05.11.2023, ЦСКА — «Нижний Новгород» — 3 : 2

— «Нижний Новгород» — : 2 Кубок России. 02.11.2023, ЦСКА — «Оренбург» — 3 : 1

— «Оренбург» — : 1 Премьер-лига. 29.10.2023, ЦСКА — «Краснодар» — 1 : 0

— «Краснодар» — : 0 Премьер–лига. 21.10.2023, «Рубин» — ЦСКА — 0 : 0

Факты и цифры

ЦСКА 6 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал чемпионат СССР, в 1991 году команда стала последним его победителем

Прошлый сезон армейцы стали вице-чемпионами и выиграли Кубок России

Лучший бомбардир команды в чемпионате нападающий Федор Чалов, на его счету 7 забитых мячей, 4 из них с пенальти

Лучший ассистент Иван Обляков, на счету полузащитника 4 результативные передачи

Прогноз на матч Зенит – Сочи

Динамо

Бело-голубые в межсезонье решили связать надежды с Марцелом Личкой и нельзя сказать, что прогадали. Хотя, учитывая трудный старт, появлялись голоса скептиков, которые считали, что все опять будет плохо. Известно, что после победы в весенней части чемпионата СССР в 1976 году других подобных успехов у команды не было. Еще несколько лет, и можно будет отмечать печальный юбилей. «Динамо» уже в новейшей истории занимало второе место, трижды становилось бронзовым призером, но все это слабое утешение.

Долгие годы командное одеяло перетягивали друг на друга различные структуры и ведомства. Сейчас, вроде бы, есть единоначалие, появилось какая-то последовательность в управлении и трансферной политике, дело осталось за результатами. Тут двоякое впечатление. Если смотреть лишь на турнирные показатели, то ругать команду не за что, разве что ничьих могло быть меньше. Характерный матч против аутсайдера «Сочи» в гостях, когда бело-голубые вели после первого тайма в два мяча, но в итоге матч закончился очередной ничьей. Такой же дележ очков был с «Факелом», «Ахматом», «Нижним Новгородом». В тоже время удалось обыграть «Зенит», тот же ЦСКА.

Получается резерв для усиления игры очевиден, нужно добывать очки с соперниками, которых динамовцы превосходят по опыту и мастерству. Все это нужно будет продемонстрировать в оставшихся до перерыва матчах. Тут соперники попроще, чем у ЦСКА, — «Рубин» дома и «Факел» на выезде. Правда, еще придется сыграть в Санкт-Петербурге в рамках Кубка России, но это несколько другая история. Ну, а пока сборная России куражилась над бедными кубинцами, «Динамо» сыграло товарищеский поединок с 2DROTS. Перед вами результаты пяти последних матчей бело-голубых.

Товарищеский. 18.11.2023, «Динамо» — 2DROTS — 2 : 1

— 2DROTS — : 1 Премьер-лига. 12.11.2023, «Динамо» — «Оренбург» — 2 : 0

— «Оренбург» — : 0 Премьер-лига. 06.11.2023, «Сочи» — «Динамо» — 3 : 3

Кубок России. 02.11.2023, «Динамо» — «Нижний Новгород» — 2 : 1

— «Нижний Новгород» — : 1 Премьер-лига. 29.10.2023, «Динамо» — «Урал» — 2 : 1

Факты и цифры

«Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, в новейшей истории высшее достижение — 2 место в 1994 году

Лучший бомбардир команды в чемпионате Константин Тюкавин, на счету нападающего 6 забитых мячей

Среди ассистентов сразу три лидера: тот же Тюкавин, Диего Лаксальт и Муми Нгамале, у всех по 3 результативные передачи

Самый недисциплинированный в команде Николас Маричаль, на счету уругвайца по 1 предупреждению и удалению

История личных встреч ЦСКА и Динамо

Впервые команды встретились в рамках чемпионата Москвы с 1924 году, армейцы выиграли со счетом 2 : 1. На сегодняшний день сыграно 199 матчей. Если в советский период в чемпионате страны относительный паритет, у ЦСКА лишь на одну победу больше, то в новейшей истории преимущество уже у «Динамо», хотя, в целом, армейцы выступали куда более успешно. Бело-голубые в полной мере заслуживают звания одного из самых неудобных соперников для армейской команды.

Победы ЦСКА — 68

Победы «Динамо» — 76

Ничьи — 55

Самая крупная победа ЦСКА — 6 : 2, 5 : 1

Самая крупная победа «Динамо» — 6 : 0

Их четырех последних матчей три носили товарищеский статус и информативными их не назвать. Интересно другое. В рамках Премьер-лиги ЦСКА не может выиграть уже на протяжении шести матчей. Последняя победа датирована октябрем 2020 года. В первом круге на своем поле тоже выиграли динамовцы. Да и в товарищеских матчах картина для поклонников красно-синих не самая приятная. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом.

Премьер-лига. 19.08.2023, «Динамо» — ЦСКА — 2 : 1

— ЦСКА — : 1 Товарищеский. 19.07.2023, «Динамо» — ЦСКА — 6 : 3

— ЦСКА — : 3 Товарищеский. 08.07.2023, ЦСКА — «Динамо» — 0 : 5

— 0 : Товарищеский. 15.02.2022, ЦСКА — «Динамо» — 2 : 1

— «Динамо» — : 1 Премьер-лига. 13.11.2022, «Динамо» — ЦСКА — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — Динамо

Пауза на матчи сборных чаще всего вносит свои коррективы. Правда, в наших реалиях футболистам, вызванным в национальную команду, не приходилось рвать жилы и добывать путевку на Евро 2024. Поэтому игроки, скорее, получили внеплановый отдых на две недели. Но тут другая проблема, главное, не расслабиться и быть в тонусе. Дерби всегда непредсказуемо, букмекеры отдают преимущество ЦСКА, но только потому, что они будут играть на своем стадионе. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа ЦСКА — 2,18

Ничья — 3,58

Победа «Динамо» — 3,27

Сложно назвать факторы, которые склонят чашу весов в чью-то пользу. Коэффициенты все очень хороши, дерби есть дерби. Команды любят в этом сезоне заканчивать поединки мирным исходом, так почему бы еще раз им не сыграть вничью.

Где смотреть матч ЦСКА — Динамо

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥