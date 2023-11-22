Где смотреть ЦСКА – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 25 ноября
В субботу, 25 ноября, сыграют ЦСКА и Динамо Москва в 16 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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