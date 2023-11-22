Где смотреть ЦСКА – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 25 ноября

В субботу, 25 ноября, сыграют ЦСКА и Динамо Москва в 16 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

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Прогноз на матч ЦСКА – Динамо