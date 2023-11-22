Зенит — Сочи: прогноз на матч 25 ноября 2023, РПЛ

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25 ноября в чемпионате России пройдут матчи 16 тура, которые открывают второй круг турнира. В рамках 16 тура, действующий чемпион «Зенит» сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена». Начало встречи «Зенит» — «Сочи» в 15:15 по московскому времени.

«Зенит» ожидаемо получил статус фаворита встречи. Единственное, что объединяет команды в этом матче — запредельный уровень мотивации. Подопечные Сергея Семака борются за чемпионство, а «Сочи» старается покинуть зону вылета. Пока черноморский клуб на последнем месте в чемпионате. На дистанции в пять последних туров РПЛ «Зенит» одержал четыре победы и раз сыграл вничью. С разницей голов 10:3 это лучший результат на этом отрезке. У «Сочи» на дистанции в пять туров три поражения, победа и ничья. Разница голов 7:9. С 4 очками это 13 результат в лиге. По игре дома «Зенит» только на девятом месте с 13 очками в семи играх. По игре в гостях у «Сочи» 13 результат в турнире с тремя очками: одна победа и семь поражений.

В сезоне 2022/2023 «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 7:0. Дублями в той встрече отметились Иван Сергеев и Малком. На выезде команды сыграли вничью 1:1. В рамках первого круга у «Зенита» гостевая победа со счетом 2:0. Голы на счету Клаудиньо и Матео Кассьерры. Всего команды провели 11 очных матчей, 9 из которых пришлись на чемпионат России. Еще два матча товарищеские. В рамках РПЛ у сине-бело-голубых шесть побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 20:6. На домашней арене у «Зенита» три победы и одно поражение. В каждом из матчей было забито как минимум три гола.

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Рекомендованная ставка: победа «Зенита», ИТБ1,5 «Зенита», победа «Зенита» с форой -1,5.

Зенит

 

Во время паузы в чемпионате «Зенит» провел товарищеский матч с «Нефтчи». Гостевое поражение 1:2. За «Зенит» забил Ду Кейрос. В составе «Нефтчи» дубль оформил Резиуан Мирзов, хорошо известный по игре за «Спартак» и «Химки». В последнем официальном матче «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» 1:1. «Быки» вышли вперед в гостевой встрече на 63 минуте благодаря голу Эдуарда Сперцяна. «Зенит» сравнял счет на 70 минуте усилиями Матео Кассьерры.

В турнирной таблице «Зенит» занимает второе место. В первом круге команда набрала 30 очков, что на два меньше, чем у лидирующего «Краснодара». В 15 матчах у «Зенита» девять побед, три ничьи и три поражения. Разница голов 30:14. «Зенит» на втором месте по результативности. 31 забитый мяч у «Крыльев Советов». По надежности обороны сине-бело-голубые на втором месте после «Краснодара» (10).

Результаты «Зенита» в пяти играх:

  • РПЛ, «Зенит» — «Краснодар» 1:1;
  • РПЛ, «Балтика» — «Зенит» 0:2;
  • Кубок России, «Зенит» — «Крылья Советов» 1:0;
  • РПЛ, «Зенит» — «Ахмат» 2:1;
  • РПЛ, «Зенит» — «Крылья Советов» 3:1.

На официальном уровне у подопечных Сергея Семака семь побед, одна ничья и два поражения. Разница голов 18:12. На домашней арене у «Зенита» семь побед, одна ничья и два поражения. Разница голов 21:9.

Интересные статистические факты по игре «Зенита»:

  • Самые результативные игроки команды в сезоне: Матео Кассьерра 13+1, Иван Сергеев 10+2, Клаудиньо 4+4, Вендел 4+3, Густаво Мантуан 3+2;
  • Самые результативные игроки в РПЛ: Матео Кассьерра 12+1, Иван Сергеев 5+1, Вендел 4+3, Клаудиньо 3+4, Густаво Мантуан 2+2;
  • «Зенит» не проигрывает в 5 домашних матчах;
  • «Зенита» победил в 4 из 5 матчах дома;
  • «Зенит» победил в 6 из 7 официальных играх;
  • «Зенит» забивает в 15 матчах;
  • Обе команды забивали в 5 из 7 последних игр «Зенита» в РПЛ;
  • «Зенит» не проиграл в чемпионате в 12 из 14 домашних матчей;
  • На домашней арене «Зенит» пропускает в 4 играх;
  • «Зенит» не забивает более 2 голов в 7 из 9 матчах на домашней арене в чемпионате;
  • «Зенит» забивает «Сочи» в первом тайме в 4 домашних матчах.

Под вопросом участие в матче Матео Кассьерры и Густаво Мантуана. Из-за травм не сыграют Вячеслав Караваев, Марио Фернандес и Дмитрий Васильев.

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Сочи

 

В последней игре чемпионата «Сочи» на домашней арене проиграл «Рубину». Поражение со счетом 0:2. Черноморцы пропустили по голу в каждом из таймов. На 39 минуте отличился Руслан Безруков, на 66 минуте забил Мирлинд Даку. С 54 минуты «барсы» играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Кирилл Кравцов.

Подопечные Александра Точилина замыкают турнирную таблицу. У «Сочи» 10 очков в первом круге. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего два очка, отставание от спасительного 12 места — три очка. В 15 турах у «барсов» три победы, одна ничья и 11 поражений. Разница голов 16:25. Больше «Сочи» пропускает только «Ростов» — 27 голов.

Результаты «Сочи» в пяти последних встречах:

  • РПЛ, «Сочи» — «Рубин» 0:2;
  • РПЛ, «Сочи» — «Динамо» 3:3;
  • Кубок России, «Сочи» — «Факел» 2:0;
  • РПЛ, «Пари НН» — «Сочи» 1:0;
  • РПЛ, «Урал» — «Сочи» 1:4.

На отрезке в 10 официальных матчей у «Сочи» две победы, одна ничья и семь поражений. Разница голов 12:16. На выезде у черноморского клуба одна победа и девять поражений. Одно из поражений в серии пенальти от ЦСКА после ничьей в основное время. Разница голов в 10 встречах 7:18.

Интересные статические факты по игре «Сочи» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в сезоне: Мартин Крамарич 4+2, Мигел Силвейра 2+3, Лука Джорджевич 2+2, Никита Бурмистров 3+0, Кристиан Нобоа 3+0;
  • Самые результативные игроки в РПЛ: Мартин Крамарич 4+2, Лука Джорджевич 2+2, Мигел Силвейра 1+3, Никита Бурмистров 2+0, Иван Игнатьев 1+1;
  • «Сочи» проиграл 9 из 10 гостевых матчей;
  • В РПЛ у «Сочи» 7 поражений в 8 гостевых встречах;
  • «Сочи» пропускает в 15 матчах на выезде;
  • «Сочи» пропускает в 10 турах РПЛ;
  • «Сочи» не забивает в 7 из 10 матчах РПЛ;
  • Как минимум один соперник не забивает в 14 из 17 гостевых встречах «Сочи» в РПЛ;
  • В 7 матчах «Сочи» пропускает в первом тайме;
  • В 4 играх на выезде «Сочи» пропускает до перерыва.

Игру с «Зенитом» пропустит Кирилл Кравцов из-за дисквалификации.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Зенит — Сочи

 

«Зенит» проиграл всего один очный матч «Сочи». В текущем чемпионате черноморский коллектив не может найти свою игру, особенно в гостевых встречах. На выезде у «Сочи» 7 поражений в 8 сыгранных матчах РПЛ в текущем сезоне и 11 поражений в 12 матчах с учетом прошлого чемпионата. В Кубке России «Сочи» проиграл 2 из 3 гостевых матча. В предстоящей встрече сине-бело-голубые явные фавориты.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Сочи» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Зенита» — 1,32;
  • Ничья — 5,16;
  • Победа «Сочи» — 10,63;
  • ТБ2,5 — 1,66;
  • ТМ2,5 — 2,27;
  • «Обе забьют — да» — 2,04;
  • «Обе забьют — нет» — 1,79.

В пяти последних турах «Зенит» одержал четыре победы и сыграл вничью с лидером турнира, что позволило сократить отставание от «Краснодара» до двух очков. На этом отрезке «Зенит» забил больше всех — 10 голов и пропустил всего 3 мяча. Меньше пропустил только «Рубин». В пользу «Зенита» говорит и продвинутая статистика. Команда из Санкт-Петербурга лидер РПЛ по ожидаемым голам (xG 1,58) и пропущенным (xGA 0,93). «Сочи» остался без важного игрока центра поля, что снижает и так небольшие шансы на набор очков. Ставка на матч — победа «Зенита» с форой -1,5 с коэффициентом 1,93 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Зенит – Сочи

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Зенит – Сочи
Дата проведения
25 ноября, 15.15, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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