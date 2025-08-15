Льюис из «Ман Сити» интересен «Ноттингему» – защитнику готовы удвоить зарплату (talkSPORT)

«Ноттингем Форест» намерен подписать Рико Льюиса из «Ман Сити».

По данным talkSPORT, клуб готов удвоить зарплату защитника, чтобы он согласился на переход из «Манчестер Сити ».

Считается, что 20-летний игрок обдумывает этот трансфер.

В прошлом сезоне Льюис провел 44 матча за «Сити» во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 ассиста. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .