Тебас об уровне Ла Лиги: «Наши клубы взяли 60% еврокубков за последние 10 лет. Тут играют обладатель «Золотого мяча» и победитель Golden Boy»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высоко оценивает уровень испанских клубов.
«Наш уровень виден на протяжении многих лет, а не в ходе одного сезона.
За последние десять лет испанские клубы выиграли 60% еврокубков. В прошлом сезоне у нас было два полуфиналиста Лиги чемпионов («Реал» и «Вильярреал» – Sports.ru). Также в Ла Лиге играют Бензема, обладатель «Золотого мяча», и Гави, обладатель приза Golden Boy.
Не знаю, понизился ли уровень испанских клубов», – сказал Тебас.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Вот не знаю почему но редко когда наслаждаюсь в другой лиге так как в Испанской.
Роналдиньо, Месси, Роналду, Роналдо, Фигу и много много супер звёзд.
Аргентинский недочемп начал уже больше себе тратить на покупки позволять. Немыслимо.