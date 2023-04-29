Тебас об уровне Ла Лиги: «Наши клубы взяли 60% еврокубков за последние 10 лет. Тут играют обладатель «Золотого мяча» и победитель Golden Boy»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высоко оценивает уровень испанских клубов.

«Наш уровень виден на протяжении многих лет, а не в ходе одного сезона.

За последние десять лет испанские клубы выиграли 60% еврокубков. В прошлом сезоне у нас было два полуфиналиста Лиги чемпионов (« » и « » – Sports.ru). Также в играют , обладатель «Золотого мяча», и , обладатель приза Golden Boy.

Не знаю, понизился ли уровень испанских клубов», – сказал Тебас.

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