Тебас об уровне Ла Лиги: «Наши клубы взяли 60% еврокубков за последние 10 лет. Тут играют обладатель «Золотого мяча» и победитель Golden Boy»

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высоко оценивает уровень испанских клубов.

«Наш уровень виден на протяжении многих лет, а не в ходе одного сезона.

За последние десять лет испанские клубы выиграли 60% еврокубков. В прошлом сезоне у нас было два полуфиналиста Лиги чемпионов («Реал» и «Вильярреал» – Sports.ru). Также в Ла Лиге играют Бензема, обладатель «Золотого мяча», и Гави, обладатель приза Golden Boy.

Не знаю, понизился ли уровень испанских клубов», – сказал Тебас.

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15 комментариев

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DimaBayern
Ответ Jovana Jovičić
Ваш без 5 минут чемпион отлетает без шансов от никакущего МЮ в ЛЕ. А совсем скоро МС должен будет публично деклассировать второе место, и только чудо или перемудренность Пепа могут это отменить.
Чтобы потом МЮ вылетел от Севильи - команды, которая сейчас занимает 13 место в Ла Лиге.
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Andrey Kulchitsky
и все это случилось вопреки, а не благодаря Тебасу
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Cruel Snake
Со сказанным не поспоришь, как и с тем что Ла Лиги без него наверняка лучше будет. Он чужим лигам больше внимания уделяет, забывая про прямые обязанности.
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Манковский
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Ла Лига реально крутая. Вот не знаю почему но редко когда наслаждаюсь в другой лиге так как в Испанской. Роналдиньо, Месси, Роналду, Роналдо, Фигу и много много супер звёзд.
Их там давно нет.
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Jovana Jovičić
Ответ DimaBayern
Чтобы потом МЮ вылетел от Севильи - команды, которая сейчас занимает 13 место в Ла Лиге.
Севилья в ЛЕ - это читерство, потому не надо мне тут. Сколько у них там титулов? Штук 6 уже?
+3
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El Kapitan
Так-то он прав, по фактам чисто.
+4
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Barsa! bolshe chem klub
Ла Лига реально крутая.
Вот не знаю почему но редко когда наслаждаюсь в другой лиге так как в Испанской.
Роналдиньо, Месси, Роналду, Роналдо, Фигу и много много супер звёзд.
+1
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Universal1000
Пошел вон.
Аргентинский недочемп начал уже больше себе тратить на покупки позволять. Немыслимо.
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StarsAndArrows
Только вот спортивные результаты никак не влияют на аудиторию,которая и генерирует бабки,в лалиге 6 матчей в год можно посмотреть,а нейтральный зритель смотрит АПЛ, даже зарубы подвала,не говоря уже о топ клубах.
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f0rmoceft
Ответ Jovana Jovičić
Ваш без 5 минут чемпион отлетает без шансов от никакущего МЮ в ЛЕ. А совсем скоро МС должен будет публично деклассировать второе место, и только чудо или перемудренность Пепа могут это отменить.
Сразу отмазку кинул про перемудренность Пепа
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NoBond
Ответ Jovana Jovičić
Севилья в ЛЕ - это читерство, потому не надо мне тут. Сколько у них там титулов? Штук 6 уже?
взрослый аргумент
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