Тебас о Ла Лиге как о «турнире двух команд»: «Сити» выигрывал АПЛ в 5 из 6 последних сезонов и набрал 100 очков в одном из них. У нас побеждали «Реал», «Барса» и «Атлетико»
Хавьер Тебас сравнил уровень конкуренции в АПЛ и Ла Лиге.
Тебас ответил на вопрос о Ла Лиге как о «турнире двух команд».
«Манчестер Сити» выигрывал АПЛ в 5 из 6 последних сезонов, и в одном из них набрал 100 очков. В прошлом сезоне «Реал», кажется, набрал не больше 80 очков (78 – Sports.ru).
В последние годы Ла Лигу, по крайней мере, выигрывали «Мадрид», «Барселона» и «Атлетико», – сказал президент испанской лиги в интервью Movistar+.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
20 лет назад?
В АПЛ Ливер - вне ТОП4
А в ЛаЛиге - в ТОП4 Реал Сосьедад
Сравни эти 2 команды по титулам, игре, составу и деньгам
Ну и подумай куда любой игрок охотней перейдёт
Валенсия
4 команды за 20 сезонов
Из которых 3 титула на 2 команды
В АПЛ 6 команд за тот же период
Так звучит, как будто он сам не помнит)
И какие 10 команд в Ла Лиге за зону ЛЧ бьются? Реал, Барса, Атлетико и +1. +1 это будет самая стабильная команда. Когда-то это Севилья, до этого была Валенсия и сейчас участь Сосъедада. Борьбы никакой не было. А в АПЛ и Челси и МЮ и ТТХ и Арсенал мимо ЛЧ стабильно пролетают. Ливерпуль, кстати, в ЛЕ. А в Ла Лиге и чемпионами могли быть
В лалиге необоснованно завышенные зарплаты, а виноват почему-то тебас. В 18-20 лет платят по 9-13 лямов, а потом удивляются что клубы банкроты.
Тебас мошенник и популист, губит испанский футбол.