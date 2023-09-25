Тебас о Ла Лиге как о «турнире двух команд»: «Сити» выигрывал АПЛ в 5 из 6 последних сезонов и набрал 100 очков в одном из них. У нас побеждали «Реал», «Барса» и «Атлетико»

Хавьер Тебас сравнил уровень конкуренции в АПЛ и Ла Лиге.

ответил на вопрос о как о «турнире двух команд».

« » выигрывал в 5 из 6 последних сезонов, и в одном из них набрал 100 очков. В прошлом сезоне « », кажется, набрал не больше 80 очков (78 – Sports.ru).

В последние годы Ла Лигу, по крайней мере, выигрывали «Мадрид», «Барселона» и «Атлетико», – сказал президент испанской лиги в интервью Movistar+.

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