Тебас о Ла Лиге как о «турнире двух команд»: «Сити» выигрывал АПЛ в 5 из 6 последних сезонов и набрал 100 очков в одном из них. У нас побеждали «Реал», «Барса» и «Атлетико»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас сравнил уровень конкуренции в АПЛ и Ла Лиге.

Тебас ответил на вопрос о Ла Лиге как о «турнире двух команд».

«Манчестер Сити» выигрывал АПЛ в 5 из 6 последних сезонов, и в одном из них набрал 100 очков. В прошлом сезоне «Реал», кажется, набрал не больше 80 очков (78 – Sports.ru). 

В последние годы Ла Лигу, по крайней мере, выигрывали «Мадрид», «Барселона» и «Атлетико», – сказал президент испанской лиги в интервью Movistar+.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну да, только за последние несколько лет ЛЧ выиграли Челси, Ливер, МанСити из АПЛ. А от Испании только Реал борется, не?
Но Реал выиграл чаще чем эти вместе взятые
+38
-11
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Ну да, только за последние несколько лет ЛЧ выиграли Челси, Ливер, МанСити из АПЛ. А от Испании только Реал борется, не?
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milky way
Этого неадеквата послушать, так Ла Лига процветает (благодаря ему, конечно), а АПЛ наоборот - загибается и вот-вот скукожится.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
В АПЛ каждая команда финансово стабильна и может позволить себе усиление. Середняки АПЛ забирают лидеров Ла Лиги, это уже не редкость. За топ-4 борются уже почти 10 команд если авансом добавить Виллу и Брайтон. В Ла лиге же никто из топов место в ЛЧ не потеряет, конкуренция в лиге околонулевая, уровень игры низкий
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMulka
У вас последний раз не эти трое когда выигрывали?
20 лет назад?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Лига АПЛ процветает, а Ла лигу гробят!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMulka
Ответ Uriy walmart
ПФ, так и лалига может позволить себе усиление и там может десяток бороться за топ 4. Вот в этом году РС пробился
Смотри
В АПЛ Ливер - вне ТОП4
А в ЛаЛиге - в ТОП4 Реал Сосьедад

Сравни эти 2 команды по титулам, игре, составу и деньгам
Ну и подумай куда любой игрок охотней перейдёт
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMulka
Ответ Vitto
2003/2004
Ну да
Валенсия
4 команды за 20 сезонов
Из которых 3 титула на 2 команды

В АПЛ 6 команд за тот же период
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Арман Мартиросян
Честно, уже достал этот Тебас. Ла Лига когда то была лучшей лигой мира, бесспорно, но кто виноват, что они все пр***али? Сейчас АПЛ объективно лучшая лига в мире по всем параметрам, неужели нельзя просто мириться с этим и попытаться всеми силами навязать конкуренцию?
да причем тут тебас? Атлетико, барса, реал и Севилья купались в деньгах и где эти деньги. Севилья игроков распродает, Атлетико платит конские деньги Симеоне и не может зарегистрировать новых игроков, Реал ещё 10 лет собирает играть с модричами и кросами, а барса спустила все бабки в унитаз. А виноват тебас.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alik055
Популист поганый
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Uriy walmart
Но Реал выиграл чаще чем эти вместе взятые
только вот выиграл опять же у Ливерпуля что ещё больше доказывает состоятельность АПЛ. За последних 6 лет в финале 5 раз играла английская команда. Где команды от Ла лиги кроме реала? А ведь не так давно в финале играли барса и Атлетико.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Честно, уже достал этот Тебас. Ла Лига когда то была лучшей лигой мира, бесспорно, но кто виноват, что они все пр***али? Сейчас АПЛ объективно лучшая лига в мире по всем параметрам, неужели нельзя просто мириться с этим и попытаться всеми силами навязать конкуренцию?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaldFraud
>по крайней мере
Так звучит, как будто он сам не помнит)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Uriy walmart
ПФ, так и лалига может позволить себе усиление и там может десяток бороться за топ 4. Вот в этом году РС пробился
Какое усиление? Вильярреал и Севилья распродают состав. Монтиэль ушел... в Ноттингем Форест) Пау Торрес ушел в Астон Виллу. Прошлой зимой, например, клубы Ла Лиги потратили меньше чем в чемпионате Аргентины)

И какие 10 команд в Ла Лиге за зону ЛЧ бьются? Реал, Барса, Атлетико и +1. +1 это будет самая стабильная команда. Когда-то это Севилья, до этого была Валенсия и сейчас участь Сосъедада. Борьбы никакой не было. А в АПЛ и Челси и МЮ и ТТХ и Арсенал мимо ЛЧ стабильно пролетают. Ливерпуль, кстати, в ЛЕ. А в Ла Лиге и чемпионами могли быть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KennyN
Ответ milky way
Этого неадеквата послушать, так Ла Лига процветает (благодаря ему, конечно), а АПЛ наоборот - загибается и вот-вот скукожится.
Везде есть такие деды, вон дед один говорит постоянно про загнивающий запад
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael_the_creator
Хочу смеяться 5 минут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Арман Мартиросян
Ну Тебасу лучше придумать способ как делать лигу популярнее и прибыльнее в целом, а не полагаться только на Реал и Барселону. В АПЛ тоже высокие зарплаты, но каждый год даже аутсайдер может позволить себе приличных игроков.
в АПЛ высокие зарплаты? У фати зарплата 13 лямов и в том же Ливерпуле лишь 2 игрока больше зарабатывают. 20 летний пацан провел один нормальный сезон и поломался, а получает на уровне победителей ЛЧ, которые из года в год держат планку. Да даже гюндоган в МС 9 лямов зарабатывал и это системообразующий игрок.
В лалиге необоснованно завышенные зарплаты, а виноват почему-то тебас. В 18-20 лет платят по 9-13 лямов, а потом удивляются что клубы банкроты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Predator№7
Представьте теперь МС в Ла лиге
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей кольцов
Добавить в ла лигу Сити и чемпионом больше никто кроме них не станет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Ответ Женя Дерунов
да причем тут тебас? Атлетико, барса, реал и Севилья купались в деньгах и где эти деньги. Севилья игроков распродает, Атлетико платит конские деньги Симеоне и не может зарегистрировать новых игроков, Реал ещё 10 лет собирает играть с модричами и кросами, а барса спустила все бабки в унитаз. А виноват тебас.
Притом, что он про АПЛ говорит больше, чем про свою лигу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
В кои-то веки соглашусь. АПЛ турнир 1 команды, причем местный Тебас постоянно говорит что недопустит чемпионств Сити и всячески топит левыми расследованиями и предвзятым судейством, а они все равно всех рвут. Даже срочно возвращенный Уэбб не сильно помогает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Арман Мартиросян
Притом, что он про АПЛ говорит больше, чем про свою лигу.
а что ему ещё сказать? Вы понимаете что сколько испанским клубам не дай денег они все спустят на зарплаты игроков. Им бы стоило поучиться у Бундеслиги в этом плане. Команда превыше всего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitto
Ответ JohnnyMulka
У вас последний раз не эти трое когда выигрывали? 20 лет назад?
2003/2004
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ milky way
Этого неадеквата послушать, так Ла Лига процветает (благодаря ему, конечно), а АПЛ наоборот - загибается и вот-вот скукожится.
В этом едины болелы всех клубов Ла Лиги,
Тебас мошенник и популист, губит испанский футбол.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
m1ber9
Этот мужик на роль депутат Госдумы подошел бы идеально
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий