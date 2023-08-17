Ла Лига и Управление по туризму Саудовской Аравии стали партнерами. Будут спонсорские соглашения и совместные мероприятия

Ла Лига будет сотрудничать с Саудовской Аравией.

объявила о подписании соглашение о глобальном партнерстве с Visit Saudi – структурой Управления по туризму Саудовской Аравии, занимающейся продвижением индустрии путешествий и туризма в стране.

Стороны планируют проводить совместные мероприятия, часть из которых пройдет в Саудовской Аравии, чтобы популяризировать испанский футбол в стране. Также Ла Лига намерена «продемонстрировать исключительные туристические предложения Саудовской Аравии». Подразумеваются также и спонсорские соглашения.

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