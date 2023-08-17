Ла Лига и Управление по туризму Саудовской Аравии стали партнерами. Будут спонсорские соглашения и совместные мероприятия

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига бизнес Хавьер Тебас высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Ла Лига будет сотрудничать с Саудовской Аравией.

Ла Лига объявила о подписании соглашение о глобальном партнерстве с Visit Saudi – структурой Управления по туризму Саудовской Аравии, занимающейся продвижением индустрии путешествий и туризма в стране.

Стороны планируют проводить совместные мероприятия, часть из которых пройдет в Саудовской Аравии, чтобы популяризировать испанский футбол в стране. Также Ла Лига намерена «продемонстрировать исключительные туристические предложения Саудовской Аравии». Подразумеваются также и спонсорские соглашения.

Тебас о поражении «Севильи» от «Ман Сити»: «Стабильность и конкурентоспособность Ла Лиги боролись против модели дефицита и расточительства. Посыл впечатляет»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Шумилов
Какой двуличный персонаж🐔 этот Тебас, все время что-то высказывает негативное в сторону арабских владельцев клубов Англии и тп, а сам с ними соглашения подписывает и бабосы рубит 🤡
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
Ну как раз по случаю оба эльклассико проведут в Эр-Рияде
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Margor
В Саудовской аравии до сих пор отрубают руки и проводят казни, вторжение в Йемен. Но мы забаним Россию. Не загнивает не, ни разу
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sadullo
Одним словом Ла лига вообще бардак Тебас только кидать умеет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Вот с кем (с клубами СА) нужно строить Суперлигу - Лапорте и Пересу на заметку:)))))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
и это фоне того, что Тебас говорил о больших тратах АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Позор ,мерзкий Тебас опять прогнулся под арабов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Falco27
Аль-Наср будет играть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хазяин
Ответ Юра Шумилов
Какой двуличный персонаж🐔 этот Тебас, все время что-то высказывает негативное в сторону арабских владельцев клубов Англии и тп, а сам с ними соглашения подписывает и бабосы рубит 🤡
ты не понимаешь это другое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий