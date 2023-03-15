Ла Лига недовольна расширенным форматом ЧМ: «ФИФА продолжает злоупотреблять принятием односторонних решений, игнорируя последствия для лиг, клубов и игроков»

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Ла Лига выразила недовольство решением ФИФА изменить формат чемпионата мира.

На ЧМ-2026 выступят 48 сборных, в общей сложности команды проведут 104 матча, а турнир продлится 39 дней.

«ФИФА продолжает злоупотреблять принятием односторонних решений в отношении футбольного календаря, демонстрируя полное пренебрежение к важности национальных чемпионатов и к футбольному сообществу в целом.

ФИФА полностью игнорирует экономический ущерб, который такие решения наносят лигам по всему миру. С лигами не консультировались по поводу представленных изменений, особенно касательно нового ежегодного клубного соревнования, о котором мы совершенно не знали и которое серьезно влияет на наши турниры (имеется в виду клубный чемпионат мира – Sports.ru).

Такие решения не учитывают соревновательные, спортивные и экономические последствия для национальных чемпионатов, клубов и игроков, они еще сильнее перегружают и без того плотный график. Ла Лига и другие лиги, представленные на Всемирном форуме лиг, проанализируют решения ФИФА и примут решение о наиболее подходящих дальнейших шагах.

ФИФА принимает в расчет только небольшую группу клубов и игроков, в то время как в профессиональном футболе множество лиг, тысячи клубов и футболистов, которые не участвуют в международных соревнованиях, но оказываются под влиянием таких решений. ФИФА, похоже, забывает об этом и думает только об отдельных представителях футбола, не учитывая глобальный эффект.

Ла Лига уже подала иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд в декабре, дело касается аналогичных вопросов после односторонних заявлений ФИФА о формате КЧМ», – говорится в заявлении.

Из 32 клубов на КЧМ будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки. Расширение – с 2025 года

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней

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29 комментариев

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Арни Южный
Я не понимаю. Неужели Роберт Левандовски не может высказаться, что мол: «мы отказываемся учавствовать в таком турнире.» Опыт уже имеется.
Остальные подхватили бы и вернули быстро адекватный регламент.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Alex1104
Надеюсь, что чм с 48 командами будет провальным. Безумие какое-то. Давайте уж все, сколько там федераций? А что? Когда ещё можно будет увидеть матч Тонга - Северная Ирландия? А Белиз - Малайзия? Это же именины сердца!
Например на ЧМ из 32 команд не вышли:Чили, Италия, Колумбия, Швеция, Нигерия, Алжир так что нормальные сборные добавятся
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Рафаэль Субханкулов
почему всех так волнует что сыграет больше команд, (типа больше игр станет и игрокам придется играть больше и возможные травмы участятся) а по сути игр больше станет максимум на 2 для каждой команды в группе а то и по 1, в плейофф практически ничего не измениться, мне больше непонятно, почему для африканских стран квота +4 а для европы +3 и юж америки +3 , где логика? думаю у болельщиков из стран европы возможностей для поездки на чм больше, тем более в сша, плюс покупка прав для показа чм выгоднее европейским и юж американским каналам этих стран продавать-короче дичь с этими квотами, вот это действительно повод поднять хай а не из за количества игр, тем более если чм будет как обычно летом!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алекс Грэй
Так для этого и нужна Суперлига. Это как НХЛ или НБА. Плевать они хотели на международные турниры. Они диктуют правила федерациям. Так и футболу пора. Когда будет суперлига, а ФИФА и УЕФА возьмут за щеку, вот это будет круто.
НХЛ и НБА лиги 1-2 стран, так в футболе не сделать
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Alex1104
Надеюсь, что чм с 48 командами будет провальным.
Безумие какое-то. Давайте уж все, сколько там федераций?
А что? Когда ещё можно будет увидеть матч Тонга - Северная Ирландия? А Белиз - Малайзия? Это же именины сердца!
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ljolik888
Ответ xbfy7wncvc
Если бы глава АПЛ это сказал, вы бы кипятком ссали и говорили бы что Аплчане правы. Кек
Не понял что за бред ты написал , но моё мнение как было так и останется . Благодаря Тебасу Ла Лига идёт ко дну - результаты в Евро кубках на лицо .
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ks-1993
украинская федерация уже выразила недовольство?
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Djone Evans
Интересная война начинается!
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Josep
а что, разве 100500 матчей в год может как-то навредить игрокам?? да нее, бред како-то. давайте сразу все 250 стран будут участвовать и ЧМ будет длиться полгода ,вот это будет 3@eбiсь!
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Rumov
А нам то какое дело до всего этого?
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RealFlector
лично я плевать хотел на интересы лиг и клубов. чем больше матчей на ЧМ - тем веселее.
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Алекс Грэй
Ответ Bugy
так суперлига это очередной шаг к разрушению национальных чемпионатов, какая разница тогда уже
Ну давайте честно. Исчезнет АПЛ, Ла лига или Бундеслига, нам от этого не горячо не холодно. Потому, какая вам разница? Будет в европе футбольный турнир, как НХЛ или НБА или МЛБ. Они же давно говорят про это. Там закрытые лиги и зарабатывают, а тут мол какая-то ... ДА и честно скажем, интерес к матчам Реал-Милан, будет всегда выше, чем к Реал-Эльче. Просто многие думают, что большой спорт, в том числе футбол, это в первую очередь спортивный принцип. А это бизнес. Хочется честный футбол, собирайтесь с друзьями и играйте. Там деньги не играют роль)
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xbfy7wncvc
Ответ ljolik888
Лучше ба ЛаЛига посмотрела на себя . Тебас - браво ! Как можно развалить лучший чемпионат в мире ? Пусть ответит .
Если бы глава АПЛ это сказал, вы бы кипятком ссали и говорили бы что Аплчане правы. Кек
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Кавабунга Шреддоголовый
Лысого черта интересуют только деньги и разные возможности нахапать их побольше. Игроки, чемпионаты, клубы ему просто до лампочки.
На месте топовых клубов я бы просто положил болт на клубный чм и отправлял туда резервистов, молодежь, а основных даже и не дергал бы
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Anton Novikov
А клубный ЧМ - это вообще престижный турнир? Можно туда дубль / молодежку отправить
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Bugy
Ответ Алекс Грэй
Так для этого и нужна Суперлига. Это как НХЛ или НБА. Плевать они хотели на международные турниры. Они диктуют правила федерациям. Так и футболу пора. Когда будет суперлига, а ФИФА и УЕФА возьмут за щеку, вот это будет круто.
так суперлига это очередной шаг к разрушению национальных чемпионатов, какая разница тогда уже
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d.xoxlov
Допетрили наконец-то. Но коррупционерами были Блаттер и Платини.
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Франческо Тотти
Ответ fellx
Скорее катарские. Фифа сейчас под катаром
расширение ЧМ до 48 сборных, которые будут играть в США, Канаде и Мексике - это как раз "игра" под Америку. Максимальная монетизация как ФИФА, так и хозяев.
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Арман Мартиросян
Реально глупое решение. И так из группы выходят такие пассажиры, как Польша, зачем нам смотреть больше мусорных матчей? Тупо зрелищность турнира упадет.
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Ллб
Ответ stomatologbeatles
Если честно,48 сборных на ЧМ это перебор
"Перебор" - это 22 ( в карточной игре), а 48 - это просто пипец
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Алекс Грэй
Так для этого и нужна Суперлига. Это как НХЛ или НБА. Плевать они хотели на международные турниры. Они диктуют правила федерациям. Так и футболу пора. Когда будет суперлига, а ФИФА и УЕФА возьмут за щеку, вот это будет круто.
+25
-2
+23
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ljolik888
Лучше ба ЛаЛига посмотрела на себя . Тебас - браво ! Как можно развалить лучший чемпионат в мире ? Пусть ответит .
+1
-3
-2
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stomatologbeatles
Если честно,48 сборных на ЧМ это перебор
+6
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fellx
Ответ Франческо Тотти
сейчас ЛЛ позвонят американские инвесторы и Тебас сделает публичное заявление, что его все устраивает :)
Скорее катарские. Фифа сейчас под катаром
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Okaka
Лысый шарлатан Инфантино только бабки грести хочет
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