Ла Лига недовольна расширенным форматом ЧМ: «ФИФА продолжает злоупотреблять принятием односторонних решений, игнорируя последствия для лиг, клубов и игроков»

Ла Лига выразила недовольство решением ФИФА изменить формат чемпионата мира.

На ЧМ-2026 выступят 48 сборных, в общей сложности команды проведут 104 матча, а турнир продлится 39 дней.

« продолжает злоупотреблять принятием односторонних решений в отношении футбольного календаря, демонстрируя полное пренебрежение к важности национальных чемпионатов и к футбольному сообществу в целом.

ФИФА полностью игнорирует экономический ущерб, который такие решения наносят лигам по всему миру. С лигами не консультировались по поводу представленных изменений, особенно касательно нового ежегодного клубного соревнования, о котором мы совершенно не знали и которое серьезно влияет на наши турниры (имеется в виду клубный чемпионат мира – Sports.ru).

Такие решения не учитывают соревновательные, спортивные и экономические последствия для национальных чемпионатов, клубов и игроков, они еще сильнее перегружают и без того плотный график. Ла Лига и другие лиги, представленные на Всемирном форуме лиг, проанализируют решения ФИФА и примут решение о наиболее подходящих дальнейших шагах.

ФИФА принимает в расчет только небольшую группу клубов и игроков, в то время как в профессиональном футболе множество лиг, тысячи клубов и футболистов, которые не участвуют в международных соревнованиях, но оказываются под влиянием таких решений. ФИФА, похоже, забывает об этом и думает только об отдельных представителях футбола, не учитывая глобальный эффект.

уже подала иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд в декабре, дело касается аналогичных вопросов после односторонних заявлений ФИФА о формате КЧМ», – говорится в заявлении.

Из 32 клубов на КЧМ будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки. Расширение – с 2025 года

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Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней