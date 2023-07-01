Тебас намерен переизбраться на пост главы Ла Лиги: «Если клубы захотят». Он руководит лигой 10 лет

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Вильярреал Атлетико Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас готов переизбираться на этот пост, если клубы захотят.

«Я буду баллотироваться снова, если клубы захотят этого», – заявил Тебас.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года.

Тебас угрожает «Барсе»: никаких трансферов, если не будет больших продаж. И никаких рычагов

«Тебас должен уйти». Теперь уже «Барса» атакует босса Ла Лиги – из-за «ложных доказательств»

«Футбол – игрушка. Сейчас в нее играют дети». Президент Ла Лиги не переносит «ПСЖ» – и уже идет в суд

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
felix-sanchez
Тебас просто ужасный функционер, кроме дешёвого популизма - ничего. Надеюсь, Ла Лига обретёт нормального менеджера.
+49
-1
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
При нем ЛаЛига деградирует как в финансовом плане, так и в еврокубках. Буду удивлен переизбранию
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexDeLarge
Самое забавное, что у него есть жесткий аргумент в виде множества еврокубков, и он скорее всего выиграет

Но еврокубки эти брались не благодаря, а вопреки

Это дикость, что большие команды, вроде Севильи, Вильярреала, Бетиса, Барселоны вынуждены сливать за копейки своих лидеров/дергать за рычаги, попадая в рабство, лишь бы свести концы с концами
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
ты же за реал болеешь, вам же не выгодно будет терять своего человека в руководстве лиги
+25
-17
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
надо убирать этого прореаловского горе-функционера
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
10 лет назад Ла Лига была лучшей лигой мира. Теперь- Премьер Лига центр притяжения лучших игроков и тренеров мира, лучших и богатых спонсоров. Ла Лига-....Тебас- голосуй за меня, я продолжу свое дело!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omsk1716
Тебасу повезло, что Реал и Севилья стабильно брали еврокубки, а игроки Реала и Барсы брали Золотые мячи. Это он использовал как результат своей работы. С толковым руководителем и этими результатами Ла Лига могла приблизиться к АПЛ, но имеем то, что аутсайдер АПЛ может позволить себе больше, чем участник и победитель Лиги Европы.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Ответ Supreme Allah
Ну и хорошо, пускай дальше душит эту недолигу имхо
🤡
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Тебас планомерно ведёт ЛаЛигу ко дну, в этом согласен с вами.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
"Глава Ла Лиги Хавьер Тебас готов переизбираться на этот пост, если клубы захотят.
«Я буду баллотироваться снова, если клубы захотят этого», – заявил Тебас."

Напишите ещё пару раз, я не понял чего там готов Тебас? )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ dr. cage
Реал, один из не многих, кто голосовал против Тебаса.. А вообще про своих людей в Лиге после Негрейра-гейта как то не комильфо кукарекать..
И что за Негрейра?))
Уже даже УЕФА ничего не нашли, а они то явно хотят
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Right Authoritarianism
Надеюсь он уйдет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ dr. cage
Реал, один из не многих, кто голосовал против Тебаса.. А вообще про своих людей в Лиге после Негрейра-гейта как то не комильфо кукарекать..
да какое руководство. негрейра всего лишь был в тех комитете, вообще никакой власти не имел.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Надеюсь его дни сочтены. Кстати когда выборы, кто знает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зобнин
Хуже президента Лиги я не видал. Деградация полнейшая.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Breaking news today
Ответ SaH4r.
надо убирать этого прореаловского горе-функционера
Этого прореаловского горе функционера выбрала Барселона. А Мадрид как раз и был против. Но барсаглоров это не волнует. У вас реально семь пятниц на неделе.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Парочка клубов на Б и Р точно против
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marchellinos
Надеюсь он уйдёт. Ничего полезного он не сделал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edward Maya
Ответ Mr.mojo_risin
Ла Лига за последние 10 лет в еврокубках: - 6 побед в ЛЧ - 7 побед в ЛЕ. 5 разных команд выигрывали еврокубки с сезона 13-14. Всем бы так деградировать 😀
Нафиг все эти кубки нужны если Севилья которая 5 раз выигрывала ЛЕ за последние 10 лет просто нищая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Abel Ruiz
А вот это будет весьма любопытно. Изначально его избрали президентом вопреки желанию Переса, но против него были почти все топы и основная масса, а во главе его избрания была Барселона. Далее Барселона голосовала за увеличение его оклада в период пандемии. Теперь местные кулесы твердят, что он ненавидит Барсу, потому что не даёт нарушать правила Лиги ) Будем внимательно следить за следующим голосованием
Интересно для кого пишутся такие комментарии.
Просто хейтерок навалил кучу лжи и ждет плюсов от собратьев))
1) "Барселона голосовала за увелечине его оклада"
Чел, за увеличение зарплаты президента никто не голосует, а тем более клубы))
Есть условия его трудового договора , где указаны все возможные случаи прибавки к его окладу, от индексации по инфляции до прописанных бонусов и различного рода премий. Самые большие прибавки к окладу ,в виде премии, он получил после переподписания телеконтракта с Телефоникой и Медиапро.
Там вышло около 3,5 миллионов бонусом , только от этой сделки.
2) "Против него( Тебаса) были почти все топы и основная масса, а во главе его избрания была Барселона".
Чел, Тебас получил голоса 32 клубов из 42 ( Примера + Сегунда)
А теперь посмотри как голосовали испанские клубы , которых можно исторически и в наше время называть топ -10 или даже топ-12)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
🤣🤣🤣🤣👍🏻💪🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GerbertS
По заветам Прядкина. Что тот убил лигу, что этот. Но все довольны.. А стоп, подождите-ка..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=ECGs6QIXURA
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Если Ла Лига дальше хочет падение вниз, переизбирайте конечно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий