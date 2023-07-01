Тебас намерен переизбраться на пост главы Ла Лиги: «Если клубы захотят». Он руководит лигой 10 лет
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас готов переизбираться на этот пост, если клубы захотят.
«Я буду баллотироваться снова, если клубы захотят этого», – заявил Тебас.
Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года.
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Это дикость, что большие команды, вроде Севильи, Вильярреала, Бетиса, Барселоны вынуждены сливать за копейки своих лидеров/дергать за рычаги, попадая в рабство, лишь бы свести концы с концами
«Я буду баллотироваться снова, если клубы захотят этого», – заявил Тебас."
Напишите ещё пару раз, я не понял чего там готов Тебас? )))
Уже даже УЕФА ничего не нашли, а они то явно хотят
Просто хейтерок навалил кучу лжи и ждет плюсов от собратьев))
1) "Барселона голосовала за увелечине его оклада"
Чел, за увеличение зарплаты президента никто не голосует, а тем более клубы))
Есть условия его трудового договора , где указаны все возможные случаи прибавки к его окладу, от индексации по инфляции до прописанных бонусов и различного рода премий. Самые большие прибавки к окладу ,в виде премии, он получил после переподписания телеконтракта с Телефоникой и Медиапро.
Там вышло около 3,5 миллионов бонусом , только от этой сделки.
2) "Против него( Тебаса) были почти все топы и основная масса, а во главе его избрания была Барселона".
Чел, Тебас получил голоса 32 клубов из 42 ( Примера + Сегунда)
А теперь посмотри как голосовали испанские клубы , которых можно исторически и в наше время называть топ -10 или даже топ-12)))