Тебас намерен переизбраться на пост главы Ла Лиги: «Если клубы захотят». Он руководит лигой 10 лет

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас готов переизбираться на этот пост, если клубы захотят.

«Я буду баллотироваться снова, если клубы захотят этого», – заявил Тебас.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года.

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