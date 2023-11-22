У Месси 1 удар в матче с Бразилией – заблокированный. Лео заменили на 78-й минуте

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Хулиан Альварес Футбол

Лионель Месси нанес один удар по воротам в матче Бразилия – Аргентина (0:1).

На 62-й минуте игры капитан гостей попробовал пробить из-за пределов штрафной, получив мяч от нападающего Хулиана Альвареса. Удар был заблокирован.

На 78-й минуте Месси был заменен. Вместо него вышел полузащитник Анхель Ди Мария.

Отметим, что по ходу 1-го тайма матча, прошедшего в рамках отборочного турнира ЧМ-2026, Месси оказывали помощь в связи с дискомфортом в ноге.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Аргентина.

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез защищать людей, Месси уводил команду

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ MajestySport
0+0 в матчах против Бразилии за все время выступлений на своем континенте, это уровень величия
Три победы и ничья в последних четырёх матчах против Бразилии, две из них на Маракане, одна из них в финале Кубка Америки. Да, уровень величия.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий