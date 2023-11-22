У Месси 1 удар в матче с Бразилией – заблокированный. Лео заменили на 78-й минуте

Лионель Месси нанес один удар по воротам в матче Бразилия – Аргентина (0:1).

На 62-й минуте игры капитан гостей попробовал пробить из-за пределов штрафной, получив мяч от нападающего . Удар был заблокирован.

На 78-й минуте Месси был заменен. Вместо него вышел полузащитник .

Отметим, что по ходу 1-го тайма матча, прошедшего в рамках отборочного турнира ЧМ-2026, Месси оказывали помощь в связи с дискомфортом в ноге.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Аргентина.

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