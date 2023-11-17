Де Поль об Угарте, изобразившем минет, глядя на него: «Нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит»

Родриго Де Поль высказался об оскорбительном жесте Мануэля Угарте.

Полузащитник « » и сборной Уругвая изобразил минет, глядя в сторону Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), и сказал: «Ты подсос Месси».

«Это нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит.

Но я бы предпочел говорить о футболе. Уругвай сыграл лучше. Теперь нужно прийти в себя и сыграть отличный матч против Бразилии», – сказал полузащитник сборной Аргентины и « ».

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