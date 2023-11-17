Де Поль об Угарте, изобразившем минет, глядя на него: «Нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит»

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Мануэль Угарте Футбол

Родриго Де Поль высказался об оскорбительном жесте Мануэля Угарте.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Уругвая изобразил минет, глядя в сторону Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), и сказал: «Ты подсос Месси».

«Это нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит.

Но я бы предпочел говорить о футболе. Уругвай сыграл лучше. Теперь нужно прийти в себя и сыграть отличный матч против Бразилии», – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико».

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32 комментария

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Штаны Габора Кирая
Ну так и меси остаётся на поле, после того как уругвайца за горло схватил. Но это гений, ему можно.
+58
-14
+44
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ML26
Ответ Штаны Габора Кирая
Ну так и меси остаётся на поле, после того как уругвайца за горло схватил. Но это гений, ему можно.
Паредес остаётся на поле, когда срубил соперника и показательно со всей силы пнул мяч в скамейку соперника
+31
-5
+26
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Стахович
Месси бьет в лицо соперника,душит его и остается на поле,ничего не происходит.Нонсенс
+38
-13
+25
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Пенс
Чел совсем берега попутал после судейства в песочном цирке.
+15
-3
+12
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Евгений Михайлов
Может лучше расскажешь как Паредес остался на поле после удара мячом по скамейке запасных соперника на ЧМ?
+15
-7
+8
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Пенс
Ответ Стахович
Угарте молодец,показал как Де Поль утешает хозяина
не факт, что это там не обоюдно.
+8
-2
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Yu123
Де Поль об Месси, который прихватил за горло Оливеру в ходе конфликта в матче с Уругваем: «Нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит»
+12
-8
+4
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TAGAY
Ответ Yu123
Де Поль об Месси, который прихватил за горло Оливеру в ходе конфликта в матче с Уругваем: «Нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит»
в том случае судья был бы не последователен, ибо сам факт провoкации начал игрок Уругвая во время аута, а Лео пришел уже в момент когда там была "драка". удалить Лео, когда там 6-7 человек конфликтуют с друг другом.. вот это нонсенс! судья все правильно делал, была жаркая атмосфера и играли вспыльчивые южноамериканцы.. удалив одного, должен был быть удален и второй и третий..
+2
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rej1sta
Ответ Born is the King
Месси откровенно душит Оливейру - остаётся на поле. Угарте показывает почему Деполь в сборной не должен оставаться на поле
Так он и не возмущается, что Угарте на поле остался.
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Стахович
Ответ Пенс
не факт, что это там не обоюдно.
Не знаю.Вот с Агуэро точно было обоюдно
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Artuom Batishev
Ответ TAGAY
в том случае судья был бы не последователен, ибо сам факт провoкации начал игрок Уругвая во время аута, а Лео пришел уже в момент когда там была "драка". удалить Лео, когда там 6-7 человек конфликтуют с друг другом.. вот это нонсенс! судья все правильно делал, была жаркая атмосфера и играли вспыльчивые южноамериканцы.. удалив одного, должен был быть удален и второй и третий..
Конфликтовать можно по разному. Одно дело бычить, толкаться... и совершенно другое хватает человека за горло. За первое можно каждому по желтой дать, а за второе сразу красную. В общем всегда есть определенные границы.
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Стахович
Ответ mallowan
Опять своего кумира пытаетесь жалко отмыть?
Сложно отмыть аргентинского Панина,который постоянно влипает в зашкварные истории
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mallowan
Ответ b_arfa
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Опять своего кумира пытаетесь жалко отмыть?
+4
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хавбек+
что там арги вчера? сыграли на уругвайской пинкилье?
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rej1sta
Какой-то кривой перевод от спортса.

“Was there disrespect on gestures? It’s nonsense to talk about it now. That stays on the pitch.
Де Пауль говорит о ситуации, что все это остается на поле, а спортс перевел так, как-будто Родриго удивляется тому, что Угарте не удалили.
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Гномович!
Показал лишь чем месси занимается в кабинетах ФИФА.
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Born is the King
Месси откровенно душит Оливейру - остаётся на поле. Угарте показывает почему Деполь в сборной не должен оставаться на поле
+3
-3
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Верховный Лорд
Но в целом, Родриго, с жестом согласен
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Гриша
минет угарты обсуждают активней чем чемпионства зенита🤣
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Стахович
Угарте молодец,показал как Де Поль утешает хозяина
+9
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