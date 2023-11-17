Де Поль об Угарте, изобразившем минет, глядя на него: «Нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит»
Родриго Де Поль высказался об оскорбительном жесте Мануэля Угарте.
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Уругвая изобразил минет, глядя в сторону Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0), и сказал: «Ты подсос Месси».
«Это нонсенс. И он остается на поле, ничего не происходит.
Но я бы предпочел говорить о футболе. Уругвай сыграл лучше. Теперь нужно прийти в себя и сыграть отличный матч против Бразилии», – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико».
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“Was there disrespect on gestures? It’s nonsense to talk about it now. That stays on the pitch.
Де Пауль говорит о ситуации, что все это остается на поле, а спортс перевел так, как-будто Родриго удивляется тому, что Угарте не удалили.